Carlos Alcaraz vô địch US Open: Tiếng gầm của "sư tử non"

Tháng 12 năm ngoái, nhà báo Christopher Clarey của New York Times đã ghé thăm trung tâm huấn luyện Villena (Tây Ban Nha). Thời điểm ấy, Carlos Alcaraz đang miệt mài tập luyện cùng HLV Juan Carlos Ferrero. Theo mô tả, đó là nơi vắng vẻ, ít người qua lại. Đương nhiên, chẳng ai để ý tới Carlos Alcaraz thời điểm ấy.

Carlos Alcaraz vô địch US Open ở tuổi 19.

Khi được hỏi về mục tiêu trong năm 2022, hai thầy trò Alcaraz chỉ khiêm tốn thừa nhận về cơ hội lọt vào top 15 thế giới. HLV Ferrero chưa kỳ vọng vào sự đột phá quá lớn của Alcaraz ở độ tuổi 19. Một năm trước, tay vợt trẻ này còn chưa lọt vào top 100 thế giới và phải bước qua ba trận vòng loại mới được tham dự Roland Garros.

Nhưng Alcaraz đã "chạy nhanh" hơn người ta tưởng. Sau chiến thắng tại giải đấu tại Barcelona vào tháng 4 năm nay, Alcaraz đã nhảy vào top 10. Anh trở thành trẻ nhất làm được điều đó kể từ sau Rafael Nadal vào năm 2005. Như sự xoay vòng của tạo hóa, cách đây 17 năm, Nadal cũng lọt vào top 10 ở giải Barcelona, cùng ngày, cùng tháng với Alcaraz.

Chỉ trong thời gian ngắn trong năm 2022, tay vợt sinh năm 2003 tiếp tục vô địch hai giải ATP Masters 1000 tại Miami và Madrid. Anh cũng trở thành tay vợt đầu tiên đánh bại Nadal và Djokovic trên sân đất nện. Trước giải Roland Garros 2022, thành tích của tay vợt trẻ người Tây Ban Nha là thắng 28, thua 3.

Và tới khi vô địch US Open, Alcaraz mới 19 tuổi 4 tháng 6 ngày. Những kỷ lục tiếp tục được tay vợt trẻ này chinh phục. Anh là tay vợt trẻ nhất vô địch US Open kể từ sau Pete Sampras năm 1990 và đồng thời là tay vợt trẻ nhất giành ngôi vị số 1 trên bảng xếp hạng ATP.

Alcaraz có sự bền bỉ và mạnh mẽ giống như Nadal.

"Thật điên rồ. Tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ đạt được điều gì đó ở tuổi 19. Mọi thứ đã tới quá nhanh" - Alcaraz chia sẻ sau khi đi vào lịch sử. Có lẽ, trước US Open, anh cũng chưa chuẩn bị tâm lý để phát biểu trước hàng vạn khán giả tại sân Flushing Meadows.

Không ai khác, thần tượng của Alcaraz chính là Nadal. Ngay cả cái cách tay vợt này gầm lên, tung ra nắm đấm vào không trung sau những điểm số khó cũng mang dáng dấp của tay vợt đàn anh. Quần vợt Tây Ban Nha luôn nổi tiếng sinh ra những tay vợt bền bỉ như Nadal, Carlos Moya, Fernando Verdasco, Juan Carlos Ferrero… Giờ đây, dòng máu của những võ sĩ bò tót bền bỉ và mạnh mẽ đang chảy trong huyết quản của thế hệ tiếp theo, với Alcaraz là nhân vật tiêu biểu.

Hơn thế, tuổi trẻ cho phép Alcaraz có được sự tự tin và tinh thần không biết sợ hãi. Trước Roland Garros năm nay, tay vợt sinh năm 2003 từng hùng hồn tuyên bố: "Tôi có thể tự tin mình là tay vợt được yêu thích nhất giải đấu sắp tới. Có nhiều tay vợt vĩ đại như Nadal, Djokovic nhưng tôi sẵn sàng gặt hái kết quả tốt ở Roland Garros".

Ở giải đấu ấy, Alcaraz đã phải dừng bước trước một tay vợt khác thuộc thế hệ Next Gen là Alexander Zverev nhưng mọi thứ đã khác rất nhiều ở US Open. Nó cho thấy tay vợt trẻ người Tây Ban Nha vẫn đang tiến về phía trước với tốc độ khủng khiếp. Tỷ lệ thắng trong sự nghiệp của anh đạt 90%, con số ấy tăng lên 94% trên sân đất nện.

"Tiểu Nadal" vươn lên thần tốc, nhờ tinh thần không sợ hãi.

Nhà báo Ben Rothenberg của CNN thừa nhận khả năng thăng tiến của Alcaraz: "Tất cả những tay vợt vĩ đại của làng quần vợt thế giới đều đạt được thành tựu ở độ tuổi thiếu niên và họ cho thấy sự vươn lên từ khi còn rất trẻ. Cậu ấy có kỹ năng toàn diện với tay vợt trẻ. Alcaraz rất nhạy bén và có IQ quần vợt rất tốt. Ngoài ra, tay vợt này cũng có thể chất tốt".

Trong khi đó, HLV thể lực của Alcaraz, Alberto Lledo nhận định: "Carlos có thể đạt được bất kỳ điều gì mình muốn. Nếu cậu ấy nhắm tới mục tiêu và tiếp tục chăm chỉ thì có thể đạt được nó".

Sau khi Alcaraz lên ngôi ở US Open, nhật báo El Pais (Tây Ban Nha) đã giật dòng tít lớn: "Một ngôi sao được sinh ra". Chưa thể nói rằng tay vợt này sẽ vượt qua những tay vợt kỳ cựu như Nadal, Djokovic hay kể cả những tay vợt Next Gen như Alexander Zverev, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas… nhưng chức vô địch ở US Open chính là "tiếng gầm của sư tử non", để từ đó, anh bắt đầu vươn lên giống như thần tượng lớn nhất Nadal.