Máy bay quân sự Nga rơi ở Crimea, toàn bộ 29 người thiệt mạng

Máy bay vận tải quân sự An-26 (Ảnh: Tass).

Bộ Quốc phòng Nga thông báo một máy bay vận tải quân sự An-26 của Nga đã bị rơi ở Crimea vào tối 31/3, khiến toàn bộ 29 người trên khoang thiệt mạng.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận mất liên lạc với An-26 khi máy bay này đang thực hiện chuyến bay thường lệ trên không phận Crimea.

"Liên lạc với máy bay vận tải quân sự An-26 đã bị mất trong một chuyến bay thường lệ trên không phận Crimea vào khoảng 18h (giờ Moscow)", Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Bộ Quốc phòng cho biết “không có dấu hiệu va chạm bên ngoài nào trên máy bay”, ngụ ý rằng máy bay không bị Ukraine bắn hạ. Hãng thông tấn TASS dẫn lời một nguồn tin cho biết máy bay đã đâm vào một ngọn núi.

RIA Novosti đưa tin dữ liệu sơ bộ cho thấy máy bay có thể đã gặp sự cố kỹ thuật.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các đội tìm kiếm và cứu hộ đã được điều động đến hiện trường vụ việc.

Máy bay An-26 được sử dụng rộng rãi cho hoạt động vận tải tầm ngắn và tầm trung, có khả năng chở tới 40 binh sĩ hoặc 5,5 tấn hàng hóa.

Bán đảo Crimea ở phía nam Ukraine (Ảnh: Sky).

Trước đó, cơ quan tình báo quân sự Ukraine (HUR) từng tuyên bố phá hủy 2 máy bay vận tải An-26 của Nga trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào Crimea hồi tháng 9/2025. Đây là một phần trong các cuộc tấn công của Ukraine nhằm phá hủy các tài sản có giá trị cao của Nga trên bán đảo Crimea.

Ukraine gần đây liên tiếp tiến hành các cuộc tấn công nhằm làm suy yếu năng lực quân sự của Nga trong bối cảnh đàm phán chưa đạt được đột phá.

Bán đảo Crimea liên tục trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng phương tiện không người lái và tên lửa của Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở nước láng giềng.

Thành phố cảng Sevastopol, nơi đóng quân của Hạm đội Biển Đen Nga ở Crimea, cũng bị tấn công bằng máy bay không người lái và xuồng cảm tử.

Các cuộc không kích là một phần trong nỗ lực của Ukraine nhằm làm suy yếu năng lực quân sự của Nga tại Crimea.

Nga sáp nhập bán đảo Crimea từ năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi. Bán đảo này trở thành trung tâm hậu cần quan trọng, một pháo đài quân sự của Nga sau khi xung đột với Ukraine nổ ra.

Moscow nhiều lần khẳng định luôn để ngỏ đàm phán với Kiev nhưng với điều kiện Ukraine phải "chấp nhận tình hình thực tế", bao gồm việc công nhận các vùng lãnh thổ mà Nga đã tuyên bố sáp nhập. Tuy nhiên, Ukraine không chấp nhận yêu cầu này.