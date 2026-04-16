Israel bị cáo buộc đánh sập cầu, cô lập miền Nam Li Băng

Israel tấn công miền Nam Li Băng (AFP).

Truyền thông Li Băng đưa tin, các cuộc không kích của Israel ngày 16/4 đã phá hủy một cây cầu huyết mạch nối liền miền Nam Li Băng với phần còn lại của đất nước. Đây là các cuộc tấn công mới nhất nhắm vào cơ sở hạ tầng của quốc gia này.

Các chiến đấu cơ của Israel bị cáo buộc đã thực hiện 2 cuộc không kích liên tiếp nhắm vào cầu Qasmiyeh, điểm giao cắt cuối cùng còn sót lại nối khu vực Tyre với thành phố Sidon, và phá hủy nó hoàn toàn, không còn khả năng sửa chữa. Quân đội Li Băng đã xác nhận thông tin trên.

Trước đó, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái cũng đã nhắm vào khu vực gần cây cầu này.

Theo Bộ Y tế Li Băng, ít nhất 11 người, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, đã thiệt mạng và những người khác bị thương trong các cuộc không kích của Israel ở miền Nam nước này trong ngày hôm nay.

Cầu Qasmiyeh là một trong những điểm giao cắt chiến lược quan trọng nhất ở miền Nam Li Băng, kết nối các khu vực phía tây, trung tâm và phía đông, đồng thời là tuyến đường chính cho người dân, phương tiện và hàng hóa qua lại. Trước khi bị phá hủy hoàn toàn, cây cầu này cũng từng bị hư hại do các cuộc không kích của Israel.

Trong những tuần gần đây, quân đội Israel liên tục đưa ra cảnh báo yêu cầu dân thường ở miền Nam Li Băng sơ tán lên phía bắc sông Zahrani. Israel cáo buộc lực lượng Hezbollah được Iran hậu thuẫn đã sử dụng cây cầu để vận chuyển các tay súng và vũ khí vào miền Nam Li Băng

Israel tiếp tục các cuộc tấn công trên khắp Li Băng sau cuộc tập kích qua biên giới của Hezbollah vào ngày 2/3, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 11/2024 cũng như thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đạt được hôm 7/4.

Trong khi Iran cho rằng thỏa thuận bao gồm cả lực lượng Hezbollah ở Li Băng, Mỹ và Israel phản bác. Tehran nêu rõ, bất cứ thỏa thuận hòa bình nào cũng phải bao gồm Li Băng.

Trước sức ép của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Israel đã đồng ý giảm cường độ tấn công Hezbollah ở Li Băng và đàm phán trực tiếp với chính phủ nước này.

Kênh 12 đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đã điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong vòng 24 giờ qua, ngay trước cuộc điện đàm với Tổng thống Li Băng Joseph Aoun để thảo luận về một thỏa thuận ngừng bắn tiềm năng giữa Israel và Li Băng.

Ông Trump được cho là đã nói với ông Aoun rằng một lệnh ngừng bắn tại Li Băng dự kiến sẽ được công bố trong vài giờ tới.

Báo Haaretz cũng đưa tin quân đội Israel đã nhận được lệnh chuẩn bị cho một thỏa thuận ngừng bắn tại Li Băng, dự kiến bắt đầu từ đêm nay.