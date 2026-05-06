Arsenal hạ Atletico Madrid, trở lại chung kết Champions League sau 20 năm

Arsenal đã chính thức ghi tên mình vào trận chung kết UEFA Champions League lần thứ hai trong lịch sử câu lạc bộ, đúng 20 năm sau lần đầu tiên, sau khi đánh bại Atletico Madrid 1-0 trên sân nhà Emirates ở trận bán kết lượt về vào rạng sáng 6/5. Bàn thắng duy nhất của Bukayo Saka trong hiệp một đã ấn định chiến thắng chung cuộc 2-1 cho "Pháo thủ".

Arsenal ăn mừng tấm vé vào chung kết Champions League 2025-26 (Ảnh: Getty).

Sân Emirates bùng nổ trong không khí cuồng nhiệt trước giờ bóng lăn, khi người hâm mộ Arsenal tràn đầy hy vọng về một đêm lịch sử. Tuy nhiên, cơ hội nguy hiểm đầu tiên lại thuộc về đội khách. Vừa trở lại sau chấn thương mắt cá, tiền đạo Julian Alvarez đã dứt điểm chệch cột dọc từ cự ly chừng 15m.

Trước trận, cổ động viên Arsenal đốt pháo hoa bên ngoài khách sạn nhằm gây nhiễu giấc ngủ của cầu thủ Atletico Madrid, nhưng đại diện Tây Ban Nha vẫn nhập cuộc đầy quyết tâm. Phút 11, Giuliano Simeone suýt chút nữa đã mở tỷ số nếu không có pha truy cản xuất sắc của Declan Rice.

Arsenal dần tạo ra sức ép với những cơ hội không thực sự rõ ràng. Gabriel Magalhaes sút xa chệch cột, và Myles Lewis-Skelly có pha căng ngang nguy hiểm qua khu vực 5m50. Atletico gặp khó khăn trong việc thoát pressing khi đội chủ nhà kiểm soát thế trận. Phút 44, Bukayo Saka đã khai thông bế tắc. Sau khi Jan Oblak cản phá cú sút của Leandro Trossard, Saka nhanh chóng đá bồi thành công, ghi bàn thứ hai trong hai trận liên tiếp.

Saka ăn mừng cùng đồng đội sau khi mở tỷ số trận đấu (Ảnh: Getty).

Sau giờ nghỉ, Giuliano Simeone tiếp tục bị từ chối bàn thắng khi vượt qua David Raya nhưng Gabriel Magalhaes đã kịp thời lùi về phá bóng giải nguy. Antoine Griezmann đang chơi trận Champions League cuối cùng trước khi rời Atletico vào mùa hè này, và anh buộc Raya phải trổ tài với cú sút chìm nguy hiểm. Hai huấn luyện viên sau đó đã thực hiện ba sự thay đổi người khi trận đấu bước qua phút 60.

Viktor Gyokeres chơi nổi bật suốt trận, song anh đã bỏ lỡ cơ hội kết liễu đối thủ khi dứt điểm vọt xà từ pha bóng nửa vô lê sau đường tạt của Piero Hincapie. Atletico đã ghi bàn ở 10/11 trận sân khách gần nhất tại Champions League, tiếc rằng họ đã bỏ lỡ cơ hội ngon ăn cuối trận để kéo trận đấu vào hiệp phụ khi Alexander Sorloth dứt điểm không thành công.

Magalhaes theo sát Alvarez (Ảnh: Getty).

Hàng thủ chắc chắn của Arsenal đã có trận giữ sạch lưới thứ 9 tại đấu trường châu Âu mùa này. Đại diện La Liga chắc chắn không muốn trở lại nước Anh sớm, sau thất bại sân khách thứ tư trước các câu lạc bộ Ngoại hạng Anh trong mùa giải 2025/26, và là lần thứ hai gục ngã tại sân Emirates. Trước đó họ cũng đã thua Arsenal với tỷ số 0-4 tại vòng bảng.

Đây là đêm dành cho Arsenal. Đội bóng của Mikel Arteta vẫn bất bại tại Champions League mùa này (thắng 11, hòa 3) và nối dài chuỗi phong độ ấn tượng trên sân nhà với chỉ một thất bại trong 25 trận gần nhất (thắng 18, hòa 6). "Pháo thủ" giờ có thể hướng tới trận chung kết tại Budapest vào ngày 30/5, nơi họ sẽ chạm trán Paris Saint-Germain hoặc Bayern Munich.

Đội hình thi đấu

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Calafiori (Hincapie 58); Rice, Lewis-Skelly (Zubimendi 74); Saka (Madueke 58), Eze (Odegaard 58), Trossard (Martinelli 83); Gyokeres

Atletico Madrid: Oblak; Pubill, Le Normand (Sorloth 57), Hancko, Ruggeri; Simeone (Cardoso 57), Llorente, Koke, Lookman (Molina 57); Griezmann (Baena 66), Alvarez (Almada 66)