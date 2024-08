Chuyên gia: "Thể thức US Open khác Olympic, Djokovic khó tiến xa"

US Open diễn ra trong bối cảnh Olympic Paris kết thúc chưa lâu. Ở nội dung đơn nam trong môn quần vợt của Olympic Paris 2024, Novak Djokovic (Serbia) là người giành huy chương vàng (HCV). Tuy nhiên, cựu Tổng thư ký Liên đoàn quần vợt Việt Nam, Đoàn Thanh Tùng nhận định Djokovic khó mà tiến xa tại US Open năm nay.

Theo ông Đoàn Thanh Tùng, thể thức thi đấu của các giải trong hệ thống Grand Slam nói chung và giải quần vợt Mỹ mở rộng US Open nói riêng, khác xa với thể thức thi đấu của môn quần vợt Olympic. Chính sự khác biệt này khiến Nole khó thành công so với Carlos Alcaraz (Tây Ban Nha) và Jannik Sinner (Italy).

Cựu Tổng thư ký VTF Đoàn Thanh Tùng (phải).

Cựu Tổng thư ký Đoàn Thanh Tùng bình luận về US Open 2024 với phóng viên Dân trí, trước giờ giải Grand Slam cuối cùng trong năm khởi tranh vào hôm nay (26/8).

Carlos Alcaraz là ứng cử viên số một cho danh hiệu vô địch

Carlos Alcaraz là ứng cử viên vô địch số một (Ảnh: Reuters).

Theo ông, đâu là những tay vợt mạnh nhất tại US Open 2024?

- Tôi vẫn nghiêng về khả năng giành chiến thắng của các tay vợt trẻ như Alcaraz và Sinner. Đặc biệt, theo tôi ứng cử viên số một cho ngôi vô địch sẽ là Carlos Alcaraz. Tôi đánh giá tay vợt này mạnh hơn các vận động viên (VĐV) còn lại ở giải năm nay.

Tôi đánh giá cao Alcaraz thứ nhất có lẽ vì bản thân tôi có ấn tượng quá mạnh với tay vợt này ở các giải đấu gần đây, các giải đấu mà Alcaraz thành công rất lớn. Ngoài ra, về mặt chuyên môn, Alcaraz rất đáng gờm.

Điểm khác biệt giữa Alcaraz và Sinner là gì, thưa ông?

- Đầu tiên, tôi khẳng định rằng Jannik Sinner cũng rất toàn diện, nhưng xét toàn diện, Alcaraz có tốt chất tốt hơn để ở vị trí cao nhất của làng banh nỉ thế giới. So với Sinner, tôi nhận thấy Alcaraz nhanh hơn, cả về tốc độ di chuyển trên sân khi thi đấu lẫn tốc độ các cú đánh bóng.

Jannik Sinner rất toàn diện nhưng vẫn còn đôi chút kém so với Alcaraz (Ảnh: Reuters).

Những pha đánh bóng của Alcaraz uy lực hơn, đấy là những điểm từ đó tôi đánh giá Alcaraz cao hơn. Cậu ấy cũng thành công hơn trong thời gian gần đây. Hơn nữa, tâm lý của Alcaraz đang cực kỳ hưng phấn và tự tin sau nhiều thành công rất lớn ở các giải Grand Slam gần nhất. Càng thành công lớn, Carlos Alcaraz càng tự tin.

Ông có cảm thấy đáng tiếc khi Carlos Alcaraz và Jannik Sinner chung nhánh đấu và không thể gặp nhau ở trận chung kết giải năm nay?

- Đó đúng là điều đáng tiếc. Dù sao thì trong thể thao nói chung, trong quần vợt nói riêng luôn có yếu tố may rủi. Các tay vợt Alcaraz và Sinner không may khi chung nhánh đấu, trong khi Djokovic may mắn hơn khi anh ấy ở khác nhánh đấu với các tay vợt trẻ tài năng thuộc thế hệ sau.

Djokovic khác nhánh đấu với Alcaraz và Sinner (Ảnh: Reuters).

Tay vợt nào thắng ở nhánh đấu của Alcaraz và Sinner có khả năng rất cao sẽ vô địch chung cuộc. Ở nhánh đấu của Alcaraz và Sinner còn có Daniil Medvedev (Nga) cũng là một tay vợt mạnh. Tuy nhiên, theo tôi, Medvedev sẽ không đủ sức ngăn cản tay vợt người Tây Ban Nha và tay vợt người Italy.

Novak Djokovic khó tiến xa vì gánh nặng tuổi tác và khác biệt thể thức thi đấu

Còn về Novak Djokovic thì sao, đây là nhà vô địch nội dung đơn nam Olympic Paris 2024. Triển vọng của Nole tại US Open 2024 như thế nào?

- Như đã nói, Djokovic may mắn tránh được nhánh đấu có Alcaraz và Sinner. Tuy nhiên, ngay cả khi đó thì Djokovic khó mà tiến xa tại giải năm nay. Khả năng cao nhất của Nole, theo tôi, là dừng bước ở tứ kết.

Nole khó thành công như tại Olympic Paris 2024 (Ảnh: Reuters).

Thể lực của Nole khó mà đảm bảo ở một giải đấu kéo dài như US Open nói riêng và một giải đấu thuộc hệ thống Grand Slam nói chung.

Vậy thể thức của môn quần vợt tại Olympic so với thể thức của US Open khác nhau ra sao, thưa ông?

- Hai giải đấu khác nhau rất xa. Tại Olympic, các trận đấu chỉ có 3 ván (ai thắng 2 ván trước sẽ thắng chung cuộc). Còn tại US Open và các giải thuộc hệ thống Grand Slam, các trận đấu có 5 ván (ai thắng 3 ván trước sẽ thắng chung cuộc). Mỗi trận đấu tại US Open và tại các giải thuộc hệ thống Grand Slam dài hơn hẳn các trận đấu tại Olympic.

Các tay vợt trẻ có ưu thế về thể lực so với Djokovic tại các giải Grand Slam (Ảnh: Reuters).

Sở dĩ Nole vô địch đơn nam môn quần vợt ở Olympic vì các trận đấu không kéo dài. Nole có thể đánh theo kiểu "tốc chiến tốc thắng", thắng 2 ván ở từng trận là thắng luôn. Còn US Open sắp diễn ra, Djokovic có muốn đánh theo kiểu "tốc chiến tốc thắng" cũng không được.

Hơn nữa, gần như mọi tâm huyết, điểm rơi thể lực, phong độ và tâm trí của Novak Djokovic đã dồn hết cho kỳ Olympic vừa qua. Các giải đấu từ sau này, anh ấy thành công thêm thì tốt, không thành công cũng chẳng sao.

Sự nghiệp của Nole quá viên mãn, Djokovic đã đi vào lịch sử, sự quyết tâm của tay vợt người Serbia tại US Open 2024 sẽ không bằng ở Olympic Paris 2024.

Về mặt sân, thi đấu trên mặt sân cứng ở US Open có khác với thi đấu trên mặt sân đất nện ở Oympic Paris 2024?

- Đây cũng là chi tiết rất khác biệt. Thi đấu trên mặt sân cứng ở US Open, tốc độ bóng nảy nhanh hơn, trong khi thi đấu ở mặt sân đất nện, tốc độ bóng sẽ chậm hơn. Tuy nhiên, đấy đều là những khác biệt liên quan đến kỹ thuật. Ở trình độ này, các tay vợt đều có kỹ thuật toàn diện, nên vấn đề kỹ thuật không đáng bàn.

Vấn đề còn lại chỉ là thể lực. Riêng thể lực của Djokovic đã sa sút, anh khó theo kịp các đồng nghiệp trẻ ở các trận đấu kéo dài, cho dù thi đấu trên mặt sân có tốc độ nảy bóng nhanh hay trên mặt sân có tốc độ nảy bóng chậm.

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!