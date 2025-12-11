Trung Quốc xôn xao hình ảnh người phụ nữ treo lơ lửng ở tầng 10 chung cư

Cô gái treo lơ lửng ngoài cửa sổ tại một tòa chung cư ở Quảng Đông, Trung Quốc (Ảnh: Douyin).

Theo SCMP, sự việc xảy ra hôm 30/11 tại một khu dân cư ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc.

Người phụ nữ chưa rõ danh tính, tóc dài màu đen, mặc váy ngắn màu trắng và được quay lại khi đang bám vào bên ngoài tòa nhà, được cho là ở tầng 10.

Đoạn video cho thấy cô trèo dọc theo tường ngoài và ống dẫn nước của tòa nhà. Màn thoát hiểm mạo hiểm đến tính mạng này đã khiến nhiều người trên mạng xã hội Trung Quốc bàng hoàng.

Theo các báo cáo của ETtoday, người phụ nữ này bị cho là có quan hệ ngoại tình với người đàn ông sống trong căn hộ.

Khi vợ của người đàn ông bất ngờ trở về nhà, anh ta có vẻ như đã bảo cô trốn ra ban công hoặc trèo ra ngoài để tránh bị phát hiện.

Trong đoạn video lan truyền rộng rãi trên mạng, người phụ nữ được thấy một tay cầm điện thoại di động trong khi cuống cuồng leo ra ngoài ban công.

Ở một thời điểm, người phụ nữ nói chuyện với người đàn ông cởi trần trong căn hộ qua cửa sổ trước khi anh ta biến mất khỏi tầm nhìn.

Sau đó, cô cố gắng trèo xuống theo một đường ống nước hẹp nhưng bị trượt chân, tụt xuống một tầng.

May mắn thay, cô kịp chống chân vào mép ban công bên dưới ở tầng 9 và bám chặt vào ống nước để tránh bị rơi.

Nhận ra mình bị kẹt, người phụ nữ di chuyển ngang sang cửa sổ nhà hàng xóm và đập vào kính để cầu cứu. Người hàng xóm sau khi phát hiện đã mở cửa sổ và kéo cô vào bên trong.

Hiện không rõ người vợ có phát hiện ra vụ ngoại tình hay không. Cảnh sát địa phương vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về sự việc.

Đoạn video khiến nhiều người sốc và cũng thổi bùng làn sóng mỉa mai trên mạng xã hội. Một người bình luận: “Điều vốn chỉ 3 người biết, giờ cả khu dân cư đều biết”.

Một cư dân mạng khác đùa: “Nếu bảo nhát gan cũng không hẳn, cô ấy dám leo nhà cao tầng, còn nếu bảo gan dạ cũng không đúng vì cô ta chẳng dám đối mặt với vợ hợp pháp của người đàn ông”.

Một người khác bình luận: “Người phụ nữ này đang liều mạng vì cái gì? Vì một gã đàn ông thậm chí không chịu bỏ tiền thuê phòng khách sạn cho cô, và sợ vợ đến mức để cô gánh hết nguy hiểm”.