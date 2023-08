Bầu Đức khóc tiễn đưa thành viên Hoàng Anh Gia Lai về nơi an nghỉ cuối cùng

Bác sĩ Đào Trọng Trí là một trong ba thành viên của CLB Hoàng Anh Gia Lai không may thiệt mạng trong vụ tai nạn giao thông kinh hoàng chiều 12/8. Hai người khác đoản mệnh vĩnh viễn ra đi trong ngày hôm ấy là trợ lý HLV Dương Minh Ninh và tiền đạo người Bồ Đào Nha Paollo Oliveira.

Hôm nay (14/8), bác sĩ Đào Trọng Trí được đưa đi an táng tại thị xã An Khê (Gia Lai). Ông bầu Đoàn Nguyên Đức có mặt để đưa tiễn thành viên của CLB Hoàng Anh Gia Lai về nơi an nghỉ cuối cùng.

Bầu Đức (ngồi bên phải) đến dự tang lễ của bác sĩ Đào Trọng Trí (Ảnh: Anh Tuấn).

Vị Chủ tịch CLB Hoàng Anh Gia Lai không cầm nổi những giọt nước mắt xúc động (Ảnh: HAGL FC).

Tại đây, dù là một người rắn rỏi, từng trải qua nhiều biến cố cuộc đời, nhưng bầu Đức vẫn không cầm được nước mắt trước sự đoản mệnh của bác sĩ Đào Trọng Trí. Vị bác sĩ của CLB Hoàng Anh Gia Lai qua đời khi mới 31 tuổi.

Trước đó, bầu Đức đã chỉ đạo CLB Hoàng Anh Gia Lai phải lo chu toàn tang lễ của các thành viên không may qua đời sau tai nạn giao thông hôm 12/8 nói trên.

Bản thân ông Đức khi trả lời phóng viên Dân trí tối 12/8 tỏ ra rất sốc: "Sự việc đột ngột quá, chắc chắn phía CLB Hoàng Anh Gia Lai sẽ hỗ trợ cho gia đình các thành viên của đội gặp nạn. Mất mát này là quá lớn với chúng tôi!".

Đại diện VFF và VPF đến dự tang lễ của thành viên đội Hoàng Anh Gia Lai (Ảnh: Anh Tuấn).

Bầu Đức thắp nén nhang cho thành viên của đội mình (Ảnh: HAGL FC).

Ngoài đại diện địa phương, VFF, VPF, các thành viên của CLB Hoàng Anh Gia Lai, bác sĩ Đào Trọng Trí được đưa tiễn trong vòng tay của hàng xóm và đông đảo người hâm mộ bóng đá.

Sau khi đưa tang bác sĩ Đào Trọng Trí, Hoàng Anh Gia Lai sẽ tiếp tục đưa tang cho trợ lý HLV Dương Minh Ninh vào ngày 16/8 tới đây. Linh cữu của ông Dương Minh Ninh sẽ được đưa từ thành phố Pleiku (Gia Lai) đi hỏa táng tại tỉnh Đắk Lắk.

Riêng thi thể của tiền đạo Paollo Oliveira sẽ được chuyển về quê nhà Bồ Đào Nha an táng, theo nguyện vọng của gia đình cầu thủ này.

Ngập tràn hoa trong ngày đưa tiễn bác sĩ Đào Trọng Trí về nơi an nghỉ cuối cùng (Ảnh: Anh Tuấn).