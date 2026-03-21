Vụ cháy nhà máy linh kiện ô tô Hàn Quốc: 14 người chết

Hiện trường vụ cháy (Ảnh: AFP).

Cơ quan Phòng cháy chữa cháy Quốc gia Hàn Quốc ngày 21/3 cho biết, vụ hỏa hoạn bùng phát tại một nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô ở thành phố miền trung Daejeon vào khoảng 13h17 ngày 20/3 giờ địa phương. Video ghi lại vụ cháy cho thấy nhiều người đã nhảy từ tầng trên để thoát thân.

Vụ hỏa hoạn khiến ít nhất 14 người thiệt mạng, khoảng 60 người bị thương. Trong số 14 nạn nhân thiệt mạng, có 9 người được tìm thấy trong một không gian ở tầng 3 từng được sử dụng làm phòng thay đồ của phòng tập thể dục. Một số thi thể bị cháy không thể nhận dạng.

Lực lượng cứu hỏa cho biết tất cả những người mất tích hiện đã được tìm thấy sau khi hoàn tất công tác tìm kiếm trong đống đổ nát của tòa nhà 3 tầng.

Ông Nam Deuk-woo, chỉ huy cứu hỏa địa phương, cho hay ngọn lửa lan nhanh đến mức khi lính cứu hỏa tới nơi, công nhân đã bắt đầu nhảy khỏi cửa sổ.

Khoảng 170 công nhân được cho là có mặt trong nhà máy khi xảy ra hỏa hoạn. Đám cháy chỉ được dập tắt vào chiều nay.

Lực lượng cứu hỏa bị chậm trễ trong việc tiếp cận tòa nhà do lo ngại công trình có thể sập, và không thể ngay lập tức phun nước dập lửa vì tại hiện trường có lưu trữ natri, một chất có thể phát nổ khi tiếp xúc với nước, nên phải được di dời trước. Hơn 200 kg hóa chất có tính phản ứng cao đã được thu hồi tại hiện trường.

Các cột khói đen bốc lên từ tòa nhà khung thép được ghi hình, trong khi lực lượng cứu hỏa dùng cần cẩu phun nước từ trên cao. Hơn 500 lính cứu hỏa, cảnh sát và nhân viên cứu hộ đã được điều động, cùng với 2 robot chữa cháy không người lái để làm mát tòa nhà và tiếp cận những khu vực quá nguy hiểm hoặc khó tiếp cận đối với con người.

Nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được điều tra, nhưng một nhân chứng nói rằng họ đã nghe thấy một tiếng nổ.

Các quan chức cứu hỏa cho hay, nhà máy thuộc sở hữu của nhà cung cấp linh kiện ô tô Anjun Industrial, đơn vị sản xuất van động cơ và, theo trang web của công ty, là nhà cung cấp cho Hyundai và Kia cùng nhiều hãng khác.

Trong một tuyên bố đăng trên trang web công ty, giám đốc điều hành Sohn Ju-hwan cho biết doanh nghiệp sẽ hợp tác đầy đủ với cơ quan chức năng, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, rà soát lại hệ thống an toàn và công tác kiểm tra, đồng thời nhanh chóng triển khai mọi biện pháp cần thiết để ngăn chặn sự cố tương tự tái diễn.

Đây là vụ cháy nhà máy gây chết người nhiều nhất tại Hàn Quốc kể từ năm 2024, khi 23 công nhân thiệt mạng tại một nhà máy pin lithium ở Hwaseong, gần Seoul. Giám đốc điều hành của công ty sản xuất pin Aricell sau đó đã bị kết án 15 năm tù liên quan đến vụ việc này.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã kêu gọi tăng cường bảo vệ người lao động, khi hơn 10.000 người đã thiệt mạng do tai nạn lao động trong giai đoạn 2000-2024.