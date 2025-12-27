Cherki rực sáng cuối trận, Man City gây áp lực lớn cho Arsenal

Man City đã kéo dài chuỗi trận bất bại của Pep Guardiola trước Sean Dyche lên con số 17 ở đấu trường Ngoại hạng Anh (15 thắng, 2 hòa) sau chiến thắng kịch tính 2-1 trước Nottingham Forest tại City Ground vào tối 27/12. Rayan Cherki là người hùng của trận đấu với một bàn thắng và một pha kiến tạo, giúp Man City vượt qua một Nottingham Forest đầy quả cảm.

Trước giờ bóng lăn, City Ground đã chìm trong một phút vỗ tay đầy xúc động để tưởng niệm John Robertson, huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử CLB vừa qua đời. Các cầu thủ chủ nhà suýt chút nữa đã có bàn mở tỷ số sớm khi Callum Hudson-Odoi thực hiện quả tạt nguy hiểm hướng tới Morgan Gibbs-White, nhưng cầu thủ này lại bỏ lỡ một cơ hội mười mươi.

Nottingham Forest chơi đầy quyết tâm khi đối đầu với Man City (Ảnh: Getty).

Đó là một trong số ít những điểm nhấn của hiệp một chặt chẽ, nơi hàng phòng ngự kỷ luật của Forest đã vô hiệu hóa hoàn toàn sức tấn công của Man City, đội bóng đã ghi bàn trong hiệp một ở cả bảy trận đấu chính thức trước đó.

Cả hai đội đều không có cú sút trúng đích nào trước giờ nghỉ. Tuy nhiên, thế bế tắc nhanh chóng bị phá vỡ chỉ ba phút sau khi hiệp hai bắt đầu. Tijjani Reijnders có pha chạy chỗ thông minh đón đường chuyền tinh tế của Cherki, cựu cầu thủ của AC Milan bình tĩnh dứt điểm qua tay thủ môn John Victor. Hưng phấn sau pha kiến tạo, Cherki suýt chút nữa đã tự mình ghi bàn nhưng không thể vượt qua Victor ở cột gần.

Bị Man City dồn ép sau khởi đầu nhanh của hiệp hai, các học trò của Dyche đã thể hiện bản lĩnh để vùng lên. Phút 54, Hudson-Odoi và Gibbs-White phối hợp đưa bóng đến chân Igor Jesus, người căng ngang trả ngược để Omari Hutchinson băng vào dứt điểm một chạm ghi bàn gỡ hòa 1-1, các khán đài của City Ground như vỡ òa sau bàn thắng của đội chủ nhà.

Bàn thắng đầu tiên của Hutchinson cho Nottingham Forest tưởng chừng sẽ khiến thầy trò Guardiola gặp bế tắc, nhưng Cherki tạo ra khoảnh khắc quyết định bằng phẩm chất cá nhân ở những phút cuối trận. Phút 83, từ quả phạt góc, bóng được đánh đầu trả ngược để cầu thủ 22 tuổi tung cú sút sệt xuyên qua hai chân Gibbs-White và đi sát cột dọc trong sự bất lực của Victor bị che tầm nhìn.

Cherki ăn mừng với bàn thắng quyết định ở gần cuối trận (Ảnh: Getty).

Pha lập công của Cherki ấn định chiến thắng thứ 8 liên tiếp trên mọi đấu trường cho Man City, tạm thời đưa họ lên ngôi đầu bảng, đồng thời khiến Nottingham Forest chỉ còn hơn nhóm xuống hạng đúng một bậc.