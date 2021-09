Báo Australia chỉ ra điểm mạnh và điểm yếu của đội nhà

Dân trí Trước trận đấu với đội tuyển Việt Nam, tờ The Sydney Morning Herald của Australia chỉ ra điểm mạnh nổi trội của Australia so với tuyển Việt Nam, cũng như bàn đến yếu tố mà Socceroos ngại nhất.

*Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Australia sẽ diễn ra vào lúc 19h ngày 7/9, trên sân Mỹ Đình, Dân trí sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu này.

The Sydney Morning Herald viết: "Lợi thế của Australia là có các cầu thủ cao to, điển hình là trung vệ khổng lồ Souttar, người cao đến 1m98. Cầu thủ này có lợi thế rõ ràng so với các cầu thủ châu Á thường thấp bé nhẹ cân hơn".

"Trung vệ Souttar cũng là "lá bùa" săn bàn từ tuyến sau của CLB HLV Graham Arnold, trong các pha lên tham gia tấn công. Trước Trung Quốc, Souttar chưa phát huy tác dụng, nhưng trước tuyển Việt Nam cơ hội có thể sẽ đến" - tờ The Sydney Moring Herald nói thêm.

Lợi thế rõ rệt của các cầu thủ Australia chắc chắn là thể hình.

Khác biệt về thể hình cũng là khác biệt đáng kể nhất giữa đội tuyển Australia và đội tuyển Việt Nam. Trong khi đội bóng đến từ xứ sở Chuột túi là đội có chiều cao trung bình tốt nhất bảng B vòng loại thứ ba World Cup (1m82), thì đội tuyển Việt Nam là đội có chiều cao trung bình bất lợi nhất bảng đấu này (1m76).

Trong đội hình xuất quân của Australia trước Trung Quốc cách nay ít ngày, ngoài Harry Souttar (1m98), Socceroos còn có nhiều cầu thủ khác có lợi thế rõ rệt về thể hình. Đó là trung vệ Trent Sainsbury (1m83), hậu vệ phải Jackson Irvine (1m89), tiền vệ phòng ngự Tom Rogic (1m89) và tiền đạo Adam Taggart (1m83).

Đội tuyển Việt Nam cần đặc biệt chú ý đến các cầu thủ này, nhất là ở khâu chống bóng bổng trong các tình huống cố định, vì khi đó, tất cả các cầu thủ nói trên có thể sẽ xuất hiện trong khu vực 16m50 của đội tuyển Việt Nam cùng lúc, rất khó để chúng ta phân người kèm họ.

Mạnh mẽ về thể hình, nhưng đội tuyển Australia vẫn có yếu tố khiến họ e ngại trong chuyến làm khách trước đội tuyển Việt Nam trên Mỹ Đình.

Cũng tờ The Sydney Morning Herald chia sẻ: "Một thử thách rất khác đang chờ đợi Socceroos vào đêm thứ Ba tới đây tại sân Mỹ Đình, khi đội phải đối mặt với đội tuyển Việt Nam đang đầy khao khát trở lại từ trận thua Saudi Arabia".

Tuy nhiên, cầu thủ Australia chưa chắc đã giỏi xoay trở trong phạm vi hẹp.

"Trận đấu với đội tuyển Việt Nam sẽ được tổ chức trong điều kiện nóng, ẩm ướt, với độ ẩm cao và khả năng có thể còn có mưa lớn. Nhiệt độ dự báo trước trận đấu này là 32 độ C" - tờ The Sydney Morning Herald thông tin thêm.

Sở dĩ Australia e ngại thời tiết nóng ẩm tại Hà Nội vì phần lớn các cầu thủ Australia đang thi đấu tại châu Âu (21/27 cầu thủ trong danh sách sơ bộ của Australia tham gia đợt trận vòng loại World Cup hiện tại trở về từ cựu lục địa), nơi đang dần chuyển sang mùa thu mát mẻ.

Hôm 2/9, dù Australia tiếp Trung Quốc trên sân trung lập tại Qatar ở vùng Trung Đông, nhưng họ thi đấu trong sân có điều hòa nhiệt độ, luôn được giữ ở mức 21 độ C. Thế nên, thi đấu với thời tiết nóng ẩm vào lúc này tại Hà Nội bỗng trở thành thách thức với Socceroos.

Ngoài chuyện thời tiết, thì nhược điểm khác của Australia từng được tờ Sohu của Trung Quốc chỉ ra, đó là kỹ thuật chỉ ở mức trung bình, các cầu thủ xứ Chuột túi không giỏi xoay trở trong phạm vi hẹp.

Sohu viết: "Thật tình Australia đá không hay ho gì. Họ chơi khá đơn giản, kỹ thuật kém, lối chơi không biến ảo mà đậm chất thực dụng".

"Đối đầu với Australia, bạn chỉ cần có hai tiền vệ trung tâm biết cách phối hợp nhịp nhàng với nhau, người lên người xuống. Điều quan trọng là đảm bảo khả năng đánh chặn và chống phản công" - Sohu phân tích thêm, và cũng đáng để đội tuyển Việt Nam tham khảo.

Thiện Nhân