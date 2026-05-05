Siêu máy tính dự đoán kết quả trận đấu Arsenal gặp Atletico Madrid

Arsenal đã chiếm lợi thế khi hòa Atletico Madrid với tỷ số 1-1 trong trận bán kết lượt đi trên sân Metropolitano. Giờ đây, đoàn quân của HLV Mikel Arteta đang được kỳ vọng sẽ giành quyền vào chung kết.

Theo dự đoán của siêu máy tính Opta, Arsenal có 56% khả năng chiến thắng ở trận này. Cơ hội thắng của Atletico Madrid là 20,2%. Khả năng hai đội hòa nhau trong 90 phút là 23,8%.

Lịch sử đang đứng về phía Arsenal. Thống kê cho thấy có 3 trận bán kết lượt đi kết thúc với tỷ số hòa kể từ khi luật bàn thắng sân khách bị bãi bỏ. Trong đó, cả ba đội thi đấu trận lượt về trên sân nhà đều giành quyền vào bán kết. Đó là Man City (2022-2023), Real Madrid (2023-2024) và Inter Milan (2024-2025).

Trong lịch sử, Arsenal cũng rất biết cách tận dụng lợi thế sân nhà ở lượt về vòng knock-out cúp C1/Champions League. Trong 10 trận đấu không thua trên sân khách ở trận lượt đi, đội bóng thành London đã giành vé đi tiếp trong 8 lần. Họ chỉ có hai lần sảy chân trước Benfica (1991-1992) và Chelsea (2003-2004).

Arsenal cũng có thành tích đối đầu rất tốt với các đội bóng La Liga. Họ bất bại trong 8 trận gần nhất gặp các đại diện của giải đấu này, trong đó có 7 chiến thắng.

Dưới thời HLV Mikel Arteta, Arsenal trở thành đội bóng rất khó bị đánh bại. CLB này chỉ thua 2/23 trận đấu gần nhất ở Champions League. Họ có cơ hội kéo dài chuỗi trận bất bại lên 14 trận liên tiếp tại giải đấu này lần đầu tiên trong lịch sử. Dưới thời HLV Arteta, “Pháo thủ” chỉ thủng lưới 0,65 bàn/trận ở Champions League. Đây là tỷ lệ thủng lưới thấp nhất nếu tính các HLV dẫn dắt từ 20 trận trở lên ở giải đấu này.

Trong khi đó, Atletico Madrid hành quân tới sân Emirates với nỗi lo lớn. CLB này đã thua 6/7 trận đấu làm khách gần nhất trước các đội bóng Anh ở Champions League (toàn thua 4 trận liên tiếp). Trong đó, ở giai đoạn vòng bảng, Atletico Madrid đã thua 0-4 trong chuyến làm khách tới sân Emirates của Arsenal.

Julian Alvarez, người ghi bàn vào lưới Arsenal ở lượt đi, là ngòi nổ quan trọng, hứa hẹn sẽ giúp Los Rojiblancos tạo nên bất ngờ. Tiền đạo người Argentina chỉ mất 80 phút để tham gia vào một bàn thắng của Atletico Madrid (ghi bàn hoặc kiến tạo) ở Champions League.

Alvarez cũng dẫn đầu Champions League mùa này về số lần gây áp lực cường độ cao (899) và là cầu thủ đóng góp tỷ lệ cao nhất vào tổng số lần gây áp lực này của CLB trong giải đấu mùa này (16,1%).

Ở bên kia chiến tuyến, thủ thành David Raya là người cản phá các cơ hội thành bàn nhiều hơn bất kỳ thủ môn nào ở Champions League kể từ đầu mùa giải trước. Anh chỉ thủng lưới 13 bàn, dù phải đối diện với hệ số bàn thắng kỳ vọng (xG) 22,9 từ các đối thủ. Trong khi đó, Declan Rice đứng đầu trong các cầu thủ ở lượt đi về số lần thực hiện thành công các đường chuyền phá vỡ hàng thủ đối phương (12 lần).

Thống kê đối đầu Arsenal vs Atletico Madrid

Đây là mùa giải đầu tiên Arsenal đối đầu với Atletico Madrid ở Champions League. Họ đã giành chiến thắng 4-0 trên sân Emirates ở vòng bảng và hòa 1-1 trên sân Metropolitano ở lượt đi vòng bán kết.

Mikel Arteta có thể trở thành HLV thứ ba bất bại trong 3 trận đầu tiên gặp Diego Simeone tại Champions League sau Carlo Ancelotti và Maurizio Sarri (3 trận).

Trong lịch sử, hai CLB từng gặp nhau ở bán kết Europa League 2018. Ở trận lượt đi, Atletico Madrid hòa 1-1 ở Emirates và thắng 1-0 trên sân nhà ở lượt về.

Thông tin lực lượng Arsenal vs Atletico Madrid

Arsenal bước vào trận đấu này mà không có sự phục vụ của 4 cầu thủ là Mikel Merino, Jurrien Timber, Kai Havertz và Martin Odegaard vì chấn thương.

Atletico Madrid vắng hai cầu thủ là Pablo Barrios và Nicolas Gonzalez vì lý do tương tự.

Đội hình dự kiến Arsenal vs Atletico Madrid

Arsenal: David Raya, Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Piero Hincapie, Martin Zubimendi, Declan Rice, Eberechi Eze, Bukayo Saka, Gabriel Martinelli, Viktor Gyokeres.

Atletico Madrid: Jan Oblak, Nahuel Molina, Marc Pubill, Robin Le Normand, Matteo Ruggeri, Koke, Johnny Cardoso, Thiago Almada, Alex Baena, Ademola Lookman, Antoine Griezmann.

Dự đoán tỷ số Arsenal 3-1 Atletico Madrid