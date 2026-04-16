Ông Trump thông báo Israel, Li Băng đồng ý ngừng bắn 10 ngày

Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo lệnh ngừng bắn kéo dài 10 ngày giữa Israel và Hezbollah bắt đầu từ đêm nay sau khi Washington nỗ lực đóng vai trò trung gian.

“Tôi vừa có những cuộc hội đàm tuyệt vời với Tổng thống Li Băng Joseph Aoun và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Hai nhà lãnh đạo này đã đồng ý rằng để đạt được hòa bình giữa 2 đất nước, họ sẽ chính thức bắt đầu lệnh ngừng bắn 10 ngày”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Ông Trump nói thêm rằng ông đã chỉ đạo Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine “làm việc với Israel và Li Băng để đạt được một nền hòa bình bền vững”.

Kênh 12 đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đã điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong vòng 24 giờ qua, ngay trước cuộc điện đàm với Tổng thống Li Băng Joseph Aoun để thảo luận về một thỏa thuận ngừng bắn tiềm năng giữa Israel và Li Băng.

Đầu tuần này, Israel và Li Băng đã tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên sau nhiều thập niên. Thỏa thuận ngừng bắn có thể coi là một tín hiệu tích cực đối với tình hình khu vực, tăng triển vọng cho một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran.

Tehran trước đó tuyên bố mọi thỏa thuận hòa bình với Mỹ phải bao gồm việc Israel ngừng tấn công Hezbollah ở Li Băng.