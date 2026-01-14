Ukraine lo ngại vì 1.500 vũ khí tạo sóng xung kích của Nga

Binh sĩ Ukraine (Ảnh: RBC).

Lực lượng Nga trên hướng Huliaipole, vùng Zaporizhia đã nhận được một số lượng lớn lựu đạn nhiệt áp cầm tay, dự kiến sẽ được sử dụng để “thả” từ UAV, người phát ngôn Lực lượng Phòng thủ miền Nam Ukraine, ông Vladyslav Voloshyn, tiết lộ với RBC-Ukraine.

“Theo thông tin tình báo của chúng tôi, vài ngày trước, các đơn vị UAV của Nga trên hướng Huliaipole đã nhận khoảng 1.500 quả lựu đạn nhiệt áp cầm tay để thực hiện các đợt ‘thả’ xuống vị trí của chúng tôi", ông Voloshyn nói.

Ông cho biết thêm rằng quân đội Nga có ý định sử dụng loại vũ khí này nhằm phá hủy các công sự và hầm trú ẩn của lực lượng Ukraine.

Vũ khí nhiệt áp là một loại đạn dược mà tác dụng dựa trên việc sử dụng ôxy trong không khí để khuếch đại sức nổ. Khi một thiết bị nhiệt áp phát nổ, hỗn hợp nhiên liệu sẽ được phát tán ra ngoài rồi được kích nổ bằng oxy trong không khí, tạo ra một sóng xung kích cực mạnh cùng vụ nổ nhiệt độ cao, có năng lượng lớn hơn nhiều so với các loại đạn thông thường có cùng khối lượng.

Những thiết bị này có thể được triển khai từ súng phóng lựu xách tay, cũng như từ máy bay và các nền tảng khác.

Lựu đạn nhiệt áp là một dạng đạn nhiệt áp được thiết kế để bào mòn sinh lực đối phương, các công sự, hầm trú ẩn và các phương tiện bọc giáp hạng nhẹ.

Ông Voloshyn thừa nhận tình hình trên hướng Huliaipole vẫn hết sức khó khăn. Toàn bộ thành phố hiện là một “vùng xám”, nơi giao tranh ác liệt đang diễn ra.

Cục diện mặt trận Đông Nam (Ảnh: EP).

Theo ông, tình hình trên 3 hướng ở miền Nam Ukraine đều khá nghiêm trọng, do lực lượng Nga đang tích cực tiến hành các đợt tấn công, thực hiện không kích và sử dụng UAV với cường độ cao.

Chỉ riêng trong ngày 12/1, tại khu vực miền Nam đã ghi nhận khoảng 50 cuộc giao tranh, trong đó hơn 30 cuộc diễn ra trên hướng Huliaipole. Riêng tại thành phố Huliaipole đã xảy ra 21 cuộc đụng độ, cùng một số cuộc khác ở vùng ngoại ô thành phố hoặc các khu dân cư lân cận, bao gồm các làng Varvarivka, Zelene và khu định cư Zaliznychne.

Giao tranh dữ dội vẫn tiếp diễn tại khu vực Huliaipole, khi các đơn vị Nga tìm cách đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi thành phố cũng như khỏi các làng và khu định cư nói trên.

“Tình hình ở Huliaipole giống như một vùng xám rộng lớn, nơi đối phương tiến hành các hoạt động tấn công nhưng chưa thiết lập được chỗ đứng vững chắc. Lực lượng Ukraine đang ngăn cản họ. Chúng tôi cũng tiến hành các hoạt động tìm kiếm – tấn công, và ngay trong nội đô, tại các khu dân cư và trên đường phố, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn, giành giật từng ngôi nhà, từng công trình, từng con phố và từng khu nhà", người phát ngôn Lực lượng Phòng thủ miền Nam cho biết.

Trước đó, ông Voloshyn nói rằng tại khu vực Huliaipole, quân đội Nga đang cố gắng tiến công vào các vị trí của Lực lượng Ukraine từ nhiều hướng, bắc, nam và tây, và đang tìm cách thiết lập vị trí.

Ông lưu ý rằng tại Huliaipole đang diễn ra các cuộc đụng độ liên tục giữa các đơn vị tấn công cơ động và các đơn vị trinh sát - tìm kiếm của cả hai bên. Đối phương xâm nhập vào thành phố theo các nhóm nhỏ, nhưng vấp phải sự ngăn cản của lực lượng xung kích của Ukraine.