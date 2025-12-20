Ukraine tuyên bố tấn công “chưa từng có tiền lệ” vào tàu chở dầu Nga

Ukraine ngày 19/12 tuyên bố tấn công một tàu chở dầu thuộc "đội tàu bóng đêm" của Nga bằng máy bay không người lái ở khoảng cách 2.000km so với biên giới nước này.

Đây là cuộc tấn công đầu tiên của Ukraine vào tàu chở dầu Nga ở Địa Trung Hải kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự vào năm 2022.

Ukraine đăng video tấn công tàu chở dầu Nga (Nguồn: Guardian)

Một nguồn tin từ Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết cuộc tấn công hôm 19/12 là một “chiến dịch đặc biệt mới, chưa từng có tiền lệ”.

Tuy nhiên, SBU không cung cấp thêm chi tiết về cuộc tấn công, bao gồm cách SBU triển khai máy bay không người lái ở Địa Trung Hải, vị trí phóng, hoặc những quốc gia nào mà máy bay không người lái có thể đã bay qua.

Giới chức Ukraine không nói rõ làm thế nào máy bay không người lái tiếp cận được tàu chở dầu của Nga, nhưng cho biết chiến dịch bao gồm “nhiều giai đoạn”.

Nguồn tin của SBU tuyên bố tàu chở dầu của Nga đã “bị hư hại nghiêm trọng và không thể được sử dụng cho mục đích ban đầu”. Ukraine cáo buộc tàu chở dầu này đang được sử dụng để né tránh các lệnh trừng phạt của phương Tây và tài trợ cho ngân sách được Nga sử dụng cho chiến dịch quân sự ở Ukraine, khiến nó trở thành “mục tiêu hoàn toàn hợp pháp”.

“Đối phương phải hiểu rằng Ukraine sẽ không dừng lại và sẽ tấn công chúng ở bất cứ đâu trên thế giới, bất kể chúng ở đâu”, nguồn tin nói thêm.

Tập đoàn quản lý rủi ro hàng hải Vanguard của Anh cho biết: “Diễn biến này cho thấy sự mở rộng rõ rệt việc Ukraine sử dụng các hệ thống không người lái nhằm vào các tài sản hàng hải liên quan đến mạng lưới xuất khẩu dầu khí bị trừng phạt của Nga”.

Trước đó, Ukraine nhiều lần tuyên bố tấn công tàu chở dầu thuộc “đội tàu bóng đêm” của Nga. Ukraine cho rằng đây là đội tàu giúp Nga né tránh các lệnh trừng phạt quốc tế.

Ngày 10/12, Ukraine tuyên bố xuồng không người lái Sea Baby đã tấn công tàu chở dầu thuộc “đội tàu bóng đêm” của Nga ở Biển Đen.

Ngày 28/11, Ukraine cũng tuyên bố xuồng không người lái Sea Baby đã tấn công các tàu chở dầu Kairos và Virat của Nga ở Biển Đen ngoài khơi bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ, khiến các tàu này bị ngừng hoạt động. Một nguồn tin từ SBU cho biết các tàu này có liên hệ với “đội tàu bóng đêm” của Nga.

Ukraine cũng sử dụng xuồng không người lái để tấn công cơ sở hạ tầng phục vụ xuất khẩu dầu của Nga.

Sau các cuộc tấn công vào tàu Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo cắt đường ra biển của Ukraine.

Ông Putin cũng cho biết Moscow sẽ tăng cường các cuộc tập kích vào cơ sở hạ tầng tại bến cảng và tàu cập cảng Ukraine, đồng thời cân nhắc tiến hành những biện pháp trả đũa nhằm vào tàu của những nước hỗ trợ Kiev thực hiện các cuộc tấn công.

Trong cuộc họp báo cuối năm vào ngày 19/12, Tổng thống Vladimir Putin cũng tuyên bố Nga sẽ đáp trả các vụ tấn công gần đây của Ukraine nhằm vào các tàu chở dầu của Nga.