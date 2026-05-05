Truyền thông Iran: Mỹ bị nghi tập kích 2 xuồng chở khách, 5 người chết

Trước đó, Mỹ tuyên bố đã đánh chìm các xuồng cao tốc của Iran (Ảnh minh họa: Tasnim).

Đài truyền hình nhà nước Iran IRIB dẫn nguồn thạo tin nói rằng, Mỹ bị nghi đã khiến 5 dân thường thiệt mạng tại Hormuz. Nguồn tin nói rằng, lực lượng Mỹ có thể đã tập kích các xuồng chở hành khách trên tuyến đường thủy này chứ không phải các xuồng của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) như phía Washington tuyên bố.

Thông tin được đưa ra hôm 5/5 mâu thuẫn với phát biểu của Đô đốc Mỹ Brad Cooper, người cho biết lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đã đánh chìm 6 xuồng của IRGC khi các xuồng này tìm cách can thiệp vào nhiệm vụ hộ tống các tàu bị mắc kẹt rời khỏi eo biển Hormuz của Mỹ. Sau đó, Tổng thống Donald Trump cho rằng con số là 7 xuồng.

Chiến dịch của Mỹ, mang tên “Dự án Hòa bình”, đã bắt đầu tác động tới lệnh ngừng bắn mong manh đạt được giữa Mỹ và Iran ngày 8/4, đồng thời làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột tái bùng phát.

IRIB dẫn lời một chỉ huy quân sự giấu tên cho biết Tehran đã mở cuộc điều tra sau tuyên bố của Mỹ về việc tấn công các xuồng IRGC.

Kết quả điều tra cho thấy không có xuồng nào của IRGC bị trúng đòn, mà lực lượng Mỹ bị nghi ngờ đã “tấn công 2 xuồng nhỏ chở người di chuyển từ Khasab (bờ biển Oman) tới bờ biển Iran vào ngày 4/5”.

Vị chỉ huy nói các cuộc tấn công đã phá hủy 2 xuồng và khiến 5 hành khách dân sự thiệt mạng.

Mỹ chưa bình luận về thông tin này.

Căng thẳng nóng lên trong bối cảnh ông Trump tìm cách mở lại eo biển Hormuz, nơi Iran trên thực tế đã kiểm soát sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào nước này ngày 28/2.

Việc đóng cửa tuyến hàng hải trọng yếu này, nơi vận chuyển khoảng 1/5 nguồn cung năng lượng toàn cầu, đã khiến giá dầu và phân bón tăng vọt trên toàn thế giới, làm dấy lên lo ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu và khủng hoảng lương thực.

Quân đội Iran hôm 4/5 cảnh báo các tàu thương mại rằng họ sẽ “tự đặt mình vào nguy hiểm” nếu cố gắng đi qua eo biển mà không có sự cho phép. Đồng thời, lực lượng này cũng cảnh báo các lực lượng Mỹ sẽ bị tấn công nếu tiếp cận hoặc tiến vào khu vực chiến lược này.

Trong bối cảnh căng thẳng, UAE cáo buộc Iran đã thực hiện một cuộc tấn công bằng UAV vào một tàu chở dầu của nước này khi tàu tìm cách đi qua eo biển, đồng thời phóng 15 tên lửa đạn đạo và 4 UAV vào lãnh thổ UAE.

Giới chức UAE cho biết các cuộc tấn công đã gây ra một đám cháy lớn tại một nhà máy lọc dầu phía đông Fujairah và làm 3 người bị thương.

Một tàu của Hàn Quốc, HMM Namu, cũng báo cáo bị tấn công tại eo biển Hormuz, cho biết một vụ nổ đã gây cháy phòng máy.

Dù vậy, quân đội Mỹ cho biết 2 tàu treo cờ Mỹ đã đi qua eo biển hôm 4/5 với sự hỗ trợ của các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường.

IRGC bác bỏ tuyên bố này là không đúng sự thật, nhưng tập đoàn vận tải biển Maersk cho biết tàu Alliance Fairfax treo cờ Mỹ đã rời Vùng Vịnh qua eo biển Hormuz dưới sự hộ tống của quân đội Mỹ.

Trong khi đó, ông Trump tiếp tục đưa ra các cảnh báo cứng rắn nhằm vào Iran nếu Tehran tập kích các tàu Mỹ tham gia chiến dịch "Dự án Tự do".

“Chúng tôi có nhiều vũ khí và đạn dược hơn, với chất lượng cao hơn trước đây. Chúng tôi có trang bị tốt nhất. Chúng tôi có hiện diện khắp thế giới. Các căn cứ của chúng tôi trên toàn cầu đều được trang bị đầy đủ. Chúng tôi có thể sử dụng tất cả những thứ đó, và sẽ làm nếu cần thiết", ông khẳng định.