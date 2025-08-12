Ba đội PUBG Việt Nam tham gia tranh tài tại Esports World Cup 2025

Esports World Cup 2025 (EWC 2025) là cơ hội vàng để PUBG Việt Nam khẳng định vị thế trên đấu trường quốc tế. Từ ngày 12/8, bộ môn PUBG, một trong những tựa game sinh tồn được yêu thích nhất hiện nay, sẽ khuấy động đấu trường này. FPT Play, đơn vị sở hữu độc quyền bản quyền giải đấu, sẽ trình chiếu trực tiếp, trọn vẹn PUBG: BATTLEGROUNDS.

Các trận đấu PUBG tại EWC 2025 bắt đầu diễn ra từ ngày 12/8 (Ảnh: BTC).

PUBG EWC 2025 hứa hẹn khốc liệt và mãn nhãn

Hoạt động diễn ra tại Esports Arena thuộc Boulevard City, Riyadh, một trong những địa điểm thi đấu hiện đại nhất thế giới. Các trận đấu PUBG tại EWC 2025 sẽ tiến hành với quy mô hoành tráng cùng sự đầu tư về hệ thống âm thanh, ánh sáng và màn hình hiển thị 360 độ được thiết kế riêng cho thể loại battle royale. Sân khấu có sức chứa hơn 5.000 khán giả sẽ mang đến trải nghiệm mãn nhãn cho người xem trực tiếp lẫn trực tuyến.

Theo thể thức thi đấu của bộ môn này, vòng bảng diễn ra từ ngày 12/8 đến 14/8 với 24 đội tuyển chia thành ba bảng A, B và C, thi đấu vòng tròn tính điểm. Mỗi ngày có sáu trận đấu, điểm số được tính dựa trên thứ hạng và số mạng hạ gục (kill point).

Tổng giá trị giải thưởng của Esports World Cup 2025 lên đến 2 triệu USD (Ảnh: BTC).

Sau vòng bảng, 16 đội có thành tích tốt nhất sẽ bước vào vòng chung kết diễn ra trong hai ngày 15/8 và 16/8. Tại đây, các đội tiếp tục thi đấu sáu trận mỗi ngày để xác định nhà vô địch. Ba đội có tổng điểm cao nhất sẽ lần lượt giành các vị trí nhất, nhì và ba, cùng phần thưởng tiền mặt. Tổng giá trị giải thưởng của bộ môn PUBG tại EWC 2025 lên tới 2 triệu USD.

Không khí tại Riyadh đang nóng hơn khi các đội tuyển hàng đầu thế giới tranh tài trong một sân chơi đỉnh cao, nơi từng quyết định sự nghiệp của nhiều tên tuổi lớn trong làng thể thao điện tử.

Việt Nam góp mặt với ba đại diện

Ba đội Việt Nam góp mặt tại EWC 2025 gồm: The Expendables, All Gamers Global và TDT Esports. Đây là lần đầu tiên PUBG Việt Nam có số lượng đại diện đông đảo tại một kỳ Esports World Cup, phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của nền thể thao điện tử nước nhà nói chung, bộ môn PUBG nói riêng.

Lịch thi đấu các trận đấu PUBG tại EWC 2025 (Ảnh: VIRESA).

The Expendables (TE) là đội tuyển giàu thành tích nhất của Việt Nam ở bộ môn PUBG. Đội từng vô địch PUBG Global Championship (PGC) 2024 và liên tục góp mặt trong top đầu các giải đấu quốc tế. Với đội hình dày dạn kinh nghiệm, TE đã giành được hơn 683.000 USD tiền thưởng trong quá trình thi đấu của đội. Mới đây, hai thành viên Delwyn và TanVuu cũng góp mặt trong đội hình tuyển Việt Nam vô địch giải đấu quốc tế PNC 2025.

All Gamers Global (AG.AL) là đội tuyển trẻ đang lên, từng giành ngôi á quân tại PUBG Vietnam Series 2025 và có thành tích ổn định tại vòng loại PGS khu vực. Thành viên Himass của đội cũng góp mặt trong đội hình tuyển Việt Nam tại PNC 2025, nơi anh được vinh danh với danh hiệu MVP.

The Expendables là đội tuyển giàu thành tích nhất của Việt Nam ở bộ môn PUBG (Ảnh: BTC).

TDT Esports (TDT) là đội hình trẻ được tái lập vào cuối năm 2024. Dù mới thành lập, TDT đã lọt vào top 8 vòng loại PGS khu vực châu Á - Thái Bình Dương và cho thấy tiềm năng bứt phá trong năm 2025. Với các thành viên VanNghj, Junnn, Hoangf và Zyu1, TDT được kỳ vọng sẽ tạo nên bất ngờ tại EWC năm nay.

Việc góp mặt tại một kỳ EWC không chỉ là cột mốc đáng tự hào cho PUBG Việt Nam, mà còn là áp lực không nhỏ đối với các tuyển thủ trẻ. Họ đều ý thức được tầm quan trọng của việc đại diện quốc gia tại sân chơi thế giới, nơi có thể định hình sự nghiệp và truyền cảm hứng cho thế hệ kế tiếp. Tuy nhiên, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần thi đấu quả cảm, ba đội tuyển The Expendables, All Gamers Global và TDT Esports đang viết tiếp giấc mơ chinh phục thế giới.

FPT Play phát sóng trọn vẹn các trận đấu PUBG tại EWC 2025 (Ảnh: BTC).

Người hâm mộ Việt Nam có thể cùng đồng hành và cổ vũ cho các tuyển thủ trong hành trình “sinh tồn” đỉnh cao này cùng FPT Play, đối tác sở hữu độc quyền bản quyền giải đấu tại Việt Nam.

Toàn bộ các trận đấu PUBG tại EWC 2025 sẽ được phát sóng trực tiếp cùng phần bình luận tiếng Việt chuyên nghiệp trên ứng dụng FPT Play dành cho các thiết bị Smart TV, Smart Phone, FPT Play Box hoặc tại website https://fptplay.vn và trên hệ thống các kênh social của FPT Play. Bên cạnh đó, các nội dung hậu trường hay phỏng vấn tuyển thủ… cũng sẽ được đơn vị cập nhật liên tục.