Vì sao phương Tây dần lung lay triết lý về "vũ khí hoàn hảo"?

Cuộc chiến ở Ukraine cho phương Tây thấy rằng vũ khí tối tân và hoàn hảo vẫn có những điểm chưa phù hợp (Ảnh: AFP).

Cuộc chiến đã tạo ra hàng loạt bài học cho các đồng minh phương Tây, bao gồm cả Mỹ, trong đó có việc quá tập trung vào sự hoàn hảo có thể khiến kho vũ khí quá hạn chế và mất quá nhiều thời gian để đưa ra chiến trường.

Trong số ngày càng nhiều công ty quốc phòng nhận ra sự thay đổi này có Robin Radar, một công ty Hà Lan sản xuất radar phát hiện UAV đang được Ukraine và các đồng minh Mỹ ở Trung Đông sử dụng.

Kristian Brost, tổng giám đốc Robin Radar USA, nói với Business Insider rằng một giải pháp không hoàn hảo “ngay lúc này đôi khi còn tốt hơn một giải pháp hoàn hảo xuất hiện sau này”.

Ông cho biết có “nhiều điều chúng ta có thể học hỏi” từ cuộc chiến Ukraine. “Và tôi nghĩ bản thân điều đó đã là một bài học: Hãy dùng thứ hiệu quả, hãy dùng thứ rẻ", ông nói thêm.

Ông cho rằng dù các loại vũ khí tinh vi mà Mỹ muốn chế tạo không nên biến mất, nhưng “chúng ta phải thực tế và đưa các hệ thống hoạt động được vào tay binh sĩ, huấn luyện họ sử dụng, bởi vì một thứ đạt 80% hiệu quả vẫn tốt hơn là không có gì”.

Lĩnh vực chống UAV là một trong những mảng chính mà các đồng minh đang cố học theo cách tiếp cận của Ukraine, tập trung vào các hệ thống rẻ hơn và có thể sản xuất hàng loạt.

Ví dụ, Mỹ và các đồng minh ngày càng quan tâm tới các UAV đánh chặn tương tự Ukraine để chống UAV thay vì phụ thuộc vào các tên lửa phòng không đắt đỏ.

Các loại vũ khí giá rẻ và có thể sản xuất quy mô lớn đã đóng vai trò then chốt trên chiến trường. Ông Brost cho biết đây là lĩnh vực mà các công ty không nên chờ đợi sự hoàn hảo. “Đặc biệt khi đây có thể là một trong những lỗ hổng lớn nhất trong phòng thủ Mỹ hiện nay. Chúng ta phải đưa thiết bị ra thực địa, ngay cả khi nó chưa hoàn hảo, vì chính chúng ta cũng cần học hỏi", ông nói.

Ông Brost cho rằng một số vũ khí phương Tây “rất tuyệt vời, nhưng liệu chúng có đứng vững trước thử thách thời gian không? Chúng có đủ linh hoạt không?”

Những nhận định của ông cũng được nhiều quan chức phương Tây và các công ty quốc phòng đang hoạt động tại Ukraine nhắc lại.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte năm ngoái cho rằng liên minh đã đổi mới quá chậm và “một trong những vấn đề của chúng ta là muốn cái tốt hơn trở thành đối thủ của cái đủ tốt: mọi thứ đều phải hoàn hảo. Nhưng nó không nhất thiết phải hoàn hảo".

Ông nói NATO phải học cách tiếp cận của Ukraine. Ukraine sẵn sàng triển khai thiết bị ở mức “6-7 điểm” trên thang 10, trong khi quân đội NATO lại đòi hỏi “9 hoặc 10 điểm”.

“Tốc độ mới là yếu tố cốt lõi, không phải sự hoàn hảo”, ông Rutte nói, đồng thời cho rằng NATO cần tập trung đồng thời vào tốc độ và chất lượng đủ dùng.

CEO của Origin Robotics, một công ty UAV Latvia có sản phẩm được sử dụng tại Ukraine, trước đây cũng nói với Business Insider rằng binh sĩ Ukraine không quan tâm công nghệ tiên tiến đến mức nào, họ cần những hệ thống hoạt động được và có thể nhận với số lượng lớn.

Ông cho rằng một số động lực của các công ty phương Tây đang đi sai hướng, khi họ thường ưu tiên các thiết bị hiện đại hoặc hào nhoáng hơn thay vì những thứ thực tế và hữu dụng ngay lập tức.

Ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine cũng đưa ra cảnh báo tương tự. Serhiy Goncharov, CEO Hiệp hội Công nghiệp Quốc phòng Quốc gia Ukraine cho rằng trong một cuộc chiến kéo dài, cách tiếp cận của phương Tây với số lượng nhỏ khí tài tiên tiến là không phù hợp. Điều cần thiết là số lượng lớn vũ khí “đủ tốt”.

Một trong những nhận thức quan trọng là quân đội phương Tây cần số lượng lớn vũ khí giá rẻ và phải rời xa cách tiếp cận dựa vào số lượng nhỏ hệ thống cực kỳ tiên tiến.