Tướng Iran thiệt mạng trong cuộc truy tìm phi công Mỹ

Chuẩn tướng Masoud Zare, một trong 4 sĩ quan Iran thiệt mạng (Ảnh: Arab News).

"Vào rạng sáng 5/4, các sĩ quan quân đội này đã tham gia chiến đấu trực tiếp với các máy bay chiến đấu, trực thăng, máy bay không người lái vũ trang và máy bay hỗ trợ của đối phương (Mỹ) tại khu vực Mahyar thuộc tỉnh Isfahan. Họ nổ súng vào các mục tiêu trên không”, tuyên bố của quân đội Iran cho biết.

Thông báo nói thêm: “Sau khi một tên lửa vác vai bắn trúng một trong những máy bay tấn công, họ đã bị các máy bay khác của đối phương nhắm mục tiêu và thiệt mạng”.

Theo thông tin của Iran International có trụ sở tại London, các sĩ quan thiệt mạng được xác định danh tính là Chuẩn tướng Masoud Zare, Đại tá Moein Heidari, Đại tá Seyyed Saeid Mousavi và Thượng úy Milad Salarvand. Chuẩn tướng Masoud Zare là người chịu trách nhiệm quản lý và đào tạo các nhân sự tinh nhuệ bảo vệ không phận Iran.

Lực lượng đặc nhiệm của Mỹ cuối tuần qua đã tiến hành một chiến dịch đầy rủi ro nhằm giải cứu 2 phi công trên tiêm kích F-15E bị bắn rơi tại Iran hôm 3/4. Trong khi phi công đầu tiên được giải cứu thành công ngay sau đó, Mỹ phải mất hơn một ngày nữa để giải cứu phi công còn lại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận Mỹ đã huy động lực lượng quy mô lớn để thực hiện chiến dịch giải cứu phi công trên lãnh thổ Iran, bao gồm 155 máy bay, trong đó có 4 máy bay ném bom, 64 máy bay chiến đấu, 48 máy bay tiếp nhiên liệu, 13 máy bay cứu hộ và nhiều máy bay khác.

Theo ông Trump, Mỹ cũng thực hiện chiến dịch đánh lạc hướng nhằm gây nhầm lẫn cho Iran về vị trí của phi công sau khi tiêm kích bị bắn rơi.

“Chúng tôi muốn họ tìm kiếm ở các khu vực khác nhau. Vì vậy, chúng tôi đã dàn trải khắp nơi”, ông Trump nói.