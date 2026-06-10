Trung Quốc, Triều Tiên đạt “đồng thuận quan trọng”

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Triều Tiên (Ảnh: Reuters).

Trong thông điệp được KCNA đăng tải toàn văn sáng 10/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết hai bên đã “trao đổi quan điểm sâu sắc về các vấn đề cùng quan tâm và đạt được một loạt đồng thuận quan trọng”, phản ánh quyết tâm của họ trong việc làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ.

Nhìn về tương lai, ông Tập Cận Bình cho biết ông sẵn sàng làm việc với ông Kim Jong-un “dựa trên các lợi ích cơ bản và lâu dài” để “bảo vệ, củng cố và phát triển một cách vững chắc” mối quan hệ song phương và đóng góp nhiều hơn cho hòa bình cũng như sự phát triển của khu vực và toàn cầu.

Ông cũng cho biết chuyến thăm đã “kết thúc thành công” và mối quan hệ đã bước vào “một giai đoạn lịch sử mới” đồng thời bày tỏ hy vọng được gặp lại nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Ông Tập Cận Bình đã đến thăm Bình Nhưỡng từ ngày 8/6 đến 9/6, trong chuyến công tác đầu tiên của ông tới Triều Tiên sau 7 năm. Ông cho biết chuyến thăm đã thiết lập một sự hiểu biết sâu sắc hơn, toàn diện hơn, mang lại một lộ trình rõ ràng hơn cho sự phát triển của các mối quan hệ.

Hai nhà lãnh đạo đã đồng ý mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế và văn hóa, đồng thời cam kết truyền thông chiến lược chặt chẽ hơn giữa chính phủ hai nước.

Các báo cáo khác của KCNA cho biết, hai nhà lãnh đạo đã tới đặt vòng hoa tưởng niệm tại Tháp Hữu nghị Trung - Triều ở Bình Nhưỡng, nơi tưởng niệm các binh sĩ Trung Quốc đã hy sinh trong Chiến tranh Triều Tiên, và đi tham quan một trường huấn luyện chính trị dành cho các cán bộ đảng.