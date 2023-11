Ukraine nói bắn tên lửa ATACMS phá hủy sở chỉ huy Nga

Hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân (ATACMS) của Mỹ (Ảnh: Getty).

Newsweek đưa tin, kênh Telegram VChK-OGPU của Nga, được cho là có thông tin nội bộ từ lực lượng an ninh Nga, và Public Reserve Stugna, một tổ chức được thành lập để hỗ trợ tiểu đoàn lực lượng đặc biệt Stugna của Ukraine, cho biết 3 sĩ quan Nga đã thiệt mạng ngày 1/11 do một cuộc tấn công bằng tên lửa ATACMS do Mỹ cung cấp.

Theo thông tin công khai, ATACMS có khả năng phá hủy mục tiêu ở cự ly 165km hoặc thậm chí xa hơn.

Cuộc tấn công của Ukraine vào trụ sở của nhóm lực lượng Dnieper Nga cũng được Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Mỹ, báo cáo hồi tuần trước.

Các quan chức tình báo Anh hồi tháng 4 cho biết rằng, nhóm quân Nga có khả năng được triển khai để bảo vệ khu vực Kherson do Moscow kiểm soát một phần.

Ba sĩ quan cấp cao được cho là thiệt mạng trong vụ tấn công gồm Đại tá Vadim Dobrikov, phó giám đốc trung tâm chỉ huy Bộ Tư lệnh Lực lượng Dù; Đại tá Alexey Koblov, trưởng phòng tác chiến của Bộ chỉ huy Lực lượng Dù; và Đại tá Alexander Galkin, phó giám đốc trung tâm chỉ huy Bộ Tư lệnh Lực lượng Dù.

Các sĩ quan Nga đã thiệt mạng "khi sở chỉ huy của nhóm (Dnieper) ... bị tấn công", hãng tin VChK-OGPU cho biết và nói thêm rằng cuộc tấn công "được thực hiện bởi một tên lửa ATACMS".

Ngay sau vụ tấn công bị cáo buộc, kênh Telegram Astra của Nga đưa tin nhóm lực lượng này gần đây do tướng Mikhail Teplinsky chỉ huy và không biết liệu ông Teplinsky có bị thương trong vụ tấn công hay không.

Tuần trước, Teplinksy, chỉ huy lực lượng không quân Nga, được bổ nhiệm làm chỉ huy nhóm lực lượng Dnieper, hãng thông tấn nhà nước TASS đưa tin, dẫn một nguồn tin giấu tên.

Báo Nga Izvestia cho biết, ông đã thay thế Đại tướng Oleg Makarevich.

Kênh Operativno ZSU liên kết với quân đội Ukraine cho biết tuần trước rằng "các chỉ huy Nga của Nhóm lực lượng Dnieper hôm nay không may mắn lắm", đồng thời cho biết thêm rằng Lực lượng Vũ trang Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa vào trụ sở".

Các quan chức Ukraine và Nga vẫn chưa bình luận về thông tin này.

Newsweek đã liên hệ với chính quyền Nga và Ukraine qua email để bình luận nhưng chưa nhận được phản hồi.

Tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS do Mỹ chế tạo đã được cung cấp cho Ukraine (Ảnh: Mil.in.ua).

Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang nỗ lực mở rộng đầu cầu ở bờ đông sông Dnieper do Nga kiểm soát.

Quân của Kiev đã đến được khu vực tả ngạn Dnieper giữa tháng 10 sau các hoạt động vượt sông rộng lớn. Điều đó diễn ra sau khi Ukraine thành công giành lại thành phố Kherson và bờ tây cuối năm 2022.

ISW hôm thứ Ba 7/11 đánh giá cao rằng các xe bọc thép của Ukraine đã đến bờ đông và Kiev đang "tiếp tục các hoạt động trên bộ lớn hơn bình thường... với một nhóm bộ binh hạng nhẹ có quy mô gần như cấp tiểu đoàn".

Theo Business Insider, giới quan sát nhận định, ATACMS là vũ khí uy lực vì có chứa tới 950 quả đạn chùm bên trong, có thể bung ra một khu vực rộng lớn, gây ra thiệt hại cho các mục tiêu quân sự.

Chuyên gia Riley Bailey - nhà phân tích về Nga tại "Viện Nghiên cứu chiến tranh" (ISW) có trụ sở tại Mỹ cho biết, vũ khí trên cho phép Ukraine đánh ở cự ly xa, vươn tới được các mục tiêu có giá trị cao như kho vũ khí đạn dược và các loại khí tài khác.

Mỹ cho biết, hệ thống ATACMS mà họ vừa gửi cho Ukraine có tầm bắn khoảng 160km. Phiên bản mới hơn của ATACMS có tầm bắn xa hơn, tới 305km. Một quan chức Ukraine cho hay, ông tin rằng Ukraine sau này sẽ được nhận cả phiên bản mới này.