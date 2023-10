Tướng Anh nói quy định của Mỹ rườm rà, cản trở thỏa thuận AUKUS

Một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Hải quân Mỹ cập cảng ở ngoại ô Perth, Australia, vào tháng 8 (Ảnh: AFP).

Đô đốc Ben Key cho rằng Mỹ không nên dùng các quy định để duy trì lợi thế cạnh tranh tại thời điểm mà các cường quốc phương Tây đang ở trong "môi trường đầy tranh chấp chưa từng có trong nhiều thập niên, xét từ khía cạnh trật tự toàn cầu".

"Chúng ta phải rất cẩn thận về việc mình muốn môi trường pháp luật của mình đạt được điều gì", ông nói với tổ chức tư vấn Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) khi đề cập đến Quy định Buôn bán vũ khí quốc tế (ITAR) của Mỹ.

ITAR quản lý việc chuyển giao công nghệ của Mỹ - yếu tố cần thiết đối với AUKUS, thỏa thuận được ký kết giữa Mỹ, Vương quốc Anh và Australia trong bối cảnh 3 nước này lo ngại về sức mạnh ngày càng tăng của Trung Quốc.

"Nếu môi trường pháp luật của bạn là để ngăn đối thủ lấy công nghệ, đó có lẽ là mục đích thực tế", Đô đốc Key nói. "Nếu môi trường pháp luật chỉ là cách khác để bạn có lợi thế cạnh tranh, thì tôi sẽ đặt câu hỏi rằng liệu nó có thực sự tạo điều kiện cho điều quan trọng đối với tất cả chúng ta hay không, tức là việc cố đảm bảo khuôn khổ an ninh".

Lấy ví dụ, Đô đốc Key đề cập tới một cuốn sách được xuất bản năm 1996 với nội dung chỉ trích các rào cản quan liêu đã trói buộc sức mạnh của Hải quân Anh trong Thế chiến I.

"Định đề của tác giả trong cuốn The Rules of the Game là như vậy: Trong thời kỳ hòa bình kéo dài, các nhà quản lý sẽ chiếm ưu thế. Trong thời chiến, những kẻ bắt chuột sẽ chiếm ưu thế", ông Key nói.

"Kẻ bắt chuột" dùng để chỉ những người không ngại lách quy định để đạt được những kết quả họ muốn.

Đô đốc Key cho rằng trong môi trường bất ổn toàn cầu hiện nay, "chúng ta muốn những kẻ bắt chuột bắt đầu chiếm ưu thế và các cơ quan quản lý lùi bước".

Chính quyền ông Biden cho biết họ đang làm việc với Quốc hội Mỹ để nới lỏng quy định chia sẻ công nghệ với Anh và Australia, nhưng tiến độ đến nay còn hạn chế. Các nhà phân tích chỉ ra rằng ngay trong nội bộ Bộ Ngoại giao Mỹ cũng có sự phản đối.

Đô đốc Key đưa ra bình luận trên sau khi Đại sứ Australia tại Washington Kevin Rudd vào tuần trước đã chỉ trích bộ máy quan liêu "lố bịch" của Mỹ làm cản trở tiến độ AUKUS.

"Chúng ta không có thời gian để chờ đợi. Thời gian rất cấp bách", Australia Financial Review dẫn lời ông Rudd.