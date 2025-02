CLB Công an Hà Nội hòa 4-4 Quảng Nam, SL Nghệ An đánh bại Hải Phòng

Tiếp đón Quảng Nam trên sân nhà ở vòng 13 V-League diễn ra vào tối 15/2, CLB Công an Hà Nội đặt quyết tâm giành trọn 3 điểm với hi vọng rút ngắn khoảng cách ngôi đầu bảng của Nam Định.

Mục tiêu của đội chủ nhà tưởng như dễ dàng khi sớm có bàn mở tỷ số sau 16 phút bóng lăn. Đó là tình huống mà tiền vệ Leo Artur nỗ lực đi bóng trước vòng cấm rồi chuyền cho Quang Hải đặt lòng bằng chân trái làm tung lưới thủ thành Văn Công.

Leo Artur (trái) tỏa sáng khi lập cú hat-trick kiến tạo cho Công an Hà Nội (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Tuy nhiên đến phút 23, đội khách bất ngờ có bàn gỡ hòa 1-1. Nhận đường chuyền của đồng đội trước vòng cấm, tiền đạo Charles Atshimene dứt điểm hiểm hóc đánh bại thủ môn Nguyễn Filip trong pha đối mặt.

6 phút sau, Công an Hà Nội lại vượt lên dẫn trước 2-1 với pha tổ chức phản công nhanh từ phía sân nhà, Leo Artur chuyền ngang thuận lợi vào trung lộ để Alan băng xuống rất nhanh, vượt qua thủ môn Văn Công buộc phải rời xa cầu môn hòng sớm ngăn chặn tình huống rồi dễ dàng sút tung lưới trống.

Dù vậy, đội khách cho thấy bản lĩnh khi miệt mài tổ chức tấn công và có bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 42. Đó là tình huống mà Thanh Hậu dùng ngực làm tường cho Văn Lắm tung ra cú sút xa trái phá, bóng đập vào chân Việt Anh đổi hướng, làm bó tay thủ thành Nguyễn Filip. Đây cũng là tỷ số của hiệp 1 trước khi hai đội bước vào giờ nghỉ giải lao.

Đội khách Quảng Nam (áo vàng) thể hiện bản lĩnh khi liên tục gỡ hòa dù có tới 3 lần bị dẫn trước (Ảnh: Đỗ Minh Quân)

Bước sang hiệp 2, lần thứ ba CLB Công an Hà Nội vươn lên dẫn trước với pha lập công lần thứ 2 của Alan ở phút 51. Từ cánh trái, Leo Artur thực hiện quả treo bóng ra sau lưng hàng thủ Quảng Nam và Alan dễ dàng đệm bóng làm tung lưới thủ thành Văn Công.

Phút 59, Quảng Nam lại có bàn gỡ hòa sau khi thủ thành Nguyễn Filip mắc sai lầm bắt bóng không dính và để Eyenga nhanh chân đá nối đưa bóng vào lưới.

Eyenga Alain lập cú đúp bàn thắng cho Quảng Nam nhưng không thể giúp đội nhà giành chiến thắng trước Công an Hà Nội (Ảnh: Đỗ Minh Quân)

Phút 79, lần đầu tiên trong trận đấu đội khách có bàn vươn lên dẫn trước. Từ một tình huống phạt góc, Eyenga Alain là người bật cao nhất để lập cú đúp cho riêng mình và giúp Quảng Nam dẫn trước 4-3.

Tưởng như đoàn quân của HLV Mano Polking để thua ngược cay đắng thì ở phút bù giờ 90+7, Alan đã hoàn tất cú hat-trick sau cú đánh đầu từ đường tạt bóng của Thành Long bên cánh trái, giúp đội nhà giữ lại một điểm quý giá.

Mưa bàn thắng được tạo ra trong trận cầu giữa Công an Hà Nội và Quảng Nam (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Dù vậy trận hòa này khiến CLB Công an Hà Nội tiếp tục chôn chân ở vị trí thứ 6 với 17 điểm, kém đội đầu bảng Nam Định 7 điểm nhưng vẫn chơi ít hơn 1 trận. Trong khi đó Quảng Nam xếp ở vị trí thứ 10 với 12 điểm sau 12 vòng đấu

Trận cầu đáng chú ý khác cùng ngày ở vòng 13 LPBank V-League 2024-25 là cuộc đua tránh khỏi vị trí xuống hạng giữa hai đội bóng SL Nghệ An và Hải Phòng.

Sau trận thua đậm trước Công an Hà Nội ở vòng đấu trước, SL Nghệ An đặt mục tiêu giành chiến thắng khi tiếp đón Hải Phòng trên sân Vinh. Dù vậy hiệp 1 diễn ra trong thế giằng co và cả hai bên đều tạo ra không ít cơ hội về phía khung thành đối thủ.

Thủ môn Nguyễn Filip có đến 4 lần vào lưới nhặt bóng (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Phút 19, hậu vệ Vương Văn Huy đi bóng bên cánh phải trước khi nhả ngược lại cho Xuân Tiến dứt điểm. Đáng tiếc là cú sút ở cự ly cách khung thành chưa đầy 10m của tiền vệ mang áo số 9 lại đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành Đình Triệu.

Hải Phòng chờ đợi vào những pha phản công nhanh nhưng những pha dứt điểm của Việt Hưng và Lucao vẫn thiếu sự chính xác cần thiết.

Phút 42, SL Nghệ An đã có được bàn thắng khai thông bế tắc sau tình huống thoát xuống dứt điểm đầy tinh tế của Đinh Xuân Tiến. Hiệp 1 kết thúc với lợi thế nghiêng về phía đội chủ nhà.

Bước sang hiệp 2, đội chủ nhà có cơ hội để nhân đôi cách biệt khi bóng chỉ mới lăn được 4 phút. Đó là tình huống Long Vũ tung ra cú dứt điểm đưa bóng đi chạm cột dọc khung thành của Đình Triệu.

Ở những phút sau đó, Hải Phòng nỗ lực tấn công để tìm bàn quân bình tỷ số. Phút 88, đội khách đưa được bóng vào lưới của SL Nghệ An. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định một cầu thủ Hải Phòng đã rơi vào thế việt vị trước khi tung ra đường chuyền dẫn đến bàn thắng.

Nỗ lực trong những phút cuối của Hải Phòng đã không thể giúp họ tránh khỏi thất bại trên sân Vinh. Trong khi đó, với 3 điểm quan trọng có được, SL Nghệ An đã vươn lên vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng V-League.