Báo giới quốc tế: "Djokovic sợ hãi, bất ổn tâm lý ở trận chung kết US Open"

Dân trí Hàng loạt tờ báo hàng đầu thế giới đánh giá cao màn trình diễn của Daniil Medvedev và cho rằng Novak Djokovic có phần bất ổn tâm lý ở trận chung kết US Open 2021.

Novak Djokovic đã có năm 2021 đầy thành công khi vô địch Australian Open, Roland Garros và Wimbledon. Nhưng ở trận chung kết US Open, Djokovic đã sa sút tinh thần, liên tục đánh hỏng và thất bại cả ba set với tỷ số 4-6 trước Medvedev.

Djokovic ngậm ngùi nhìn Medvedev vô địch US Open 2021 khi thua cả ba set đấu với tỷ số 4-6.

Daniil Medvedev đã lần đầu tiên giành Grand Slam sau khi lần thứ ba vào chung kết. Djokovic đã không thể hoàn tất giấc mơ Golden Slam (4 chức vô địch Grand Slam trong một năm dương lịch), đồng thời lỡ cơ hội giành 21 Grand Slam trong sự nghiệp để vượt qua Rafael Nadal và Roger Federer.

Sau trận chung kết tại New York, nhiều tờ báo lớn trên thế giới bất ngờ với màn trình diễn xuất sắc của Medvedev. Hãng thông tấn RT của Nga không bỏ lỡ cơ hội tôn vinh tay vợt nước nhà với bài viết tựa đề "Medvedev đã làm được điều không thể".

RT viết: "Djokovic đã đến gần thất bại và hơn bao giờ hết thể hiện sự bế tắc, sợ hãi. Nole lần đầu tiên có được sự yêu mến tuyệt đối của các khán giả New York khi họ la ó Medvedev. Nhưng Medvedev đã chơi trận đấu tuyệt vời nhất sự nghiệp và xứng đáng chiến thắng.

Có thể nói giây phút các khán giả đứng về phía Novak là giây phút đáng nhớ nhất của trận đấu, như một sự giải thoát cho mọi sức ép đã đè lên anh trong nhiều tháng qua. Olympic lẫn US Open đều đã trượt khỏi tay Djokovic. Thật đau đớn, nhưng tình yêu khán giả dành cho Novak khiến anh rất biết ơn khi mọi chuyện kết thúc".

Tờ ESPN có bài viết nhan đề "Novak rất gần với lịch sử", đồng thời cho rằng sẽ còn lâu nữa để quần vợt thế giới tìm ra được một người có thể có cơ hội đoạt 4 Grand Slam trong một năm như Djokovic.

Tờ Daily Mail bình luận Medvedev đã khiến giấc mơ giành 4 Grand Slam trong năm dương lịch của Djokovic tan vỡ sau trận chung kết US Open 2021.

Tờ Sky Sports của Anh thì chạy hàng tít "Ma thuật của Medvedev chặn đứng hành trình Djokovic đi tìm sự bất tử" và đánh giá cao sự xuất sắc, tinh thần chiến đấu của tay vợt người Nga để vô địch US Open 2021.

Tờ Daily Mail (Anh) trong bài tường thuật trận đấu đã viết rằng đây là lần đầu tiên những cú đập vợt của Djokovic là biểu hiện rõ ràng của sự bất lực: "Giấc mơ của Djokovic đã vỡ cùng cây vợt của mình, bởi bất cứ điều gì Djokovic ném về phía mình, Medvedev đều đánh trả một cách lợi hại.

Sự vùng dậy của Djokovic ở cuối set 3 chỉ như một cú vùng vẫy tuyệt vọng của một con cá trước khi bị mổ. Medvedev xứng đáng với chiến thắng này. Medvedev đã khiến giấc mơ giành 4 Grand Slam trong năm dương lịch của Djokovic tan vỡ sau trận chung kết US Open 2021".

Một tờ báo nổi tiếng khác của Anh là Guardian phân tích: "Medvedev đã rút ra được bài học từ sau thất bại ở chung kết Australian Open 2021. Trong hơn 2 tiếng chung kết vừa qua, Medvedev đơn giản là giỏi hơn Djokovic về mọi mặt, từ khả năng bắt nạt Nole từ vạch baseline cho tới các pha phản công khi Djokovic lên lưới. Medvedev có lời giải cho tất cả".

Tờ Marca tiếc nuối khi Djokovic không thể làm nên lịch sử.

Tờ Marca (Tây Ban Nha) giật title: "Medvedev làm nên lịch sử, Djokovic lỡ cơ hội lập kỷ lục" và phân tích những áp lực tâm lý khiến tay vợt người Serbia thất bại: "Tâm lý của Djokovic bất ổn cả ba set. Ở game thứ tư của set hai, khi đỡ hỏng một quả giao bóng của Medvedev, Djokovic đập nát cây vợt trong tiếng hò hét của khán giả.

Djokovic đã không giữ được sự bình tĩnh cần thiết để lật ngược thế cờ, trong khi Medvedev đã có một trận đấu đầy bản lĩnh. Daniil đã làm nên lịch sử cho quần vợt Nga, còn Djokovic khó có thể có cơ hội tiến gần Golden Slam đến vậy. Novak cũng không thể có được Grand Slam thứ 21 để vượt qua Nadal và Federer".

Tờ AS (Tây Ban Nha) nhận định Djokovic chưa lấy lại được phong độ cao nhất ở US Open 2021 và chính thất bại ở Olympic Tokyo khiến tay vợt người Serbia bị ám ảnh, bất ổn tâm lý. Trong khi đó, AS đánh giá Medvedev đã nắm bắt được điểm yếu đó của Djokovic để giành chiến thắng, đặc biệt là thế trận áp đảo trong hai set đầu tiên.

Thùy Anh