Ukraine phóng bom chùm quanh Bakhmut, dồn lực bẻ gẫy phòng tuyến Nga

Binh sĩ Ukraine chuyển đạn pháo ở Bakhmut (Ảnh: Getty).

"Lực lượng vũ trang Ukraine đang sử dụng toàn bộ các loại đạn do các đối tác của chúng tôi cung cấp và đã sử dụng rất hiệu quả. Việc các blogger quân sự Nga đề cập đến điều này đã khích lệ lính pháo binh của chúng tôi", Serhii Cherevatyi, người phát ngôn của lực lượng vũ trang Ukraine ở miền Đông, tuyên bố hôm 25/7, khi được hỏi liệu Ukraine có thể xác nhận thông tin do các blogger quân sự Nga cung cấp về việc sử dụng bom chùm do Mỹ sản xuất xung quanh thành phố Bakhmut hay không.

Trước đó, ngày 7/7, Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan tuyên bố Mỹ đã quyết định gửi cho Ukraine bom chùm, bất chấp sự phản đối của Nga và Liên hợp quốc. Ngày 13/7, tướng Douglas Sims, chỉ huy tác chiến liên quân của Lầu Năm Góc, xác nhận các lực lượng vũ trang Ukraine đã nhận được bom chùm từ Mỹ.

Washington Post ngày 20/7 dẫn lời quan chức giấu tên của Ukraine cho biết Ukraine đã bắt đầu sử dụng đạn chùm để chống lại lực lượng Nga ở miền Nam, nhằm chọc thủng hàng phòng thủ kiên cố của Moscow vốn làm chậm đà phản công của Kiev.

Quan chức Ukraine cho biết thêm, bom chùm được sử dụng để phá hủy các chiến hào của Nga. Ngoài ra, các lực lượng Ukraine dự kiến cũng sử dụng bom chùm ở hướng Bakhmut, thành phố ở miền Đông Ukraine.

Bom chùm là loại vũ khí có tính sát thương diện rộng, giúp tấn công nhiều mục tiêu cùng lúc. Tuy nhiên, các đầu đạn này cũng có tỷ lệ "lép" nhất định. Đạn xịt có thể sót lại ở các vùng đất bị tấn công và gây nguy hiểm cho dân thường suốt hàng chục năm sau đó.

Việc sử dụng bom chùm đã bị hơn 120 quốc gia cấm trên toàn cầu. Một số đồng minh, trong đó có Đức, Anh, Canada đã phản đối quyết định của Mỹ về việc cung cấp bom chùm cho Ukraine.

Bản đồ chiến sự Ukraine (Ảnh: NYT).

Việc Ukraine sử dụng bom chùm xung quanh Bakhmut diễn ra trong bối cảnh các cuộc giao tranh vẫn chưa hạ nhiệt dù Nga tuyên bố kiểm soát hoàn toàn thành phố miền Đông này từ tháng 5.

Theo các tài khoản chính thức và không chính thức của Ukraine, cũng như báo cáo từ các blogger quân sự Nga, các lực lượng Nga ở phía nam thành phố Bakhmut đã chịu tổn thất nặng nề và dường như đã lùi bước trước hỏa lực pháo binh dữ dội từ phía Ukraine.

Các lực lượng Ukraine đã nỗ lực phá vỡ sự kháng cự của Nga ở Bakhmut trong vài tuần qua. Theo người phát ngôn của lực lượng vũ trang Ukraine ở miền Đông, các cuộc tiến công của Ukraine gần Andriivka là một phần trong kế hoạch bao vây Bakhmut và đánh bật các lực lượng Nga tại đây.

Quân đội Ukraine tuyên bố đã đạt được những bước tiến nhỏ trong nỗ lực chống lại lực lượng Nga ở các khu vực miền Nam Ukraine và phía nam thành phố Bakhmut.

Trong chiến dịch phản công được phát động vào đầu tháng trước, Kiev đang cố gắng đẩy lùi lực lượng Nga ở miền Đông Ukraine và tiến về bờ biển phía nam để cắt đứt hành lang trên bộ nối Nga và bán đảo Crimea.

Mặc dù tiến độ phản công chậm hơn dự kiến, nhưng Ukraine đang nỗ lực giảm thiểu thương vong khi lực lượng vũ trang nước này phải đối mặt với các tuyến phòng thủ kiên cố được Nga rải mìn dày đặc.

Một quan chức quốc phòng cấp cao của Ukraine xác nhận, với sự hỗ trợ của vũ khí do các đồng minh phương Tây cung cấp, Kiev đã giành lại hơn 192km2 lãnh thổ ở miền Nam và 35km2 ở miền Đông kể từ khi phát động chiến dịch phản công.