Cầu thủ nhập tịch Malaysia bằng hồ sơ giả đón tin vui từ FIFA

Danh sách 7 cầu thủ này gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel.

7 cầu thủ nhập tịch Malaysia bằng hồ sơ giả hết hạn treo giò vào ngày 1/11 (Ảnh: ASEAN Football).

Nhóm 7 cầu thủ này được Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) dùng hồ sơ giả để nhập tịch Malaysia, họ xuất hiện tại vòng loại Asian Cup 2027 vào tháng 3 và tháng 6 năm ngoái.

Đặc biệt, sau trận đấu giữa đội tuyển Malaysia và đội tuyển Việt Nam vào tháng 6/2025 trên sân Bukit Jalil (Kuala Lumpur, Malaysia), một số lá đơn tố giác hồ sơ giả của các cầu thủ nhập tịch Malaysia xuất hiện.

FIFA bắt đầu điều tra nhóm 7 cầu thủ này từ tháng 9/2025. Khoảng một tháng sau đó, FIFA tạm đình chỉ thi đấu 7 cầu thủ Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel 12 tháng, trên phạm vi toàn cầu.

Ban đầu, đội tuyển Malaysia thắng 4-0 trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam hồi tháng 6/2025. Sau đó, họ bị xử thua 0-3. Mỗi cầu thủ bị FIFA phạt bổ sung 2.000 franc Thụy Sĩ (hơn 62,6 triệu đồng), FAM bị FIFA phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11 tỷ đồng).

Các cầu thủ nhập tịch sử dụng hồ sơ giả từng xuất hiện trong trận Malaysia gặp đội tuyển Việt Nam hồi tháng 6/2025 (Ảnh: Getty).

Án treo giò đối với Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel sẽ kết thúc vào hôm nay (1/11). Những cầu thủ có liên quan có thể trở lại thi đấu cho các CLB chủ quản.

Dù vậy, họ không được khoác áo đội tuyển Malaysia, vì tư cách cầu thủ nhập tịch của họ đã bị FIFA bác bỏ. Một vấn đề khác đối với nhóm các cầu thủ từng sử dụng hồ sơ giả, đó là không phải cầu thủ nào hiện cũng đang có việc làm.

Hai người may mắn nhất là Irazabal và Figueiredo đang khoác áo CLB Johor Darul Tazim (Malaysia) chuẩn bị thi đấu ở Cúp C1 châu Á (AFC Champions League Elite) vào thứ ba tới đây.

Hector Hevel và Palmero đang xin việc ở CLB Johor Darul Tazim. Những người còn lại tương lai khá bấp bênh.