WHO lên tiếng về biến chủng SARS-CoV-2 mới chứa 46 đột biến

Dân trí Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đưa ra nhận định ban đầu về biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 được phát hiện tại Pháp với 46 đột biến.

Nhân viên y tế cầm mẫu bệnh thu được từ bệnh nhân xét nghiệm Covid-19 tại Pháp (Ảnh: AFP).

"Biến chủng này đã nằm trong tầm ngắm của chúng tôi", quan chức WHO Abdi Mahamud cho biết tại cuộc họp báo ở Geneva hôm 4/1. Tuy nhiên, ông cũng nói thêm rằng "loại virus này có nhiều cơ hội để lây nhiễm".

WHO khẳng định biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 được phát hiện tại Pháp chưa trở thành mối đe dọa lớn kể từ khi nó được phát hiện lần đầu tiên vào cuối năm ngoái.

Được đặt tên là IHU, biến chủng B.1.640.2 được các nhà khoa học tại Viện IHU Mediterranee Infection (Pháp) phát hiện từ ngày 10/12/2021. Tuy nhiên, kể từ khi được phát hiện, biến chủng mới dường như không lây lan nhanh.

Các nhà khoa học cho biết biến chủng mới chứa 46 đột biến, khiến nó có khả năng kháng vaccine và lây nhiễm cao hơn. Ít nhất 12 ca nhiễm biến chủng mới đã được ghi nhận gần thành phố Marseilles, Pháp.

Theo báo cáo của các nhà nghiên cứu tại viện IHU, bệnh nhân đầu tiên nhiễm biến chủng mới đã tiêm vaccine và trở về từ Cameroon - một quốc gia châu Phi. Các nhà khoa học cho rằng "hiện vẫn còn quá sớm để đưa ra suy đoán về các đặc điểm virus, dịch tễ hoặc lâm sàng của biến chủng IHU dựa trên 12 trường hợp nhiễm bệnh".

Các nhà khoa học cho biết biến chủng mới có sự khác biệt về gene so với B.1.640, biến chủng từng được phát hiện ở Congo vào tháng 9 năm ngoái. Các xét nghiệm cho thấy chủng mới mang đột biến E484K được cho là có khả năng kháng vaccine cao hơn. Ngoài ra, biến chủng này cũng có đột biến N501Y - lần đầu tiên được nhìn thấy trên biến chủng Alpha - khiến các chuyên gia tin rằng có thể làm cho virus dễ lây lan hơn.

Cho đến nay B.1.640.2 vẫn chưa được phát hiện ở các quốc gia khác và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng chưa xếp biến chủng này vào nhóm "đáng lo ngại" như Omicron. Biến chủng Omicron xuất hiện tại nam châu Phi từ tháng 11 năm ngoái và hiện là chủng trội ở hầu hết quốc gia trên thế giới.

Omicron gây lo ngại bởi có chứa hơn 50 đột biến, trong đó có hơn 30 đột biến trên protein gai, cấu trúc có thể ảnh hưởng đến khả năng lây lan hoặc né miễn dịch của virus. Nghiên cứu ban đầu từ Nam Phi và một số nơi trên thế giới cho thấy, Omicron dường như có khả năng lây lan cao hơn nhiều so với các chủng khác của SARS-CoV-2 và có thể né một phần miễn dịch. WHO ngày 4/1 cho biết ngày càng có nhiều bằng chứng Omicron gây triệu chứng nhẹ hơn so với các biến chủng khác của virus SARS-CoV-2.

Nhiều biến chủng SARS-CoV-2 đã được phát hiện trong 2 năm qua với khả năng lây nhiễm và độc lực khác nhau. Tuy nhiên, chỉ một số biến chủng được cho là gây nguy hiểm nhiều hơn, có tỷ lệ tử vong cao hơn hoặc dễ lây lan hơn.

Nhà dịch tễ học Eric Feigl-Ding cho biết các biến chủng mới vẫn tiếp tục xuất hiện, nhưng không đồng nghĩa với việc chúng sẽ trở nên nguy hiểm hơn. Mức độ nguy hiểm của biến chủng mới sẽ được xác định sau khi các nhà khoa học tiến hành tìm hiểu thêm về cách thức hoạt động của nó.

Thành Đạt

Theo Reuters