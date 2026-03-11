Công bố giá vé trận tuyển Việt Nam và Bangladesh trên sân Hàng Đẫy

Theo đó, vé xem trận giao hữu giữa tuyển Việt Nam gặp Bangladesh gồm vé gồm hai mức giá là 200.000 và 300.000 đồng. Vé bán trên ứng dụng OneU từ 15h ngày 12/3 đến hết ngày 19/3. Người mua nhận vé qua chuyển phát hoặc tại Bưu điện Giảng Võ (Hà Nội).

Tuyển Việt Nam sẽ thi đấu với Bangladesh vào ngày 26/3 (Ảnh: Minh Quân).

Để đảm bảo an ninh, an toàn cho công tác phát hành vé, căn cứ điều kiện thực tế ban tổ chức trận đấu có thể điều chỉnh về kế hoạch và phương thức phát hành vé.

Khi đến sân không mang theo các vật dụng sắc nhọn, pháo bông, bình xịt hơi cay hay bất kỳ vật dụng gì tương tự… có thể gây thương tích cho người khác hoặc các chất cấm theo quy định của Luật pháp Việt Nam vào khu vực diễn ra sự kiện.

Trận đấu giao hữu với Bangladesh nằm trong kế hoạch chuẩn bị của tuyển Việt Nam cho trận đấu quyết định với Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027 trên sân Thiên Trường (Ninh Bình).

Bangladesh dự kiến sang Việt Nam từ ngày 22/3. Lực lượng của đội bóng này có tới 7 cầu thủ gốc Bangladesh trưởng thành tại các nền bóng đá phát triển như Anh, Phần Lan, Mỹ, Canada hay Đan Mạch.

HLV Javier Penato (người từng làm việc tại Học viện Barcelona ở Mỹ và dẫn dắt đội U19 Deportivo trước khi đảm nhiệm cương vị HLV trưởng đội tuyển Bangladesh) đặc biệt đặt niềm tin vào Hamza Choudhury. Tiền vệ 28 tuổi này mới ghi 4 bàn thắng chỉ sau 7 lần ra sân trong màu áo đội tuyển Bangladesh, nhanh chóng trở thành nhân tố nổi bật trong đội hình.

Đội tuyển Bangladesh mang đội hình mạnh nhất đấu đội tuyển Việt Nam (Ảnh: VFF).

Hamza Choudhury gia nhập Leicester City từ năm 7 tuổi và trưởng thành trong hệ thống đào tạo của CLB này. Anh từng có 7 lần khoác áo đội U21 Anh và thi đấu tại Premier League.

Trong sự nghiệp, Choudhury cùng Leicester City giành FA Cup mùa giải 2020-2021, Siêu cúp Anh năm 2021 và vô địch hạng Nhất mùa 2023/24. Tài năng của tiền vệ này từng có thời điểm lọt vào tầm theo dõi của Barcelona.

Bên cạnh Choudhury, Bangladesh còn có thêm 6 cầu thủ gốc nước ngoài đáng chú ý khác. Trung vệ Tariq Zaki trưởng thành trong môi trường bóng đá Phần Lan và từng khoác áo các đội tuyển trẻ U16, U17, U18 và U19 của quốc gia này trong giai đoạn 2016–2018. Tiền vệ Cuba Mitchell từng thi đấu ở các đội trẻ trước khi ký hợp đồng chuyên nghiệp với Sunderland (Anh).

Trong khi đó, tiền vệ Shamit Shome từng có 2 lần ra sân cho đội tuyển Canada trước khi bày tỏ mong muốn cống hiến cho Bangladesh - quê hương của cả bố lẫn mẹ. Ngoài ra, đội hình Bangladesh còn có các cầu thủ Zayyan Ahmed (sinh ra tại Mỹ), Kirmanee Shah (Canada) và Jamal Bhuyan (Đan Mạch).