Đình Bắc và Alan Grafite tranh nhau đá phạt đền

Tối 17/5, mặt cỏ sân Hàng Đẫy đón nhận một cơn mưa lớn ngay trong trận cầu tâm điểm vòng 23 V-League 2025-2026 giữa CLB Công an Hà Nội (CAHN) và Thanh Hóa. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, người hâm mộ đã được chứng kiến một kịch bản nghẹt thở từ chuyên môn cho đến những cái đầu nóng của các ngôi sao.

Bước vào trận đấu, mặt sân trơn trượt không thể làm giảm đi quyết tâm của các cầu thủ chủ nhà. Trong đó, Nguyễn Đình Bắc chính là cái tên thi đấu nổi bật nhất. Sức mạnh và sự càn lướt của cầu thủ sinh năm 2004 liên tục đặt hàng phòng ngự Thanh Hóa vào tình trạng báo động đỏ.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 83, xuất phát từ pha bứt tốc ngoạn mục bên hành lang cánh phải của Đình Bắc. Sự nguy hiểm của tiền đạo trẻ này buộc hậu vệ đội khách phải phạm lỗi trái phép trong vòng cấm. Sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài chính đã quyết định cho CLB Công an Hà Nội được hưởng một quả phạt đền.

Tuy nhiên, ngay sau tiếng còi của trọng tài, một sự việc không mong muốn đã xảy ra trên sân. Đình Bắc và tiền đạo ngoại binh Alan đã lao vào tranh giành nhau quyền thực hiện quả đá 11m.

Sự căng thẳng leo thang đến mức các đồng đội khác phải lập tức chạy đến để can ngăn hai cái đầu nóng.

Nguyên nhân của sự việc này xuất phát từ việc cả hai đều đang đứng trước những cột mốc cá nhân rất lớn. Đình Bắc vô cùng khao khát bàn thắng để nối dài chuỗi 7 trận lập công liên tiếp. Trong khi đó, Alan cũng rất cần nới rộng khoảng cách với các đối thủ bám đuổi trong cuộc đua giành danh hiệu Vua phá lưới V-League năm nay.

Sau những phút phân xử đầy kịch tính, Alan là người được lựa chọn đứng trước chấm đá phạt. Trên chấm 11m, tiền đạo ngoại binh đã không bỏ lỡ cơ hội, dứt điểm chính xác đánh bại thủ môn Thanh Hóa, phá vỡ thế bế tắc của trận đấu.

Điều đáng mừng là ngay sau khi chứng kiến đồng đội ghi bàn, chính Đình Bắc là người đầu tiên lao đến ôm chầm lấy Alan để ăn mừng, dường như mọi hiềm khích trước đó đều đã được xóa bỏ vì lợi ích chung của tập thể.

Chung cuộc, CLB Công an Hà Nội giành chiến thắng với tỷ số 2-0 nhờ có thêm pha lập công của cầu thủ vào sân thay người Rogerio ở phút 90+9.

Chiến thắng nghẹt thở trước CLB Thanh Hóa đã chính thức đưa CLB Công an Hà Nội bước lên bục cao nhất của giải đấu. Đây là lần thứ 3 trong lịch sử đội bóng ngành Công an giành chức vô địch V-League (sau các năm 1984 và 2023), khép lại một mùa giải đầy thăng trầm nhưng xứng đáng của đội chủ sân Hàng Đẫy.