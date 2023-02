Báo Thái Lan: "CLB Công An Hà Nội muốn chiêu mộ Theerathon"

Tờ báo này viết: "Một đội bóng của Việt Nam muốn có sự phục vụ của Theerathon Bunmathan, thủ quân đội tuyển Thái Lan ngay ở mùa giải này. Đó là đội bóng mới thăng hạng V-League 2023 - CLB Công An Hà Nội, cũng là đội bóng giàu tiềm lực tài chính ở giải vô địch quốc gia".

Theo tờ Idoojung, mục đích của việc CLB Công An Hà Nội quyết tâm theo đuổi Theerathon Bunmathan là vì tham vọng vô địch tại V-League 2023.

"Được biết đội bóng này đã có những sự thay đổi lớn về đội hình ở mùa giải năm nay khi chiêu mộ nhiều tuyển thủ Việt Nam. Đặc biệt, CLB Công An Hà Nội đã mang về hậu vệ Đoàn Văn Hậu.

Theerathon Bunmathan sẽ sang Việt Nam? (Ảnh FAT).

Với tham vọng đăng quang ở V-League, Bunmathan chính là cái tên sẽ giúp CLB Công An Hà Nội giành danh hiệu", tờ Idoojung khẳng định.

Cũng theo tờ báo Thái Lan, đội trưởng của tuyển Thái Lan sẽ được trả 2 triệu bath mỗi tháng, tương đương 1,4 tỷ đồng. Theerathon Bunmathan sẽ ký hợp đồng theo dạng cho mượn.

Bunmathan là nhân tố quan trọng giúp tuyển Thái Lan vô địch AFF Cup 2022 vừa qua. Anh đã ghi bàn vào lưới Văn Lâm trong trận chung kết lượt về trên sân Thammasat, qua đó giúp đội nhà giành chiến thắng 1-0 và nâng cúp trên sân nhà.

Nếu có Theerathon Bunmathan, đây sẽ là sự bổ sung rất chất lượng của đội bóng ngành Công an. Do thời hạn chuyển nhượng giai đoạn 1 Night Wolf V-League 2023 đã khép lại nên nếu CLB Công An Hà Nội có ý định chiêu mộ Theerathon Bunmathan, họ sẽ phải chờ tới kỳ chuyển nhượng giữa mùa giải, dự kiến chỉ bắt đầu vào tháng 6.

Sau 4 vòng đấu, Công An Hà Nội đang có 4 điểm. Đây là thành tích chưa làm hài lòng lãnh đạo đội bóng cũng như các cổ động viên.