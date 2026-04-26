Các cơ thủ Việt Nam đồng loạt bỏ giải đấu billiards ở Trung Quốc

Nguyễn Anh Tuấn dừng trận đấu ở Trung Quốc

Giải Billiards Peri Laili Cup 2026 diễn ra từ ngày 26/4 đến ngày 30/4. Đây là sự kiện thể thao lớn có sự tài trợ của Liên đoàn Billiards Trung Quốc. Giải đấu này quy tụ hàng loạt cơ thủ hàng đầu châu Á, với tổng giá trị giải thưởng lên đến 822.000 nhân dân tệ (khoảng 3 tỷ đồng).

Ba tay cơ của Việt Nam là Dương Quốc Hoàng, Nguyễn Anh Tuấn và Lê Quang Trung đã tham dự giải đấu. Tuy nhiên, trong ngày ra quân vào trưa 26/4, Hoàng “sao” (biệt danh của Dương Quốc Hoàng) đã phát hiện CBSA sử dụng logo bản đồ Trung Quốc có đường đứt đoạn và quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Dương Quốc Hoàng bỏ giải đấu ở Trung Quốc (Ảnh: BP).

Điều này xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo, cũng như chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam đối với các vùng biển được xác định theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).

Chính vì thế, Hoàng “sao” đã quyết định bỏ giải đấu. Anh Tuấn và Quang Trung cũng làm điều tương tự.

Đại diện của Peri Việt Nam đưa ra thông báo mạnh mẽ để bảo vệ lãnh thổ của Việt Nam: “Toàn bộ VĐV Việt Nam sẽ huỷ tham dự giải đấu Peri - Laili Cup 2026. Do trong giải đấu Peri, CBSA (Hiệp hội billiard & snooker Trung Quốc) là một trong những nhà tài trợ chính và có sử dụng logo hình “đường lưỡi bò”. Điều này vi phạm chủ quyền Việt Nam nên các vận động viên Quốc Hoàng, Anh Tuấn và Quang Trung sẽ không tiếp tục tham dự giải đấu.

Tuy các thành viên đã bỏ nhiều công sức, nhưng đây là vấn đề cực kì nhức nhối, không thể nhượng bộ”.

Hiện phía Ban tổ chức giải chưa đưa ra phản hồi nào. Còn nhớ, năm 2023, cơ thủ Trần Quyết Chiến cũng từng bỏ giải đấu tại Thượng Hải vì vấn đề tương tự. Khi đang thi đấu với tay cơ Dick Jaspers, Quyết Chiến phát hiện trên sóng truyền hình trực tiếp trận đấu đã bị lồng ghép hình bản đồ Trung Quốc có "đường 9 đoạn". Do đó, Quyết Chiến ngay lập tức đã rời giải và bỏ về nước trong đêm.