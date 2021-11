AS Roma của Mourinho hòa hú vía, Tottenham thắng trận ra mắt HLV Conte

Dân trí AS Roma tiếp tục gây thất vọng khi có trận hòa 2-2 trước Bodo Glimt. Trong khi đó, Tottenham đã có chiến thắng ngay trong trận ra mắt HLV Conte khi vượt qua Vitesse với tỷ số 3-2 ở Conference League.

Ở trận đấu lượt đi vòng bảng Europa Conference League, AS Roma đã gây sốc khi để thua 1-6 trước Bodo Glimt trong ngày HLV Mourinho chỉ tung ra sân đội hình dự bị. Chính vì vậy, ở trận lượt về, họ rất quyết tâm chiến thắng để "rửa hận".

AS Roma hòa hú vía trước Bodo Glimt.

Khác với trận lượt đi, AS Roma đã tung ra sân đội hình mạnh nhất. Tammy Abraham đá cao nhất trên hàng công. Hỗ trợ cho cầu thủ này là bộ ba Zaniolo, Mkhitaryan và El Shaarawy. Mặc dù vậy, "Bầy sói" lại gây thất vọng.

Họ liên tục lâm vào thế rượt đuổi khi bị Bodo Glimt hai lần vượt lên dẫn trước. Rất may, AS Roma đều có được bàn gỡ hòa, để kết thúc trận đấu với tỷ số 2-2. Với kết quả này, CLB thành Roma tiếp tục đứng thứ 2 bảng C với 7 điểm sau 4 trận, kém Bodo Glimt 1 điểm.

Do có lợi thế sân nhà nên AS Roma đã nhập cuộc khẩn trương. Tuy nhiên, dù nỗ lực tấn công nhưng họ vẫn bất lực trước hàng thủ có tổ chức của Bodo Glimt. Tới cuối hiệp 1, "Bầy sói" bất ngờ để thủng lưới. Từ pha tấn công trực diện, Solbakken đã dứt điểm nối rất nhanh khiến cho thủ thành Rui Patrício chỉ biết đứng nhìn bóng bay vào lưới.

Ngay đầu hiệp 2, El Shaarawy đã có bàn gỡ hòa 1-1 cho AS Roma với pha cứa lòng đẹp mắt. Những tưởng bàn thắng này sẽ giúp cho Giallorossi có điểm tựa để vượt lên. Thế nhưng, tới phút 65, Botheim lại bất ngờ đưa Bodo Glimt vượt lên dẫn trước với pha đánh đầu trong thế không người kèm.

Rất may, tới phút 84, sau nhiều nỗ lực tấn công, AS Roma đã có bàn gỡ 2-2 khi hậu vệ Ibanez đã có pha đánh đầu cận thành.

HLV Conte giành chiến thắng ngay trong trận ra mắt Tottenham.

Ở trận đấu khác, HLV Conte đã có màn ra mắt CLB Tottenham. Mãi tới buổi sáng hôm qua, ông mới xin được giấy phép làm việc ở Anh và ông ngay lập tức đã ra chỉ đạo trong trận đấu với Vitesse.

Đây là trận đấu mà Spurs thi đấu trái với phong cách thường thấy của Conte. Họ tấn công thi đấu rất phóng khoáng với sơ đồ 3-4-3 (Harry Kane, Son Heung Min, Lucas Moura là cầu thủ tấn công).

Tottenham tấn công chớp nhoáng và họ dẫn trước tới 3-0 chỉ sau 28 phút thi đấu. Những người lập công cho "Gà trống" là Son Heung Min, Lucas Moura và Rasmussen (phản lưới nhà).

Thế nhưng, sau đó, đội bóng thành London đã thi đấu chủ quan. Ngay trong hiệp 1, họ đã bị Vitesse gỡ được 2 bàn với các pha lập công của Rasmussen và Bero.

Thậm chí, đầu hiệp 2, Tottenham còn lâm vào cảnh thiếu người khi Romero nhận thẻ vàng thứ 2 ở phút 59. Rất may là họ đã đứng vững được trước sức tấn công của CLB Hà Lan. Bất lực trong khâu tấn công, Vitesse còn mất tới hai người khi Doekhi và Schubert nhận thẻ đỏ trong thời gian cuối trận. Cuối cùng, tỷ số 2-3 được giữ nguyên cho tới khi trận đấu kết thúc.

Dù vậy, Spurs chỉ xếp thứ 2 bảng G với 7 điểm sau 4 trận, kém đội đầu bảng Rennes 3 điểm. Ở trận đấu cùng giờ, Rennes đã nhẹ nhàng giành chiến thắng 1-0 trước Mura.

Kết quả thi đấu lượt trận thứ 4 vòng bảng Europa Conference League.

Ở giải Europa League, West Ham đã chấm dứt chuỗi trận toàn thắng khi để Genk cầm chân với tỷ số 2-2 và chưa thể giành tấm vé đi tiếp. Đây là trận đấu khá đáng tiếc của đội bóng thành London khi họ dẫn trước 2-1 cho tới phút 87, trước khi bị san bằng.

Dù sao, cửa đi tiếp của The Hammers vẫn rất lớn khi họ đang hơn đội thứ 3 là Genk tới 6 điểm. Chỉ cần một trận hòa nữa trong hai lượt đấu cuối là West Ham sẽ giành vé đi tiếp.

Một CLB khác của Anh là Leicester City đã bị Spartak Moscow cầm chân với tỷ số 1-1. Ở trận đấu còn lại ở bảng C, Napoli đã đại thắng 4-1 trước Legia. Bảng đấu này rất căng thẳng khi 4 đội đang bám sát nhau. Napoli dẫn đầu với 7 điểm. Tiếp theo là Legia (6 điểm), Leicester (5 điểm) và Spartak Moscow (4 điểm).

Ở trận đấu đáng chú ý khác, Lazio đã hòa 2-2 với Marseille và tiếp tục nuôi hy vọng giành vé đi tiếp ở bảng E. Hiện tại, Lazio đang xếp thứ 2 ở bảng đấu với 5 điểm, kém đội đầu bảng Galatasaray 2 điểm. Marseille (4 điểm) cũng có cơ hội cạnh tranh vé đi tiếp.

Các đại diện của Tây Ban Nha thi đấu không thành công ở lượt đấu này. Real Sociedad bị Sturm Graz cầm chân với tỷ số 1-1. Trong khi đó, Real Betis thua thảm 0-4 trên sân của Leverkusen.

Kết quả lượt trận Europa League đêm qua.

H.Long