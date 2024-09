Alcaraz tỏa sáng giúp đội tuyển châu Âu giành Laver Cup 2024

Sau ngày thi đấu thứ hai của Laver Cup 2024, đội tuyển thế giới dẫn đội tuyển châu Âu 8-4. Do vậy, các trận đấu ở ngày thi đấu cuối cùng tối 22/9 hứa hẹn hấp dẫn, đáng chú ý là cuộc so tài giữa Carlos Alcaraz và á quân US Open, Taylor Fritz.

Ở set 1, Alcaraz nhanh chóng bẻ 2 game của tay vợt người Mỹ và thắng 6-2 chỉ sau 32 phút. Sang set 2, Fritz chơi tốt hơn và khiến Alcaraz trải qua một tiếng so tài căng thẳng.

Đội tuyển châu Âu ăn mừng chức vô địch Laver Cup 2024 (Ảnh: Getty).

Alcaraz là người bẻ game trước khi thắng ở game 3, nhưng Fritz cũng cho thấy đẳng cấp, sự bình tĩnh khi bẻ lại game 8. Cuối cùng, Alcaraz vẫn là người chiến thắng 7-5 ở set đấu quan trọng này khi bẻ được game 11 của tay vợt người Mỹ. Chung cuộc, Alcaraz thắng Taylor Fritz 2-0 và mang về 3 điểm cho đội tuyển châu Âu.

Ở trận đấu đánh đơn khác tại Laver Cup 2024, Daniil Medvedev đại diện cho đội tuyển châu Âu thi đấu với Ben Shelton của đội tuyển thế giới. Trận đấu diễn ra căng thẳng và tay vợt người Mỹ giành chiến thắng sau 3 set với các tỷ số 6-7, 7-5, 10-7.

Ở trận đấu đánh đơn thứ ba ngày 22/9, Alexander Zverev trải qua trận đấu khó khăn và giành chiến thắng với tỷ số 6-7, 7-5, 10-5 trước Frances Tiafoe. Ở trận đánh đôi cuối cùng của giải đấu, cặp đôi Casper Ruud - Carlos Alcaraz giành chiến thắng với tỷ số 6-2, 7-6 trước Frances Tiafoe - Ben Shelton.

Như vậy, đội tuyển châu Âu thắng 3, thua 1 trận ở ngày thi đấu cuối cùng, qua đó ngược dòng thắng đội tuyển thế giới với tỷ số 13-11 và giành chức vô địch Laver Cup 2024.