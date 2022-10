Việt Nam và Kazakhstan thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hội kiến Chủ tịch Thượng viện Kazakhstan Maulen Ashimbayev (Ảnh: Thông tấn xã Việt Nam).

Nhận lời mời của Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev, ngày 12/10, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tới Kazakhstan, bắt đầu chuyến công tác tham dự Hội nghị Thượng đỉnh về Phối hợp hành động và các biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Á (CICA) lần thứ 6 và tiến hành một số hoạt động song phương tại đây.

Trong ngày đầu tiên tại Kazakhstan, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Thượng viện Kazakhstan, tiếp Giám đốc điều hành Ban Thư ký CICA, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao và Bộ Văn hóa Ấn Độ và đại diện Ban liên lạc Hội hữu nghị Kazakhstan - Việt Nam.

Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Thượng viện Maulen Ashimbaev hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm Kazakhstan của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, nhất là trong bối cảnh hai nước năm kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao đồng thời bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp với Kazakhstan, bày tỏ hài lòng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ chính trị giữa hai nước, với việc duy trì thường xuyên trao đổi đoàn các cấp, trong đó có cấp cao, cả trên kênh Nhà nước cũng như Quốc hội. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã chuyển tới Chủ tịch Thượng viện Maulen Ashimbaev lời mời thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Hai bên cũng hoan nghênh sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Quốc hội hai nước thời gian qua với việc trao đổi và tiếp xúc thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao Nghị viện hai nước cũng như việc thành lập Nhóm Nghị sỹ hữu nghị tại Quốc hội Việt Nam và Kazakhstan; nhất trí tiếp tục đẩy mạnh việc tăng cường trao đổi đoàn, trao đổi kinh nghiệm trong công tác lập pháp cũng như phối hợp giám sát, thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận, hiệp định song phương.

Để thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư giữa hai nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị hai bên phối hợp phát huy những lợi thế tiềm năng với việc hai nước đều là cửa ngõ của khu vực ASEAN và Trung Á, tận dụng tốt hơn nữa những cơ hội từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh kinh tế Á- Âu (EAEU) mà Kazakhstan là thành viên cũng như việc hai bên chính thức khai trương đường bay thẳng trong thời gian tới.

Trong cuộc hội kiến, hai bên cũng đã trao đổi về một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, nhất trí mọi tranh chấp, xung đột cần phải được giải quyết bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Ủng hộ lập trường của ASEAN và Việt Nam

Tại buổi tiếp Đại sứ Kairat Sarybay, Giám đốc điều hành Ban Thư ký CICA, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao những nỗ lực của CICA vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực châu Á trong 30 năm qua; tin tưởng Hội nghị Thượng đỉnh CICA lần thứ 6 sẽ là dịp quan trọng để các nước thành viên trao đổi các biện pháp thúc đẩy lòng tin chiến lược, phối hợp xử lý các vấn đề quan tâm chung, nhất là trong bối cảnh thế giới và châu Á đang phải đối mặt với nhiều thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Giám đốc điều hành Ban Thư ký CICA Kairat Sarybay (Ảnh: Thông tấn xã Việt Nam).

Phó Chủ tịch nước mong muốn CICA tiếp tục đề cao các tôn chỉ, mục đích và nguyên tắc hoạt động, ủng hộ lập trường của ASEAN và Việt Nam tại khu vực nhằm bảo đảm hòa bình, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982. Phó Chủ tịch nước cũng khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp tích cực, trách nhiệm vào công việc chung của CICA.

Về phần mình, Đại sứ Kairat Sarybay bày tỏ hoàn toàn ủng hộ những nhận định của Phó Chủ tịch nước, đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp trách nhiệm của Việt Nam tại CICA hướng tới đồng thuận, đồng thời mong muốn Việt Nam và các nước ASEAN ủng hộ việc xây dựng quan hệ đối tác giữa Ban Thư ký CICA và Ban Thư ký ASEAN.

Tại cuộc tiếp bà Meenakashi Lekhi, Quốc vụ Khanh Bộ Ngoại giao và Bộ Văn hóa, Trưởng đoàn Ấn Độ tham dự Hội nghị, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao và Bộ Văn hóa Ấn Độ khẳng định mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước; đề nghị hai bên tăng cường các hoạt động hợp tác thương mại - đầu tư, phát triển năng lượng sạch, mở rộng giao lưu kinh tế, nhân dân, kết nối văn hóa, du lịch, trong giai đoạn hậu Covid-19, nhất là sau khi hai bên đã nối lại đường bay thẳng giữa các thành phố lớn của hai nước.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ; cảm ơn Chính phủ Ấn Độ đã gửi tặng Việt Nam các trang thiết bị y tế và hỗ trợ Việt Nam thử nghiệm vắc-xin Nanocovax tại Ấn Độ thời gian qua. Phó Chủ tịch nước đề nghị trong thời gian tới hai nước cần tiếp nỗ lực tăng cường làm sâu sắc và thực chất hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, thúc đẩy mạnh mẽ, thiết thực hiệu quả các dự án, chương trình hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, giao lưu văn hóa giữa hai nước; có các biện pháp tích cực tạo điều kiện cho hàng hóa hai bên thâm nhập ngày càng tốt hơn vào thị trường của nhau.

Tại cuộc gặp đại diện Ban liên lạc Hội hữu nghị Kazakhstan - Việt Nam, gồm nhiều cá nhân có mối liên hệ với Việt Nam trong các lĩnh vực khác nhau như văn hóa, giáo dục, du lịch…, Phó Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng sự ra đời của Hội Hữu nghị sẽ góp phần gắn kết hơn nữa nhân dân hai nước Việt Nam và Kazakhstan trong thời gian tới.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cũng đã tham dự Lễ kỷ niệm 30 năm Quan hệ ngoại giao Việt Nam - Kazakhstan và khai trương đường bay thẳng Cam Ranh - Almaty của hãng hàng không Vietjet Air.