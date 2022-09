Alcaraz lên đỉnh ATP, Medvedev tụt xuống thứ 4

Sau khi đánh bại Casper Ruud và vô địch US Open 2022, Carlos Alcaraz không chỉ có được danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp, mà anh còn tích lũy được 1640 điểm và vươn lên số một thế giới với 6740 điểm.

Casper Ruud dù thua trận chung kết ở New York nhưng với vị trí á quân US Open, tay vợt người Na Uy đứng thứ hai ATP với 5850 điểm. Đây là thứ hạng cao nhất của Casper Ruud từ trước đến nay.

Carlos Alcaraz trở thành tay vợt nam thứ 28 trong sự nghiệp lên ngôi số một thế giới ATP (Ảnh: AP).

Daniil Medvedev và Rafael Nadal thay nhau mất ngôi số một ATP sau khi chơi không thành công ở US Open. Medvedev bị loại ngay từ vòng 4, còn Nadal dừng bước cay đắng ở tứ kết. Nadal tụt xuống thứ 3 còn Medvedev đứng ở vị trí thứ 4, trong khi Tsitsipas xếp thứ 6.

Không thể dự US Open do chấn thương, Zverev đã tụt xuống vị trí thứ 5 còn Djokovic vẫn giữ được hạng 7 ATP. Với việc có mặt ở bán kết US Open 2022, tay vợt người Nga Karen Khachanov đã vươn lên vị trí số 18.

Ở bảng xếp hạng đơn nữ, Iga Swiatek (Ba Lan) tiếp tục dẫn đầu sau chức vô địch US Open 2022. Ons Jabeur (Tunisia) với vị trí á quân đã lần đầu lên hạng 5 thế giới.

Sau khi vô địch trên đất Mỹ, Alcaraz đã sẵn sàng cho những giải đấu lớn để bảo vệ vị trí số một thế giới. Tay vợt 19 tuổi người Tây Ban Nha sẽ bảo vệ danh hiệu ATP 500 của mình tại giải Nur-Sultan Open ở Astana (Kazakhstan) từ 3/10 đến 9/10.

Sau đó, Alcaraz sẽ đến Basel (Thụy Sĩ) dự giải Basel Open từ 24/10 đến 30/10, nơi huyền thoại chủ nhà Roger Federer cũng tham dự. Tiếp theo, Alcaraz sẽ tranh tài ở Paris Masters trên đất Pháp từ 29/10 đến 6/11, nơi Rafael Nadal và Novak Djokovic cũng góp mặt.

Tay vợt người Tây Ban Nha đã sớm giành vé dự ATP Finals, giải đấu quy tụ 8 tay vợt nam xuất sắc nhất năm ở Turin (Italy) từ 13/11 đến 20/11, nơi anh nhiều khả năng sẽ đối đầu Medvedev, Zverev, Djokovic và Nadal.