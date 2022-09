Báo giới quốc tế ca ngợi chức vô địch US Open của Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz đã đánh bại Casper Ruud sau 4 set đấu để lên ngôi vô địch US Open 2022. Đây là danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp của tay vợt 19 tuổi người Tây Ban Nha và Alcaraz chính thức lên ngôi số một thế giới trên bảng xếp hạng ATP.

Báo giới quốc tế đánh giá cao chiến tích của Carlos Alcaraz tại nước Mỹ. Tờ L'Equipe (Pháp) bình luận: "Alcaraz xứng đáng với chức vô địch US Open, với chiến thắng tuyệt đối trước Casper Ruud. Carlos mang lại niềm tự hào cho quần vợt Tây Ban Nha, nhất là khi cậu ấy giành Grand Slam khi chỉ mới 19 tuổi".

Alcaraz đánh bại Casper Ruud và vô địch US Open 2022 khi mới 19 tuổi (Ảnh: AP).

Nhật báo thể thao số một Italy, La Gazzetta dello Sport giật title "Nhà Vua Alcaraz chinh phục danh hiệu cao quý ở New York và lên ngôi số một thế giới", đồng thời phân tích: "Alcaraz đã có cú đúp danh hiệu US Open và ngôi vị đứng đầu ATP. Đó là kỳ tích của tay vợt mới 19 tuổi, những gì anh thể hiện tại New York là hoàn toàn xứng đáng".

Kênh thể thao ESPN (Mỹ) bình luận: "Alcaraz là tay vợt trẻ nhất thế giới vô địch Grand Slam. Đó là kỳ tích mà trong tương lai không phải tay vợt nào có thể đạt đến".

Tờ New York Times (Mỹ) đánh giá cao sự áp đảo của Alcaraz: "Mọi thông số của Alcaraz vượt trội so với Casper Ruud trong cả 4 set đấu. Tay vợt người Tây Ban Nha làm chủ hoàn toàn cuộc chơi và thắng xứng đáng".

Tờ A Bola (Bồ Đào Nha) miêu tả lại trận chung kết: "Alcaraz đã có 4 set đấu ấn tượng và thắng thuyết phục tay vợt số một Na Uy Casper Ruud. Cậu ấy là đại diện tiêu biểu cho thế hệ tài năng mới của quần vợt Tây Ban Nha và còn tiến xa trong tương lai".

Nhật báo Ole (Argentina) phân tích: "Alcaraz đã lên đỉnh thế giới ở giải đấu nhiều ngôi sao như Nadal, Medvedev không có được phong độ cao. Carlos đã trải qua nhiều thời khắc khó khăn, nhưng sự kiên cường đã giúp cậu ấy có được Grand Slam ở tuổi 19".

Tờ Guardian (Anh) cũng hết lời ca ngợi Alcaraz: "Cậu ấy sẽ trở thành tay vợt vĩ đại nhất trong tương lai. Ngôi số một thế giới cùng chức vô địch US Open chỉ là khởi đầu cho chặng đường vinh quang sắp tới của Tiểu Nadal".

Báo giới Tây Ban Nha tự hào về thành công của Alcaraz ở US Open (Ảnh: AP).

Báo giới Tây Ban Nha cũng lên cơn sốt với danh hiệu cao quý của đứa con cưng Carlos Alcaraz. Tờ AS tỏ ra phấn khích: "Thật tuyệt vời khi Alcaraz vô địch US Open 2022. Cậu ấy là vị vua mới của quần vợt thế giới và chức vô địch tại nước Mỹ thực sự hoàn hảo".

Tờ Marca phân tích: "Carlos Alcaraz không còn là cậu bé 19 tuổi, anh ấy đã chiến đấu chăm chỉ và có được thành công ngày hôm nay. Chức vô địch US Open là xứng đáng với những nỗ lực quên mình của Alcaraz. Chiến công của Carlos mang lại niềm tự hào cho thể thao Tây Ban Nha".

Cuối cùng, tờ Mundo Deportivo có trụ sở ở thành phố Barcelona, đưa ra so sánh về Alcaraz và Nadal: "Lên ngôi vô địch Grand Slam khi mới 19 tuổi, Alcaraz có tiềm năng để thành công hơn thần tượng Rafael Nadal. Chiến thắng trước Casper Ruud của Alcaraz thực sự hoàn hảo. Ngôi số một thế giới của Alcaraz sẽ là sự khởi đầu cho tương lai rực rỡ sắp tới của cậu ấy".