Vũ khí chính xác, khó đánh chặn của Hezbollah thách thức lực lượng Israel

Một UAV gắn hỏa lực của Hezbollah (Ảnh: Al Jazeera).

Hezbollah sử dụng UAV ngày càng hiệu quả

Chiếc UAV mang chất nổ lướt sát trên các mái nhà ở miền Nam Li Băng, di chuyển giữa những tòa nhà bị đánh bom và dọc theo các con đường đất. UAV cung cấp cho người điều khiển hình ảnh góc nhìn thứ nhất rõ ràng về mục tiêu: một xe tăng Israel với các binh sĩ đứng gần đó. Ở phía trên khung hình, có dòng chữ: Sẵn sàng kích nổ.

Đây là loại UAV sử dụng cáp quang và theo các chuyên gia, Hezbollah ngày càng sử dụng vũ khí này thường xuyên với độ chính xác rất cao. Những UAV này rất khó bị ngăn chặn và còn khó phát hiện hơn, cho phép người điều khiển có hình ảnh độ phân giải cao về mục tiêu mà không phát ra bất kỳ tín hiệu nào có thể bị gây nhiễu.

Các UAV này “miễn nhiễm với gây nhiễu liên lạc, và do không có dấu hiệu điện tử, cũng không thể xác định được vị trí phóng của chúng”, Yehoshua Kalisky, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia Israel, viết.

Trong những hình ảnh do Hezbollah công bố, chiếc UAV cáp quang tấn công trúng mục tiêu trong khi các binh sĩ Israel dường như hoàn toàn không nhận ra nó đang tiếp cận.

Theo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), vụ tấn công đã khiến trung sĩ 19 tuổi Idan Fooks thiệt mạng và làm bị thương một số người khác. Hezbollah sau đó tiếp tục phóng thêm UAV vào một trực thăng cứu hộ đến hiện trường để sơ tán các binh sĩ bị thương.

UAV cáp quang hiệu quả nhờ sự đơn giản của chúng: Thay vì sử dụng tín hiệu không dây để điều khiển từ xa, cáp quang kết nối trực tiếp UAV với người vận hành.

Do cáp quang rất mỏng và nhẹ, gần như vô hình đối với mắt thường, nó có thể kéo dài tới 15km hoặc hơn, cho phép người điều khiển đứng ở khoảng cách an toàn trong khi vẫn nhận được hình ảnh góc nhìn thứ nhất rõ nét của mục tiêu.

Israel chưa có cách hoá giải

IDF từ lâu dựa vào lợi thế công nghệ để đối phó với UAV, bằng cách gây nhiễu tín hiệu và tần số mà người điều khiển sử dụng để ngăn UAV trước khi chúng tới gần binh sĩ Israel. Nhưng khi không có tín hiệu, IDF không thể can thiệp điện tử vào việc điều khiển UAV cáp quang và cũng gặp khó khăn hơn trong việc phát hiện chúng ngay từ đầu.

“Ngoài các rào chắn vật lý như lưới, hầu như không còn cách nào khác. Đây là một hệ thống công nghệ thấp được điều chỉnh cho tác chiến bất đối xứng", nguồn tin quân sự Israel cho biết.

UAV cáp quang lần đầu xuất hiện với số lượng lớn trên chiến trường Ukraine, nơi lực lượng Nga sử dụng chúng rất hiệu quả, thậm chí còn mở rộng tầm hoạt động hơn nữa.

Nga cũng có thể kết nối cáp quang của UAV với một trạm trung gian, rồi liên kết tới người điều khiển, giúp tăng khoảng cách giữa người và thiết bị, bảo vệ con người và khiến họ khó bị nhắm mục tiêu hơn. Khả năng sản xuất hàng loạt UAV cho phép Moscow cắt đứt các tuyến tiếp tế của Ukraine bằng các cuộc tấn công sâu phía sau tiền tuyến.

Mục tiêu của Hezbollah lại khác. Israel đang hoạt động ở miền Nam Li Băng gần sát căn cứ của mình, nên không có các tuyến tiếp tế lớn để tấn công. Thay vào đó, các người điều khiển UAV của Hezbollah nhằm mục tiêu vào binh sĩ Israel ở miền Nam Li Băng và phía Bắc Israel, trong phạm vi hoạt động của vũ khí này.

“Đây là một hệ thống hiệu quả mà nếu nằm trong tay người vận hành có kinh nghiệm, đặc biệt khi đối phương không ngờ tới, thì có thể cực kỳ nguy hiểm", Samuel Bendett, chuyên gia tại Trung tâm An ninh Mỹ Mới, nhận định.

Dù khả năng gây thiệt hại còn hạn chế, các thiết bị chi phí thấp này vẫn là vũ khí lợi hại của Hezbollah. “Hezbollah đã sở hữu một kho UAV khá tinh vi. Họ có nhiều người giàu kinh nghiệm trong việc vận hành UAV", ông Bendett nói.

Trong nhiều năm, Hezbollah, với sự hỗ trợ tài chính và công nghệ từ Iran, đã xây dựng một kho tên lửa và rocket khổng lồ. Trước chiến sự Gaza, các quan chức Israel ước tính Hezbollah có khoảng 150.000 quả rocket, bao gồm cả vũ khí tầm xa và dẫn đường chính xác.

Không thể sánh ngang sức mạnh và công nghệ quân sự của Israel, Hezbollah đã sử dụng tác chiến phi đối xứng, tương tự cách Iran từng áp dụng đối với Mỹ và Israel.

IDF đã đáp trả bằng cách sử dụng lưới và các rào chắn vật lý khác để ngăn UAV tiếp cận binh sĩ, nhưng một quan chức quân đội Israel thừa nhận đây không phải giải pháp hoàn hảo cho một vấn đề công nghệ thấp.

“Đây là mối đe dọa mà chúng tôi vẫn đang phải thích nghi", ông nói. Vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn khi Hezbollah phóng nhiều UAV cùng lúc, có thể khiến hệ thống phòng thủ bị quá tải.