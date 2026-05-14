Ukraine báo động Nga sắp có hệ thống thay thế Starlink

Nga có thể phát triển hệ thống thay thế riêng cho mạng liên lạc vệ tinh Starlink của Mỹ trong vòng 1 năm, Tư lệnh Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine Robert “Madyar” Brovdi cho biết trong cuộc phỏng vấn với Ukrainska Pravda, được công bố hôm 14/5.

Theo ông Brovdi, lực lượng Nga hiện đã sở hữu các hệ thống vệ tinh riêng và đang thử nghiệm những nguyên mẫu đầu tiên nhằm tăng cường liên lạc trên toàn tuyến đầu.

“Họ có quyền truy cập Starlink bị hạn chế, họ có hệ thống vệ tinh riêng và đã có các nguyên mẫu khuếch đại tín hiệu tương tự Starlink”, ông Brovdi nói.

Ông cho biết các hệ thống hiện tại của Nga vẫn chưa hoạt động thực sự hiệu quả, nhưng cảnh báo Moscow đang nhanh chóng cải thiện năng lực công nghệ.

“Đúng vậy, chúng còn cồng kềnh, dễ bị phát hiện, kích thước lớn và nhiều vấn đề khác. Nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian”, ông Brovdi nói.

“Trong vòng một năm, họ sẽ phát triển và có mạng thay thế riêng dọc toàn bộ tiền tuyến", ông cảnh báo.

Nga đang phát triển một hệ thống mang tên Rassvet để cạnh tranh với Starlink, theo báo Nga Kommersant.

Theo đó, Bureau 1440, công ty phát triển công nghệ này, đã phóng 16 vệ tinh vào tháng 3/2026, với 6 vệ tinh Rassvet đang hoạt động trên quỹ đạo. Trang quốc phòng Ukraine Militarnyi nhận định rằng dù số lượng còn hạn chế, việc các vệ tinh này thường xuyên bay qua Ukraine vẫn có thể cung cấp vùng phủ sóng hữu dụng cho hoạt động tiền tuyến.

Các lựa chọn thay thế hiện tại còn bao gồm thiết bị mà binh sĩ Nga gọi là thiết bị đầu cuối “Gazprom”.

Dù trên thị trường có các lựa chọn thay thế Starlink, nhưng vùng phủ sóng và hiệu suất của chúng vẫn chưa bằng hệ thống của Mỹ.

Tại các nước phương Tây, các công ty như Eutelsat, OneWeb, Amazon Leo và Viasat đều cung cấp dịch vụ liên lạc vệ tinh cạnh tranh. Tuy nhiên, chòm sao vệ tinh quỹ đạo thấp quy mô lớn của Starlink giúp hệ thống có độ trễ thấp hơn và, nhờ quy mô lớn, cung cấp phạm vi phủ sóng toàn cầu rộng hơn phần lớn đối thủ hiện nay.

Ví dụ, Amazon Leo đã triển khai hơn 300 vệ tinh ở quỹ đạo cao hơn, điều này thường cải thiện vùng phủ sóng nhưng lại làm tăng độ trễ. Trong khi đó, tính đến năm 2026, Starlink đã triển khai hơn 7.800 vệ tinh quỹ đạo thấp, cho phép độ trễ thấp hơn và năng lực kết nối lớn hơn.

Các thiết bị đầu cuối Starlink đã trở thành thành phần then chốt trong hệ thống liên lạc chiến trường của Ukraine kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự vào năm 2022.

Hệ thống Internet vệ tinh này được quân đội Ukraine sử dụng rộng rãi cho hoạt động UAV, điều phối chiến trường, trinh sát và duy trì liên lạc tại những khu vực hạ tầng truyền thống đã bị phá hủy.

Mối lo ngại về năng lực liên lạc vệ tinh riêng của Nga gia tăng khi cả hai bên ngày càng phụ thuộc vào UAV và các hệ thống tác chiến điện tử trong cuộc chiến.

Ngày 4/2, theo yêu cầu của Ukraine, SpaceX đã vô hiệu hóa hàng trăm thiết bị Starlink của Nga, làm ảnh hưởng tới hoạt động liên lạc và điều khiển UAV quan trọng của Moscow.