Vụ thảm sát gia đình 4 thế hệ ở Mỹ: 8 người chết, nghi phạm là người thân

Hiện trường vụ việc (Ảnh: KULR).

Ngôi nhà sau đó cũng bị phóng hỏa cháy dữ dội. Cảnh sát xác định đây là một vụ bạo lực trong gia đình, theo hãng tin địa phương KULR.

Các nạn nhân thuộc 4 thế hệ trong một gia đình, từ một bé gái 7 tuổi đến một cụ bà hơn 90 tuổi, theo Jennifer Mercer, hàng xóm và cũng là bạn của gia đình. Bà Mercer đã lập một trang gây quỹ trực tuyến để hỗ trợ chi phí tang lễ và các khoản phát sinh khác, đồng thời được gia đình cho phép công bố những thông tin trên.

Cảnh sát phát hiện nghi phạm bên ngoài ngôi nhà với vết thương tự gây ra do súng. Người này được đưa đến bệnh viện nhưng sau đó đã tử vong.

Brad Ireland, người có vợ cũ và 2 con nằm trong số các nạn nhân, xác định tay súng là Alan Smith, 44 tuổi. Ireland cho biết Smith gần đây được yêu cầu chuyển khỏi ngôi nhà.

Khoảng 18h ngày 23/8, một cảnh sát tới hiện trường sau khi nhận tin báo về một tay súng tại ngôi nhà ở khu vực phía tây Billings, theo sở cảnh sát thành phố. Khi đến nơi, viên cảnh sát nghe thấy tiếng súng phát ra từ phía sau ngôi nhà và sau đó chứng kiến toàn bộ căn nhà chìm trong lửa.

Cảnh sát trưởng hạt Yellowstone, Kent O'Donnell, cho biết tại cuộc họp báo rằng tất cả các nạn nhân bị nhắm tới trong vụ xả súng đều đã tử vong, trong đó có “nhiều người trưởng thành và nhiều trẻ vị thành niên”.

Lực lượng cứu hỏa đã đến hiện trường nhưng phải chờ cảnh sát bảo đảm khu vực an toàn. Giới chức cũng cho biết lực lượng cứu hỏa có thể gặp vấn đề trong việc tiếp cận nguồn nước.

“Việc tiếp cận bị hạn chế và chậm trễ đã tạo ra những thách thức đáng kể, trong khi đám cháy tiếp tục nghiêm trọng hơn và cuối cùng các nạn nhân đã bị lửa thiêu”, Matt Hoppel, chỉ huy lực lượng cứu hỏa Billings, cho biết.

Giới chức chưa công bố thông tin về động cơ gây án, cũng như chưa giải thích cách thức đám cháy xảy ra. Nhà chức trách yêu cầu người dân tránh xa hiện trường trong khi các điều tra viên tiếp tục thu thập bằng chứng và dự kiến sẽ đưa ra thông tin cập nhật tiếp theo vào ngày 26/8.

Trung sĩ Jeff Stovall thuộc Sở Cảnh sát Billings gửi lời chia buồn “tới tất cả những người bị ảnh hưởng bởi thảm kịch khủng khiếp này”, đồng thời cho biết nhà chức trách cố tình hạn chế công bố thông tin về vụ án “để bảo đảm tính toàn vẹn của cuộc điều tra đang diễn ra”.

Theo dữ liệu của Gun Violence Archive, một tổ chức phi đảng phái chuyên theo dõi bạo lực súng đạn, nếu số nạn nhân trong vụ án ở Montana được xác nhận, số vụ giết người hàng loạt tại Mỹ từ đầu năm đến nay sẽ là 17 vụ.

GVA cho biết, một vụ được định nghĩa là giết người hàng loạt nếu có từ 4 nạn nhân tử vong trở lên. Một tỷ lệ đáng kể các vụ giết người hàng loạt ở Mỹ thuộc dạng thảm sát gia đình, trong đó nhiều thành viên trong một gia đình có quan hệ gần gũi bị sát hại. Trong các vụ như vậy, phần lớn thủ phạm là một người đàn ông có vũ trang.