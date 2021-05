Anh Đức, Văn Hậu được thầy Park triệu tập lên đội tuyển Việt Nam

Dân trí Trong danh sách 37 cầu thủ vừa được HLV Park Hang Seo công bố, có sự trở lại của tiền đạo kỳ cựu Nguyễn Anh Đức và hậu vệ Đoàn Văn Hậu.

Đợt tập trung lần này nhằm chuẩn bị cho 3 trận đấu còn lại trong khuôn khổ vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á gặp Indonesia (7/6), Malaysia (11/6) và UAE (15/6).

Do tính chất quan trọng của đợt tập trung lần này, nên HLV Park Hang Seo và các cộng sự đã có sự tính toán, cân nhắc kỹ lưỡng về lực lượng được triệu tập, trong đó ưu tiên những gương mặt kỳ cựu đã quen thuộc với lối chơi của đội tuyển, đồng thời thể hiện tốt phong độ thi đấu tại các giải chuyên nghiệp quốc gia thời gian vừa qua.

So với bản danh sách rò rỉ trước đó, đội tuyển Việt Nam có sự xuất hiện của một vài cái tên đáng chú ý. Trong đó, có thể kể đến sự trở lại của tiền đạo kỳ cựu Nguyễn Anh Đức - người đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới ở giải hạng Nhất (5 bàn thắng).

Văn Hậu có tên trong danh sách 37 cầu thủ đội tuyển Việt Nam.

Ngoài ra, hậu vệ Đoàn Văn Hậu cũng có mặt trong danh sách. Hậu vệ người Thái Bình được cho là có khả năng kịp hồi phục chấn thương, cùng đội tuyển Việt Nam sang UAE tham dự vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Riêng thủ thành Đặng Văn Lâm không có tên trong đợt tập trung này. Do không trong đợt FIFA Days nên Văn phải ở lại CLB Cerezo Osaka. Thông tin từ VFF, Lâm "Tây" sẽ di chuyển thẳng từ Nhật Bản sang UAE để hội quân cùng các đồng đội. Dự kiến tuyển Việt Nam di chuyển sang UAE vào rạng sáng ngày 27/5 bằng chuyên cơ.

"Đặng Văn Lâm và các thành viên tuyển Việt Nam phải chấp hành các quy định về y tế như kiểm tra Covid-19 trong vòng 72 giờ trước khi cất cánh, khi đến nơi cũng sẽ có các kiểm tra y tế từ phía Ban tổ chức", Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết.

Ngoài các gương mặt trên, HLV Park Hang Seo vẫn tin tưởng các học trò cũ, như thủ thành Bùi Tấn Trường, hậu vệ Quế Ngọc Hải, Nguyễn Thành Chung, Bùi Tiến Dũng, Vũ Văn Thanh, tiền vệ Nguyễn Quang Hải, Lương Xuân Trường, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Hoàng Đức, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn, Phan Văn Đức, Nguyễn Công Phượng…

Ngoài ra, cũng không thể không nhắc tới sự hiện diện của những gương mặt trẻ nổi bật như Bùi Hoàng Việt Anh, Lý Công Hoàng Anh, Lê Văn Xuân…

HLV Park Hang Seo vẫn tin tưởng các gương mặt giàu kinh nghiệm như Quang Hải, Văn Đức, Công Phượng.

Theo kế hoạch đã thông báo, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ hội quân tại Hà Nội và tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 10/5 đến ngày 26/5, sau đó sẽ lên đường sang UAE vào tối cùng ngày trên chuyến chuyên cơ để gia nhập cuộc đua tại Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.

Tuy nhiên, do các giải chuyên nghiệp quốc gia 2021 tạm dừng để phòng, chống dịch Covid-19 nên kế hoạch tập trung đội tuyển cũng được điều chỉnh. Theo đó, đội tuyển sẽ hội quân bắt đầu hội quân vào ngày mai (7/5).

Trong ngày đầu hội quân, tất cả các thành viên đội tuyển sẽ được xét nghiệm realtime RT-PCR để phòng ngừa Covid-19. Riêng các cầu thủ thuộc biên chế SL Nghệ An do trở thành F2 của bệnh nhân Covid-19 và đang thực hiện cách ly cùng CLB chủ quản, nên sẽ chỉ hội quân cùng đội tuyển sau khi được đảm bảo về an toàn dịch bệnh.

Danh sách tập trung 37 cầu thủ đội tuyển Việt Nam:

Thủ môn (3): Bùi Tấn Trường (CLB Hà Nội), Phạm Văn Phong (CLB Sài Gòn), Nguyễn Văn Hoàng (Sông Lam Nghệ An), Văn Toản (Hải Phòng)

Hậu vệ (15): Đỗ Duy Mạnh, Trần Đình Trọng, Lê Văn Xuân, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thành Chung, Trần Văn Kiên, Văn Hậu (Hà Nội FC); Vũ Văn Thanh, Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL); Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Thanh Bình (Viettel); Phạm Xuân Mạnh (SLNA); Hồ Tấn Tài (Bình Định); Nguyễn Minh Tùng (Thanh Hóa).

Tiền vệ (11): Tô Văn Vũ (Bình Dương), Phạm Đức Huy, Nguyễn Quang Hải (Hà Nội FC); Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường, Trần Minh Vương (HAGL), Nguyễn Hoàng Đức (Viettel); Cao Văn Triền (Sài Gòn), Lý Công Hoàng Anh (Hà Tĩnh), Đỗ Thanh Thịnh (Đà Nẵng); Phan Văn Đức (SL Nghệ An).

Tiền đạo (6): Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng (HAGL); Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương); Phan Văn Long, Hà Đức Chinh (Đà Nẵng), Nguyễn Anh Đức (Long An).

Tiến Đạt