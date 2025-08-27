Bia Saigon Dragon Cup 2025 và hành trình lan tỏa tinh thần gắn kết

Từ sân cỏ đến khán đài: Khi tiếng “dzô” trở thành âm thanh của sự gắn kết

Với quy mô toàn quốc, giải bóng đá 7 người Vô địch Quốc gia Bia Saigon Dragon Cup 2025 đã trở thành sân chơi cho hàng trăm đội bóng không chuyên, nơi những cầu thủ phong trào được sống với đam mê và niềm tự hào quê hương.

Điểm nhấn của giải là sự ra đời của đội tuyển chọn bóng đá 7 người quốc gia - VPL Dream Team. Lần đầu tiên, các chân sút bán chuyên xuất sắc nhất có cơ hội được sát cánh, tập luyện và thi đấu cùng những ngôi sao hàng đầu của đội tuyển quốc gia như Tiến Linh, Duy Mạnh.

Sự kiện đã xóa nhòa khoảng cách giữa bóng đá phong trào và chuyên nghiệp, tiếp lửa đam mê cho cả một thế hệ cầu thủ. Không dừng lại ở đó, VPL Dream Team còn được cọ xát quốc tế với các đội mạnh từ Thái Lan và Malaysia.

Đây không chỉ là sự công nhận cho tài năng bóng đá "phủi" mà còn thể hiện nỗ lực của Bia Saigon trong việc nâng cao vị thế của bóng đá 7 người Việt Nam trên bản đồ khu vực.

Bia Saigon đánh dấu cột mốc đưa bóng đá 7 người Việt Nam ra sân chơi quốc tế (Ảnh: Bia Sài Gòn).

Nếu sân cỏ là sàn diễn của cầu thủ, thì khán đài chính là linh hồn của giải đấu, nơi tiếng hô "dzô" quen thuộc được nâng tầm thành một biểu tượng của sự gắn kết. Đó là âm thanh đồng lòng khi đội nhà ghi bàn, là lời cổ vũ kết nối những người hâm mộ xa lạ.

Để khuấy động tinh thần này, Bia Saigon đã tạo ra những không gian trải nghiệm độc đáo. Khu vực dzô Zone với các trò chơi tương tác, khu vực in áo miễn phí với ảnh AI từ Zalo và photobooth check-in sáng tạo đã biến mỗi trận đấu thành một ngày hội thực sự, nơi người hâm mộ không chỉ xem bóng đá mà còn cùng nhau tạo ra những kỷ niệm khó quên và lan tỏa sức nóng của giải đấu trên mạng xã hội.

Khu vực Dzô Zone với các trò chơi tương tác, khu vực in áo miễn phí và photobooth sáng tạo mang đến cho người hâm mộ những trải nghiệm gắn kết sôi động bên lề giải đấu (Ảnh: Bia Sài Gòn).

Công nghệ xoá nhoà khoảng cách: Lan tỏa tinh thần “dzô” mọi lúc mọi nơi

Ngọn lửa đam mê từ Bia Saigon Dragon Cup đã bùng nổ mạnh mẽ trên không gian số, phá vỡ mọi giới hạn địa lý và kết nối cộng đồng thông qua các chiến dịch trực tuyến sáng tạo. Bắt kịp xu hướng công nghệ, Bia Saigon đã phát động chiến dịch "Dzô vang gắn kết" cùng người hâm mộ tạo ảnh AI, hóa thân thành cầu thủ trong màu áo mang bản sắc quê hương.

Hoạt động đã tạo ra một cơn sốt với hơn 50.000 lượt tạo ảnh, phủ sóng dày đặc trên mạng xã hội. Mỗi bức ảnh là một lời khẳng định niềm tự hào địa phương, góp phần lan tỏa tinh thần ủng hộ cho các đội bóng trên cả nước.

Bên cạnh đó, Bia Saigon đã kêu gọi cộng đồng cùng thu âm và gửi về tiếng "dzô" của riêng mình. Lời kêu gọi đã nhận được sự hưởng ứng chưa từng có, thu về gần 40.000 âm thanh từ khắp mọi miền Tổ quốc.

Từ hàng chục nghìn âm thanh riêng lẻ này, một bản nhạc độc đáo đã được tạo ra - một bản giao hưởng thực sự của sự đoàn kết. Khoảnh khắc bản nhạc này vang lên trên sân vận động trong trận chung kết đã mang lại một cảm xúc vỡ òa, khi hàng vạn cổ động viên nghe thấy tiếng hô của chính mình hòa quyện cùng cả dân tộc.

Bia Saigon đã tiến hành đăng ký kỷ lục “Dzô vang gắn kết” với Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, đặt mục tiêu ghi dấu là chương trình thu thập các tiếng “Dzô” nhiều nhất để lan tỏa tinh thần gắn kết thể thao và cộng đồng của Bia Saigon.

Như một lời tri ân, Bia Saigon còn tạo ra những chiếc áo đấu phiên bản giới hạn. Điểm đặc biệt của chiếc áo là chữ "dzô" khổng lồ được tạo nên từ tên của hàng nghìn người hâm mộ đã tham gia các hoạt động trực tuyến. Đây không chỉ là một món quà, mà còn là một minh chứng hữu hình cho thấy mỗi cá nhân đều là một phần quan trọng trong hành trình gắn kết đầy ý nghĩa này.

Chiếc áo đấu phiên bản giới hạn - được tạo nên từ tên của hàng nghìn người hâm mộ, như một biểu tượng gắn kết mà Bia Saigon dành tặng cộng đồng (Ảnh: Bia Sài Gòn).

Bia Saigon Dragon Cup 2025 không chỉ là một giải đấu thành công về chuyên môn. Hơn thế nữa, đây còn là hành trình kiến tạo và lan tỏa giá trị của sự gắn kết. Tiếng "Dzô" từ một lời hô quen thuộc đã trở thành một biểu tượng mạnh mẽ cho tinh thần đoàn kết, niềm đam mê và khát vọng chiến thắng.

Tuyển thủ Nguyễn Tiến Linh chia sẻ: "Năm nay tôi 28 tuổi, lần đầu tiên tôi được chứng kiến một khoảnh khắc đặc biệt đến vậy. Khoảnh khắc bản nhạc từ 30.000 tiếng 'dzô' vang lên, tôi thấy vô cùng tự hào và xúc động. Bia Saigon cùng triệu tiếng dzô vang - hào hùng, gắn kết".