Chủ tịch FIFA tuyên bố tổ chức World Cup hai năm một lần

Dân trí Chủ tịch Gianni Infantino xác nhận FIFA đang nghiên cứu một cách nghiêm túc với kế hoạch tổ chức ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh theo chu kỳ 2 năm một lần.

Theo tờ Marca, các quan chức của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã phê duyệt nghiên cứu kế hoạch tổ chức World Cup hai năm một lần. Chủ tịch Gianni Infantino đã xuất hiện trước báo giới sau cuộc họp thường kỳ của FIFA để xác nhận thông tin này.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tuyên bố sẽ nghiên cứu tổ chức World Cup 2 năm một lần.

"Đó là một cách để quảng bá bóng đá, chúng tôi phải nghiên cứu những gì chúng tôi có thể làm để kích thích bóng đá và chúng tôi phải có một tâm hồn cởi mở," Chủ tịch Infantino tuyên bố.

"Chúng tôi phải xem nó có thể phù hợp với lịch quốc tế như thế nào và các trận đấu vòng loại sẽ được tổ chức như thế nào. Người hâm mộ muốn xem nhiều hơn các trận đấu và giải đấu quan trọng, ưu tiên sẽ là thể thao chứ không phải thương mại", chủ tịch FIFA nói thêm.

Điều đáng chú ý là, chủ tịch FIFA Infantino thực tế đã sử dụng cùng một lý do mà 12 CLB sáng lập giải European Super League làm nổi sóng ở châu Âu vừa qua đã sử dụng để bảo vệ dự án sai lầm của họ chính là kiếm tiền nhiều hơn.

Các số liệu chính thức do FIFA công bố cho thấy tổ chức này đã kiếm được 4,8 tỷ đô la Mỹ sau World Cup 2014 được tổ chức ở Brazil, trong khi con số này tăng lên khoảng sáu tỷ đô la Mỹ cho World Cup 2018, theo dự đoán tài chính của tờ The New York Times.

Biến World Cup thành một sự kiện được tổ chức hai năm một lần sẽ làm tăng gấp đôi số lượng các giải đấu được tổ chức trong cùng một khoảng thời gian. Vì vậy, 6 tỷ đô la Mỹ mà FIFA thu được ở World Cup 2018, về lý thuyết có thể tăng gấp đôi nếu giải đấu được tổ chức hai mùa một lần, và FIFA nhận ra nguồn lợi lớn này sau khi nghiên cứu kế hoạch một cách nghiêm túc.

Đội tuyển Pháp vô địch World Cup 2018 sau khi đánh bại đội tuyển Croatia ở trận chung kết với tỷ số 4-2.

Trước đó, ý tưởng tổ chức World Cup hai năm một lần đã được đề xuất bởi cựu huấn luyện viên Arsene Wenger, người hiện đang giữ chức vụ Trưởng bộ phận phát triển bóng đá toàn cầu của FIFA. Vai trò của cựu thuyền trưởng Arsenal là giám sát và chỉ đạo sự phát triển của cả bóng đá nam và nữ trên quy mô toàn cầu.

"Tôi luôn nói với mọi người rằng World Cup hấp dẫn không liên quan đến việc bạn phải chờ 4 năm mới tổ chức một lần. Ví dụ như Champions League được diễn ra hàng năm và người hâm mộ luôn cảm thấy thú vị được thưởng thức nó thường xuyên", ông Wenger chia sẻ.

Đề xuất trên sau đó cũng nhận được số phiếu tán thành chiếm đa số từ các liên đoàn thành viên. Dự án trên nếu được thực hiện dự kiến sẽ mang lại thêm cho FIFA khoản thu rất lớn.

Trên lý thuyết, việc rút ngắn chu kỳ tổ chức World Cup sẽ đem lại nhiều cơ hội hơn cho những đội tuyển có trình độ trung bình hoặc trung bình khá, trong đó có đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Sông Lam