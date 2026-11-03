U23 Thái Lan sẽ sang Việt Nam tham dự giải giao hữu tại Gia Lai kể từ ngày 10/11 đến ngày 14/11. Theo lịch thi đấu, đội bóng xứ chùa vàng sẽ gặp U23 Việt Nam vào ngày 10/11, đối đầu với U23 Qatar vào ngày 12/11, trước khi chạm trán với U23 Singapore vào ngày 14/11.

U23 Thái Lan có thể không triệu tập lực lượng tốt nhất ở giải giao hữu tại Việt Nam (Ảnh: FAT).

Theo tờ Thairath, lịch thi đấu này quá dày đặc khi các đội bóng phải thi đấu với mật độ 2 ngày/trận. Điều đó khiến cho U23 Thái Lan gặp khó khăn. Tờ báo của Thái Lan bình luận: “Việc thi đấu với mật độ 3 trận trong 5 ngày khiến ban huấn luyện U23 Thái Lan gặp khó khăn trong việc tập luyện và lắp ráp đội hình”.

Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng, cả 4 đội tham dự giải đấu đều trải qua lịch thi đấu dày đặc (chứ không riêng U23 Thái Lan). Việc tờ Thairath than vãn đội nhà gặp khó một phần xuất phát từ việc các CLB Thái Lan không chủ động nhả người.

Vấn đề thiếu hụt nhân sự cũng xuất hiện ở đội tuyển Thái Lan trước thềm King’s Cup. Tờ Thairath thừa nhận HLV Anthony Hudson thực sự đau đầu vì bài toán nhân sự của “Voi chiến”. Cụ thể, giải King’s Cup sẽ diễn ra từ ngày 9/11 đến ngày 17/11.

Ban đầu, HLV Hudson dự định sẽ thử nghiệm đội hình mạnh nhất ở giải đấu này. Tuy nhiên, một nửa số trụ cột của đội tuyển Thái Lan chưa chắc lên tuyển vì phải tập trung thi đấu ở CLB. Lý do vì các CLB Thái Lan phải thi đấu ở cúp C1 Đông Nam Á trong hai ngày 18-19/11.

U23 Thái Lan nhiều lần chạm trán với U23 Việt Nam trong những năm gần đây (Ảnh: Mạnh Quân).

Thực tế, việc một giải đấu cấp CLB diễn ra trùng với thời điểm đội tuyển quốc gia tập trung là điều hiếm gặp nhưng Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) lại không quan tâm tới vấn đề này. Điều đó đặt các CLB Thái Lan vào lựa chọn khó khăn. Họ lo ngại các trụ cột không có thời gian hồi phục thể lực thi đấu ở cúp C1 Đông Nam Á.

Trong bối cảnh ấy, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), Madam Pang, đã trực tiếp thương lượng với các CLB để tìm ra giải pháp tốt nhất.

Dư luận Thái Lan cũng có nhiều ý kiến trái chiều liên quan tới vấn đề này. Một nhóm cổ động viên cho rằng các CLB không có quyền giữ người trong đợt FIFA Days (tập trung đội tuyển quốc gia theo lịch của FIFA). Tuy nhiên, nhiều người ủng hộ các CLB vì họ đã trả lương cho các cầu thủ.

Tờ Thairath nhấn mạnh tình hình của hai đội U23 và đội tuyển quốc gia Thái Lan khá nan giải và gặp trở ngại trong “cuộc chiến” với các CLB.