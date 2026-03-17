Chelsea trước bài toán khó: Giữ hay thay HLV Rosenior?

Sau thất bại 0-1 trước Newcastle United vào cuối tuần vừa qua, Chelsea hiện đứng thứ 6 tại Ngoại hạng Anh, rơi khỏi nhóm dự UEFA Champions League khi mùa giải chỉ còn 8 vòng đấu. Cùng với trận thua đậm 2-5 trước Paris Saint-Germain ở lượt đi Champions League, hy vọng tiến sâu tại đấu trường châu Âu của đội bóng Tây London gần như đã khép lại.

Nếu Chelsea không thể giành suất dự cúp châu Âu lớn, nhiệm kỳ của HLV Liam Rosenior tại Stamford Bridge có thể sớm kết thúc. Những tin đồn về khả năng này đang lan rộng. Việc bổ nhiệm chiến lược gia 41 tuổi này từng gây bất ngờ, bởi dù ông từng làm tốt công việc tại RC Strasbourg Alsace và có kinh nghiệm dẫn dắt Derby County, Hull City, nhưng chưa đủ để trở thành lựa chọn hiển nhiên cho một đội bóng từng vô địch FIFA Club World Cup.

Tuy nhiên, đội hình Chelsea đã phản ứng tích cực dưới thời Rosenior. Kể từ khi tiếp quản đội bóng từ Enzo Maresca vào tháng 1, ông đã giúp Chelsea thắng 10 trong tổng số 17 trận cầm quân.

Các ông chủ của Chelsea đã nhiều lần chứng tỏ sự thiếu kiên nhẫn với các HLV. Kể từ khi tập đoàn BlueCo tiếp quản CLB vào tháng 5/2022, Thomas Tuchel, Graham Potter, Frank Lampard, Mauricio Pochettino và Maresca đều đã lần lượt rời đi. Rosenior từng bày tỏ hy vọng ban lãnh đạo sẽ xem việc bổ nhiệm ông là "quyết định đúng đắn nhất mà CLB từng đưa ra."

Vậy tại sao ban lãnh đạo sân Stamford Bridge lại cân nhắc thay đổi trên băng ghế huấn luyện thêm một lần nữa, khi Rosenior hầu như chưa có đủ thời gian để triển khai triết lý của mình?

Dưới sự dẫn dắt của Rosenior, Joao Pedro đang chơi rất ấn tượng với 11 bàn và 2 kiến tạo trên mọi đấu trường, cải thiện đáng kể so với trước đó. Cole Palmer cũng dần tìm lại phong độ tốt nhất, được thi đấu tự do hơn và ít bị ràng buộc chiến thuật. Sự kết hợp ăn ý giữa Palmer và Pedro là một trong nhiều tín hiệu tích cực.

Tỷ lệ thắng 58,8% của Rosenior là thành tích tốt thứ hai trong kỷ nguyên BlueCo, chỉ sau Maresca (60%). Dù vậy, cần lưu ý rằng chỉ có Lampard, McFarlane và Saltor dẫn dắt Chelsea ít trận hơn ông.

Với thời gian cần thiết để HLV xây dựng đội hình, ban lãnh đạo Chelsea có thể đang "tự bắn vào chân mình" nếu lại tìm kiếm một sự thay đổi vào cuối mùa. Sự ổn định mà họ mong muốn chỉ có thể đạt được nếu họ ngừng can thiệp vào công việc chuyên môn và trao quyền cho những HLV như Rosenior.

Việc Rosenior không phải là một cái tên đủ lớn có thể trở thành yếu tố quyết định số phận của ông. BlueCo được cho là muốn thuyết phục Luis Enrique, người đã khẳng định đẳng cấp bằng chức vô địch Champions League mùa trước cùng PSG. Sự khác biệt giữa Luis Enrique và Rosenior là rõ ràng, nhưng không thể khẳng định đó là lựa chọn khôn ngoan hơn.

Trong thời gian tương đối ngắn, Rosenior đã chinh phục người hâm mộ, giành được sự tôn trọng từ các cầu thủ và mang lại sự ổn định nhất định cho đội một. Việc cải thiện kỷ luật thi đấu của đội bóng cũng là điểm cộng đáng kể.

Với các trận đấu tại Ngoại hạng Anh sắp tới gặp Man City, Man Utd và Liverpool, vị trí cuối cùng của Chelsea trên bảng xếp hạng vẫn nằm trong tay họ. Nếu có thể bứt tốc ở giai đoạn cuối và lọt vào top 4, có thể lập luận rằng Rosenior khó có thể làm tốt hơn trong vài tháng ít ỏi mà ông có để xoay chuyển tình thế.

Nếu các ông chủ Chelsea vẫn không hài lòng với những gì đang diễn ra, thì có lẽ họ vẫn chưa rút ra được bài học rằng "cỏ bên kia chưa chắc đã xanh hơn".