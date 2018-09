Vụ điệp viên Skripal sẽ “nóng” tại cuộc họp Hội đồng Bảo an

Giới chức Anh ngày 5/9 đã công bố danh tính và hình ảnh của 2 công dân Nga bị cho là thủ phạm tiến hành vụ đầu độc cựu điệp viên Nga Sergei Skripal và con gái ông này tại thành phố Salisbury, Anh hồi tháng 3 vừa qua. Với tuyên bố có đầy đủ bằng chứng cho các cáo buộc, các quan chức Anh thông báo sẽ đem vụ việc này ra cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào chiều 6/9 (theo giờ Mỹ). Một lần nữa, vụ đầu độc cựu điệp viên Skripal lại nóng trở lại sau những căng thẳng ngoại giao bùng phát giữa Nga và các nước phương Tây trước đó cũng như các biện pháp trừng phạt gần đây của Mỹ nhằm vào Nga liên quan đến vụ việc này.

Cựu điệp viên Sergei Skripal (phải) và con gái Yulia. Ảnh: BBC

Theo các công tố viên Anh, hai công dân Nga có tên là Alexander Petrov và Ruslan Boshirov chính là thủ phạm trong vụ đầu độc ông Skripal. 2 nghi can này được xác nhận trong độ tuổi 40 và đã sử dụng hộ chiếu Nga khi đi lại ở Anh. Họ đã từ Moscow, Nga tới thủ đô London, Anh vào ngày 2/3 và quay trở về Nga vào ngày 4/3.

Một số hình ảnh của 2 đối tượng này được trích xuất từ camera an ninh đã được cảnh sát Anh công bố ngày hôm qua. Nhiều thông tin tiết lộ, 2 đối tượng này đã có mặt tại khu vực nhà ông Skripal trước đó. Trong khi đó, các lực lượng chức năng Anh thậm chí còn khẳng định đã tìm thấy chất độc Novichok trong phòng khách sạn - nơi 2 người này lưu trú.

Hiện Anh đã phát lệnh truy nã toàn châu Âu đối với 2 nghi can này. Các công tố viên Anh cho biết sẽ không đề nghị phía Nga dẫn độ 2 nghi can này do luật pháp Nga không cho phép dẫn độ chính công dân nước này sang nước khác.

Giới chức Anh nghi ngờ 2 đối tượng trên là những nhân viên tình báo của Nga và các cái tên Alexander Petrov và Ruslan Boshirov có thể chỉ là bí danh khi làm nhiệm vụ.

Phát biểu trước Quốc hội Anh ngày 5/9, Thủ tướng Anh Theresa May cho biết: “Dựa trên dữ liệu tình báo, chính phủ Anh đã kết luận rằng hai công dân Nga bị cảnh sát Anh và Cơ quan truy tố Crown (CPS) chỉ đích danh chính là các nhân viên tình báo quân sự Nga – GRU”.

Bà May cho rằng, hai nhân viên tình báo Nga đã tới Anh làm nhiệm vụ theo sự chỉ đạo của người lãnh đạo “cao nhất” nước Nga.

Theo kế hoạch, chiều 6/9, các quan chức Anh sẽ trình lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc những bằng chứng mới nhất về vụ việc. Dự kiến, cuộc họp sẽ diễn ra lúc 15h30 phút chiều nay (giờ địa phương), tức khoảng 2h30 phút sáng mai (giờ Hà Nội).

Ngay lập tức phía Nga đã đưa ra các phản ứng đối với các cáo buộc mới từ phía Anh. Bộ Ngoại giao Nga khẳng định, tên của 2 người đàn ông trên “không có ý nghĩa gì” đối với Nga đồng thời nhấn mạnh việc điều tra các vụ việc như vụ đầu độc cha con cựu điệp viên Skripal đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ và phân tích kỹ lưỡng. Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi Anh hợp tác điều tra vụ việc này thay vì thao túng thông tin và đưa ra cáo buộc vô căn cứ.

Trong một diễn biến vừa được hãng tin Interfax đăng tải, Đại sứ Anh tại Nga Laurie Bristow ngày 5/9 đã tới gặp giới chức ngoại giao Nga để trao đổi về những diễn biến mới về vụ việc này. Tuy nhiên, nội dung cuộc gặp này không được công bố trước báo giới.

Ngày 4/3 vừa qua, hai cha con cựu điệp viên Skripal được tìm thấy trong trạng thái bất tỉnh tại thành phố Salisbury, phía Tây Nam nước Anh. Cả hai được xác định là bị đầu độc bằng chất độc thần kinh Novichok và đến nay đều đã phục hồi. Dù chưa có kết luận điều tra, nhưng Anh cho rằng chất độc Novichok được sản xuất tại Nga và cáo buộc Moscow đứng sau vụ việc, đồng thời kêu gọi các đồng minh phương Tây trục xuất hàng trăm các nhà ngoại giao Nga. Cho đến nay, Nga bác bỏ mọi cáo buộc và cũng tuyên bố trục xuất số nhân viên ngoại giao tương đương của nhiều nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Theo Đình Nam

VOV