USAID duy trì hỗ trợ Việt Nam củng cố hệ thống y tế

Bác sĩ Atul Gawande, Giám đốc Chương trình Y tế toàn cầu của Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID), tham gia buổi thảo luận tại Tổng Lãnh sự quán Mỹ (Ảnh: USAID).

Bác sĩ Atul Gawande, Giám đốc Chương trình Y tế toàn cầu của Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID), có chuyến công tác tới TPHCM trong hai ngày 17 và 18/11.

Trong chuyến công tác, bác sĩ Gawande gặp gỡ với các cơ quan chính quyền địa phương, các nhân viên y tế, các lãnh đạo y tế công và cộng đồng, các chuyên gia học thuật, các đối tác tài trợ quốc tế và các sinh viên y tế công cộng nhằm nêu bật quan hệ đối tác giữa USAID và Việt Nam trong nỗ lực củng cố các hệ thống y tế của Việt Nam với mục tiêu cứu sống tính mạng con người và thúc đẩy an ninh y tế toàn cầu.

"Như chúng ta đã từng trải qua với đại dịch Covid-19, các bệnh truyền nhiễm không phân biệt biên giới, khiến quốc gia nào trên thế giới cũng dễ bị tổn thương," bác sĩ Gawande cho biết.

"Phần lớn các bệnh truyền nhiễm mới nổi đều bắt nguồn từ động vật, do đó để đạt được an ninh y tế toàn cầu đòi hỏi phải có các tiếp cận Một sức khỏe - một cách tiếp cận đa ngành trong sự tương tác giữa sức khỏe con người, động vật và môi trường. Việt Nam là quốc gia đi đầu về cách tiếp cận Một sức khỏe với việc xây dựng và áp dụng cách tiếp cận này với hỗ trợ từ USAID từ năm 2005. USAID cam kết tiếp tục hợp tác lâu dài với Việt Nam nhằm tăng cường an ninh y tế toàn cầu và y tế toàn cầu nói chung", bác sĩ Gawande nói.

Tại tỉnh Đồng Nai, bác sĩ Gawande cùng đại diện các cơ quan chính quyền tỉnh đã đến thăm một cơ sở gây nuôi thương mại động vật hoang dã và nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác quản lý hiệu quả giúp ngăn chặn nguy cơ lây lan các bệnh truyền nhiễm từ động vật sang người. Ông nêu bật hỗ trợ lâu dài của USAID dành cho Việt Nam nhằm tăng cường khả năng phòng ngừa, phát hiện và ứng phó với các mối đe dọa bệnh truyền nhiễm mới nổi, bao gồm cả những bệnh bắt nguồn từ vật nuôi và động vật hoang dã.

Khi đến thăm Bình Dương, một trong những tỉnh bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi đại dịch Covid-19, bác sĩ Gawande đến thăm Trung tâm Y tế thành phố Dĩ An và tham quan hệ thống ôxy lỏng mới được đưa vào sử dụng tại trung tâm. Đây là một trong 23 hệ thống ôxy lỏng do USAID tài trợ cho Việt Nam.

Tăng cường khả năng tiếp cận ôxy cho bệnh nhân - điều thiết yếu trong việc điều trị một số căn bệnh, trong đó có Covid-19 và các bệnh về đường hô hấp khác - sẽ giúp củng cố hệ thống y tế quốc gia và tăng khả năng cứu sống người bệnh.

Tại Trung tâm Y tế thành phố Dĩ An, bác sĩ Gawande gặp gỡ và trao đổi với các cán bộ chăm sóc y tế, các chuyên gia về sức khỏe tâm thần và đại diện tổ chức cộng đồng để hiểu rõ hơn về những gì họ đã trải qua khi ứng phó Covid-19 cũng như những hỗ trợ khác nhau của USAID dành cho các nhân viên y tế ở tuyến đầu.

Bác sĩ Gawande tham gia tọa đàm tại Đại học Nông Lâm TPHCM (Ảnh: USAID).

Tại trường Đại học Nông Lâm TPHCM, bác sĩ Gawande đã tham gia buổi tọa đàm về giá trị của cách tiếp cận Một sức khỏe và tác động của cách tiếp cận này tại Việt Nam. Hỗ trợ lâu dài của USAID dành cho Việt Nam liên quan đến cách tiếp cận Một sức khỏe bao gồm hợp tác với các tổ chức học thuật để đào tạo hơn 60.000 sinh viên tốt nghiệp theo chương trình Một sức khỏe tính cho đến nay.

Bác sĩ Gawande cũng tham dự một chương trình tại Trung tâm Mỹ của Tổng lãnh sự quán Mỹ ở TPHCM để thảo luận về chủ đề Một sức khỏe cùng với các sinh viên và đại diện lãnh đạo ngành y tế.

Ngày 18/11, bác sĩ Gawande tham quan một buổi sàng lọc lao cộng đồng tại phòng khám lao của Quận 8 để chứng kiến phương pháp phát hiện lao sớm do USAID hỗ trợ sử dụng hệ thống X-quang siêu nhẹ và công nghệ chẩn đoán nhanh GeneXpert. Sau đó, ông đã gặp gỡ các cán bộ và lãnh đạo y tế của thành phố để tìm hiểu thêm về công tác phòng chống và ứng phó với bệnh lao.

Bác sĩ Gawande kết thúc chuyến công tác sau khi tới thăm hai đơn vị cung cấp dịch vụ HIV dựa vào cộng đồng do USAID hỗ trợ. Tại đây, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của các tổ chức cộng đồng ở Việt Nam trong việc mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là cho những cộng đồng dễ bị tổn thương, và trong việc thúc đẩy mục tiêu của Việt Nam về chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030.