Argentina vô địch World Cup: Hãy khóc cho Messi giọt nước mắt hạnh phúc

Khi Messi hôn lên chiếc cúp vàng, cả chặng đường gắn bó với màu áo đội tuyển Argentina của cầu thủ có thể nói là vĩ đại nhất lịch sử bóng đá được tua nhanh như một ánh chớp trong trí óc không ít người hâm mộ.

Đừng khóc cho tôi Argentina

Hơn 20 năm kể từ ngày Messi đặt chân đến La Masia, lò đào tạo của Barcelona, để rồi từ đó bị chế giễu là người Catalonia ở Argentina, La Pulga trải qua những năm tháng dài đau đáu và khắc khoải về quê hương.

Messi đã phải chờ quá lâu để tận hưởng khoảnh khắc vô địch World Cup (Ảnh: AP).

Đầu tiên là nỗi nhớ nhà của cậu bé thiếu niên phải xa gia đình, xa bạn bè để đến vùng đất hoàn toàn xa lạ. Tiếp đến là nỗi buồn man mác trong những năm tháng đầu khoác áo đội tuyển Argentina. Messi thời điểm này chỉ mới là tài năng trẻ, chưa ai trút hết trách nhiệm lên "thằng nhóc" đến từ Barca.

Nỗi niềm cay đắng nhất chỉ đến với Messi khi anh vụt sáng trở thành ngôi sao số một trong màu áo Los Blaugrana nhưng liên tiếp chuốc lấy thất bại cùng Albiceleste. World Cup 2014, Copa America 2015, Copa America 2016, cứ sau mỗi thất bại tức tưởi của đội tuyển Argentina trong những trận chung kết, gương mặt của La Pulga càng đăm chiêu, khắc khổ. Tới mức nước mắt đã lăn trên khuôn mặt ngôi sao trầm tính này.

Cứ sau mỗi chiến bại như thế, truyền thông lại một lần chơi chữ "Don't cry for me Argentina", tên một bài hát nổi tiếng của danh ca Madonna, để chua xót cho Messi. Tới mức, mỗi lần nhắc đến Messi và đội tuyển Argentina lại khiến người hâm mộ đọng lại một nỗi buồn man mác.

Messi vĩ đại không chỉ vì World Cup

Messi là thiên tài. Song sự siêu việt của anh chỉ được thể hiện trong màu áo Barca. Anh giành mọi vinh quang chói lọi nhất cùng gã khổng lồ xứ Catalonia. 35 danh hiệu tập thể, bao gồm 3 chức vô địch Champions League và 10 lần đăng quang La Liga, 6 Quả bóng vàng, danh hiệu cá nhân cao quý nhất trong thế giới bóng đá. Và hằng hà sa số kỷ lục cá nhân tưởng chừng chỉ thấy trong viễn tưởng.

Sự vĩ đại của Messi còn lớn hơn cả chức vô địch World Cup 2022 của người Argentina (Ảnh: AP).

Trong màu áo đội tuyển Argentina, Messi liên tiếp thất bại. Cho dù thất bại của anh, với 3 lần vào chung kết 3 giải đấu lớn liên tiếp, sẽ là chiến công vĩ đại đối với bất kỳ cầu thủ nào khác. Cái bóng của thần tượng Maradona đã bao trùm và ám ảnh lấy Messi trong suốt gần 20 năm gắn bó với Albiceleste.

Nhiều ý kiến cho rằng Messi không thể vĩ đại nhất nếu chưa vô địch World Cup, không sánh với Maradona về sự tinh quái và khả năng thủ lĩnh. Tuy nhiên, lật ngược vấn đề, nếu cú thò tay hất bóng vào lưới tuyển Anh tại tứ kết World Cup 1986 của Maradona bị trọng tài phát hiện, hoặc Gonzalo Higuain không vô duyên tới mức kỳ lạ trong các trận chung kết, liệu quan điểm về sự vĩ đại của Messi có thay đổi?

Chính Maradona trong cuộc phỏng vấn cuối cùng ngay tại bàn bếp nhà riêng cũng minh định khi nhận được câu hỏi "Messi có cần vô địch World Cup để trở thành cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử". "Cái gì cơ? Không, không!", huyền thoại người Argentina đáp. " Vô địch World Cup hay không chẳng liên quan gì đến điều này. Đừng nhầm lẫn hai vấn đề… World Cup sẽ không tước đi bất kỳ điều gì cậu ấy làm được".

"Những gì cậu ấy làm được", như Santiago Segurola phác họa: "Maradona đôi khi là Maradona. Messi là Maradona hằng ngày". Đáng tiếc, chính sự tỏa sáng quá đều đặn ấy của La Pulga đã gây nên sự nhàm chán. Một hiện tượng rực rỡ u sầu.

Messi đã ghi 2 bàn trong trận đấu cháy hết mình vì đội tuyển Argentina (Ảnh: AP).

Chỉ đến khi Messi, một lão tướng 35 tuổi, hôn lên chiếc cúp vàng sau khi nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2022, với 7 bàn thắng trải đều từ vòng bảng đến chung kết, chưa kể 3 pha kiến tạo xuất thần, tuyệt đại đa số người hâm mộ mới bị thuyết phục hay phải chấp nhận rằng Messi là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử. Anh tập luyện chăm chỉ, sinh hoạt điều độ để duy trì thể trạng chơi bóng đỉnh cao dài lâu. Anh ghi bàn và kiến tạo đều đặn để chinh phục những kỷ lục cá nhân. Và anh đã giành mọi danh hiệu cao quý nhất có thể.

Messi là một, là riêng, là duy nhất

Messi trải qua hai hành trình trái ngược trong màu áo Barca và đội tuyển Argentina. Anh thành công từ khi còn rất trẻ trong màu áo Los Blaugrana, bên cạnh những đồng đội kiệt xuất "đo ni đóng giày" để La Pulga tỏa sáng rực rỡ nhất có thể. Tuy nhiên, kết thúc của Messi ở Camp Nou không thể buồn hơn với cuộc chia ly đẫm nước mắt và bội bạc.

Tại Albiceleste, đến tận World Cup 2018 khi đã bước qua tuổi 30, chức vô địch vẫn lẩn tránh Messi. Gương mặt thất thần căng thẳng hay những lần nôn khan của La Pulga cho thấy anh căng thẳng bởi áp lực khủng khiếp như thế nào.

Suốt thời gian dài đội tuyển Argentina phụ thuộc thái quá vào Messi, khi gây cảm giác cứ có bóng là "quẳng" cho người đội trưởng tự xử lý. Nếu có thể, kể cả huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia cũng sẽ làm như vậy.

Với người dân Argentina, Lionel Messi chỉ có một (Ảnh: AP).

Trong khi đó, người dân xứ sở Tango quá tôn sùng Maradona và đưa mọi phẩm chất của huyền thoại vĩ đại này, kể cả những cá tính, trở thành khuôn vàng thước ngọc để đo lường thế hệ hậu sinh, đặc biệt là Messi. Nhưng, Maradona là Maradona, Messi là Messi. Cho dù tương đồng về hình thể lẫn lối chơi một que chân trái, La Pulga nếu rập khuôn tiền bối cũng chỉ là phiên bản kém hơn.

Messi không lớn lên trong khu ổ chuột ngoại ô Buenos Aires. Anh càng sống xa thời điểm chiến sự Falklands để khoái trá "móc túi người Anh" như Maradona đã làm. Messi là dạng thủ lĩnh khác, trầm lắng và sâu sắc.

Trước trận chung kết Copa America 2021, anh chia sẻ cùng các đồng đội về quãng thời gian dài thi đấu xa nhà. Trước World Cup 2022, anh nhắn nhủ mọi người đừng trêu chọc Mac Allister theo kiểu miệt thị màu tóc. Anh biến đội tuyển Argentina thành một gia đình. Sinh nhật anh ở Ibiza hồi tháng 6, các tuyển thủ Argentina từ khắp nơi trên thế giới bay đến để chúc mừng. Tất nhiên, anh cũng trở nên gai góc và bặm trợn hơn để bảo vệ thành quả cho toàn đội. Đơn cử như màn chửi rủa cầu thủ Hà Lan trong trận tứ kết.

Nhưng quan trọng nhất, dòng máu chảy trong huyết quản Messi vẫn là dòng máu Argentina. Cho dù đỡ bóng chuẩn La Masia đào tạo nhưng những pha rê bóng dậm chân quãng ngắn của anh khiến người xem không khỏi liên tưởng tới điệu nhảy tango quyến rũ. Vì thế, ước vọng lớn nhất của Messi luôn là cùng Albiceleste vô địch World Cup, khao khát lớn nhất của người hâm mộ quê nhà.

Vượt qua "nhân tai số phận"

Sinh ra và lớn lên trong giai đoạn nền kinh tế Argentina sụp đổ, Messi không phải trường hợp cá biệt rời quê hương đi tìm cơ hội và sinh kế. Khác biệt là Messi sở hữu thiên chất của một cầu thủ vĩ đại. Thành công tại Barca và sự sai khác đôi chút về cá tính cũng như sự tôn sùng Maradona rất đỗi khiến người Argentina xét nét La Pulga khắt khe hơn.

Chính những đặc điểm ấy có thể ví là "nhân tai số phận" thách thức thiên tài Messi. Và chức vô địch World Cup chứng minh một điều, Messi cũng là người, anh không chỉ tận hưởng thiên chất bản thân có sẵn mà còn mãnh liệt vượt lên trên số phận.

Chức vô địch World Cup 2022 là cái kết đẹp trong sự nghiệp của Lionel Messi (Ảnh: AP).

Gần 20 năm chỉ toàn thất bại, áp lực và đôi lúc hứng chịu lời cay nghiệt, Messi vươn lên như một mầm sống kỳ vĩ để hôm nay rơi giọt nước mắt hạnh phúc và đặt nụ hôn lên chiếc cúp vàng người Argentina khắc khoải chờ đợi 36 năm.

Trận chung kết kinh điển với đội tuyển Pháp cũng là minh chứng sống động khác cho ý chí vượt lên nghịch cảnh mãnh liệt của Messi. Anh không còn là cầu thủ kém bản lĩnh trên chấm phạt đền. Hai lần đá 11m, anh đều tự tin hạ gục Hugo Lloris. Trước sức mạnh cũng như sức trẻ khiến nhiều thời điểm Mbappe và đội tuyển Pháp lấn lướt Argentina, đưa đẩy trận đấu vào màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở, Messi vẫn kiên trì đứng vững và chờ đợi cơ hội ra đòn kết liễu. Cú sút ở những phút bù giờ cuối cùng hiệp 2 hay bàn thắng trong hiệp phụ chứng minh cho tài năng và bản lĩnh cao cường của La Pulga.

Cuối cùng, chiến thắng trong loạt đá luân lưu trở thành cái kết viên mãn nhất để Messi trở thành bất tử trong lòng người Argentina nói riêng và người hâm mộ bóng đá nói chung. Hôm nay, dòng tít "Don't cry for me Argentina" sẽ không xuất hiện dày đặc trên các mặt báo nữa. Hôm nay, hãy khóc cho Messi những giọt nước mắt hạnh phúc. Không phải ai cũng may mắn được chứng kiến một tài năng đặc biệt như vậy chơi bóng.

Và có lẽ rất, rất lâu sau nữa, ở đâu đó sau khi hệ mặt trời của chúng ta nổ tung và Trái Đất bị thiêu rụi bởi ngọn lửa ngày tận thể, trên con tàu vũ trụ nào đó, nếu có người Argentina và người hâm mộ bóng đá hiện diện, cái tên Messi vẫn sẽ được nhắc đến.

Khải Hưng

19/12/2022