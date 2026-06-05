CLB Công an Hà Nội tạo cơ hội để Quang Hải, Đình Bắc dự AFF Cup 2026

Quyết định này mang ý nghĩa lớn trong bối cảnh đội bóng ngành công an đang đối mặt với lịch trình thi đấu vô cùng dày đặc. Cụ thể, vào ngày 11/8 tới, CLB Công an Hà Nội (CAHN) sẽ bước vào trận play-off quan trọng tại AFC Champions League Elite (Cúp C1 châu Á) gặp đối thủ Adelaide United (Australia).

Các cầu thủ CAHN đóng vai trò là lực lượng nòng cốt cho đội tuyển quốc gia Việt Nam (Ảnh: Minh Quân).

Đây cũng là thời điểm AFF Cup 2026 đang bước vào giai đoạn quyết định. Việc thiếu vắng hàng loạt trụ cột như Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Filip, Đoàn Văn Hậu hay Bùi Hoàng Việt Anh chắc chắn sẽ là thách thức không nhỏ cho tham vọng của CLB CAHN.

Tuy nhiên, vượt lên trên những khó khăn về nhân sự, lãnh đạo CLB CAHN và VFF đã duy trì sự phối hợp chặt chẽ ngay từ ngày 20/5. Hai bên đã thống nhất các phương án triệu tập linh hoạt, vừa đảm bảo quyền lợi của CLB, vừa đáp ứng yêu cầu chuyên môn cao nhất cho đội tuyển.

"Sự phối hợp và đồng hành giữa VFF và các CLB thể hiện tinh thần trách nhiệm chung, góp phần nâng cao sức mạnh đội tuyển quốc gia, hướng tới mục tiêu giành thành tích cao tại đấu trường khu vực", thông báo từ VFF nhấn mạnh.

Trong các đợt tập trung gần đây dưới thời HLV Kim Sang Sik, CAHN luôn là "cái nôi" cung cấp quân số đông đảo nhất với 7 tuyển thủ. Không chỉ có những ngôi sao dày dạn kinh nghiệm, những gương mặt trẻ như Nguyễn Đình Bắc hay Lê Văn Đô cũng thường xuyên được nhà cầm quân người Hàn Quốc trao cơ hội.

Động thái "nhả người" của CLB CAHN không chỉ là sự ủng hộ về mặt lực lượng, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ cho tinh thần vì màu cờ sắc áo. Với sự đồng thuận và hậu thuẫn lớn từ các CLB, đội tuyển Việt Nam hứa hẹn sẽ có sự chuẩn bị tối ưu nhất để chinh phục chiếc cúp vô địch tại AFF Cup 2026.