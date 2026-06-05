Chủ tịch Trung Quốc thăm Triều Tiên tuần tới

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Bắc Kinh tháng 9/2025 (Ảnh: Yonhap).

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) xác nhận, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước đến Triều Tiên ngày 8-9/6. KCNA không cung cấp thêm chi tiết về chuyến thăm.

Theo Tân Hoa Xã, trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Tập Cận Bình sẽ hội đàm với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Đây sẽ là chuyến thăm Triều Tiên đầu tiên của ông Tập Cận Bình sau 7 năm. Đây cũng sẽ là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của ông Tập trong năm nay.

Ông Tập Cận Bình đến Bình Nhưỡng gần đây nhất là vào tháng 6/2019, đánh dấu chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của ông tới Triều Tiên kể từ khi nhậm chức vào cuối năm 2012. Vào thời điểm đó, ông đã có các cuộc gặp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Hai nhà lãnh đạo gặp nhau gần đây nhất là vào tháng 9 vừa qua, khi ông Kim Jong-un có chuyến công tác tới Bắc Kinh để thảo luận về các biện pháp thắt chặt quan hệ song phương. Tại đây, ông cùng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tham dự một cuộc duyệt binh quân sự cùng với ông Tập Cận Bình.

Trong một cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị vào tháng trước, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhấn mạnh Triều Tiên đặt "ưu tiên hàng đầu" vào việc phát triển hơn nữa các mối quan hệ truyền thống với Trung Quốc.

KCNA cho biết, trong cuộc hội đàm, ông Kim khẳng định lập trường kiên định của Triều Tiên là "coi trọng nhất và dành ưu tiên hàng đầu cho việc phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị Trung Quốc - Triều Tiên".

Cũng theo KCNA, ông nhấn mạnh nhu cầu cần "tăng cường hơn nữa các chuyến thăm và tiếp xúc ở nhiều cấp độ khác nhau, đồng thời thúc đẩy sự ủng hộ lẫn nhau và hợp tác nhằm bảo vệ các lợi ích chung, cũng như sự phát triển đa dạng và bền vững của quan hệ song phương trước tình hình địa chính trị quốc tế hiện nay và các lợi ích chiến lược lâu dài của hai nước".