WHO: 15 triệu người trên thế giới đã chết vì Covid-19

Ấn Độ là một trong những quốc gia có số tử vong do Covid-19 cao, chủ yếu ở giai đoạn đỉnh dịch hồi tháng 5-6/2021 (Ảnh: Reuters).

Reuters dẫn báo cáo mới nhất của WHO cho biết, tính đến cuối năm 2021, số người chết vì Covid-19 toàn cầu là 14,9 triệu ca, gấp gần 3 lần so với thống kê. Theo thống kê trước đó, trong giai đoạn từ tháng 1/2020 đến cuối tháng 12/2021, số ca tử vong toàn cầu do Covid-19 là hơn 5,4 triệu ca.

Số liệu mới của WHO tính cả trường hợp tử vong vì Covid-19 và hậu quả gián tiếp của đợt dịch, bao gồm những người không có điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế do hệ thống y tế quá tải.

Con số này cũng cao hơn nhiều so với thống kê chính thức do nhiều nơi được cho là chưa thống kê đầy đủ. WHO cho biết, thậm chí trước giai đoạn đại dịch, hơn một nửa số ca tử vong trên thế giới không được báo cáo.

Ví dụ tại Ấn Độ, theo WHO, số người chết do hậu quả của đại dịch là khoảng 4,7 triệu người, chủ yếu trong giai đoạn đỉnh dịch tháng 5-6/2021. Tuy nhiên, Ấn Độ chỉ thống kê khoảng 480.000 trường hợp trong giai đoạn từ tháng 1/2020 đến tháng 12/2021.

Các chuyên gia của WHO đã nghiên cứu dữ liệu nhiều tháng qua, kết hợp phân tích số liệu báo cáo từ các địa phương và chính phủ cũng như các mô hình thống kê để có một bức tranh toàn diện hơn về đại dịch.