Ukraine lo điểm yếu chí mạng của đội quân 25.000 robot chiến đấu

Các hệ thống robot mặt đất ngày càng được sử dụng nhiều trong chiến đấu. Tuy nhiên, hiệu quả của chúng bị hạn chế chặt chẽ bởi một yếu tố then chốt: kết nối liên lạc ổn định, theo cố vấn Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, Serhii “Flash” Beskrestnov.

Ukraine dự kiến đặt hàng 25.000 hệ thống không người lái mặt đất (UGV), sẽ được bàn giao dần cho các đơn vị tiền tuyến trong nửa đầu năm 2026. Mục tiêu chiến lược là chuyển toàn bộ hoạt động hậu cần tiền tuyến sang các hệ thống robot. Chỉ riêng trong tháng 3, lực lượng Ukraine đã thực hiện hơn 9.000 nhiệm vụ như vậy.

Theo ông, bản thân nền tảng kỹ thuật không quá phức tạp. Vấn đề chủ yếu phát sinh khi triển khai thực tế trên chiến trường. “Vấn đề quan trọng nhất và khó khăn nhất là liên lạc", ông Flash nhấn mạnh.

Ông giải thích rằng kênh điều khiển quyết định khả năng chiến đấu của hệ thống. Nếu mất kênh này, robot gần như bị loại khỏi nhiệm vụ: hoặc dừng lại, hoặc rơi vào trạng thái không kiểm soát, trở nên dễ bị tổn thương trên chiến trường.

Các hệ thống robot mặt đất hoạt động trong môi trường khó khăn hơn nhiều so với UAV. Địa hình, hạ tầng đô thị, hàng cây và vật che chắn liên tục gây nhiễu tín hiệu điều khiển.

Trong những điều kiện như vậy, chỉ cần mất liên lạc trong thời gian ngắn cũng đủ khiến hệ thống không thể tiếp tục tham chiến, bất kể tình trạng kỹ thuật hay tải trọng vũ khí của nó.

Thách thức cốt lõi hiện nay không phải là chế tạo nền tảng, mà là xây dựng hệ thống điều khiển có độ bền vững cao, sử dụng các trạm chuyển tiếp tín hiệu, kênh liên lạc và chế độ hoạt động tự động.

Chuyên gia Flash nhấn mạnh rằng nếu không giải quyết được vấn đề này, việc triển khai quy mô lớn robot mặt đất sẽ vẫn bị hạn chế. Đồng thời, các nhà phát triển Ukraine đang nỗ lực tăng cường độ ổn định tín hiệu và cải thiện khả năng sống sót của hệ thống điều khiển trong môi trường tác chiến điện tử trên chiến trường.

Robot mặt đất (UGV) là các hệ thống điều khiển từ xa, thường được thiết kế để thay thế binh sĩ trong những nhiệm vụ nguy hiểm như tiếp tế tiền tuyến, rà phá mìn hoặc giữ các vị trí phòng thủ kiên cố.

Chúng thường là các phương tiện bánh xích hoặc bánh lốp, có khả năng di chuyển trên địa hình phức tạp, và có thể được dùng để vận chuyển hàng hóa, đạn dược, binh sĩ bị thương, hoặc trong một số trường hợp là mang theo vũ khí điều khiển từ xa.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chỉ thị mở rộng quy mô lớn việc sản xuất và triển khai các hệ thống robot mặt đất, đặt mục tiêu ít nhất 50.000 đơn vị cho quân đội Ukraine trong năm nay.

“Hiện nay không thể tưởng tượng phòng thủ mà thiếu UAV và điều tương tự cũng áp dụng với các hệ thống robot mặt đất”, ông nói, đồng thời nhấn mạnh chúng đóng vai trò quan trọng trong hậu cần, sơ tán binh sĩ bị thương và tác chiến.

Với Ukraine, UGV cũng có tác dụng thay thế binh sĩ chiến đấu trong bối cảnh Kiev đang đối mặt với "cơn khát" về nguồn nhân lực.